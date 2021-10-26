Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 783 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.685.000.000
|1,52
|Ford Otosan
|66.497.445.000
|9,53
|Enka İnşaat
|61.264.000.000
|1,04
|Koç Holding
|59.086.424.565
|1,16
|İskenderun Demir Çelik
|38.947.000.000
|1,55
|ASELSAN
|38.942.400.000
|1,94
|Garanti Bankası
|38.850.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|37.646.400.000
|6,77
|Tüpraş
|35.309.107.200
|2,87
|Turkcell
|34.738.000.000
|1,72
|SASA Polyester
|33.465.600.000
|9,47
|Tofaş Oto Fabrikası
|29.675.000.000
|6,94
|Akbank
|29.120.000.000
|0,43
|Türk Telekom
|26.495.000.000
|2,12
|Şişe Cam
|26.466.169.445
|1,03
|İş Bankası (C)
|24.704.835.300
|0,35
|Arçelik
|22.528.778.355
|1,52
|Gübre Fabrikaları
|22.177.600.000
|12,88
|Sabancı Holding
|22.117.978.612
|0,53
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.046.803.851
|0,42
Kaynak: AA
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