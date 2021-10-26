Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 783 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 69.685.000.000 1,52 Ford Otosan 66.497.445.000 9,53 Enka İnşaat 61.264.000.000 1,04 Koç Holding 59.086.424.565 1,16 İskenderun Demir Çelik 38.947.000.000 1,55 ASELSAN 38.942.400.000 1,94 Garanti Bankası 38.850.000.000 0,58 Bim Mağazalar 37.646.400.000 6,77 Tüpraş 35.309.107.200 2,87 Turkcell 34.738.000.000 1,72 SASA Polyester 33.465.600.000 9,47 Tofaş Oto Fabrikası 29.675.000.000 6,94 Akbank 29.120.000.000 0,43 Türk Telekom 26.495.000.000 2,12 Şişe Cam 26.466.169.445 1,03 İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,35 Arçelik 22.528.778.355 1,52 Gübre Fabrikaları 22.177.600.000 12,88 Sabancı Holding 22.117.978.612 0,53 Yapı ve Kredi Bankası 22.046.803.851 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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