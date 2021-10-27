Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 787 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 68.460.000.000 1,31 Ford Otosan 66.146.535.000 9,48 Enka İnşaat 60.984.000.000 1,04 Koç Holding 59.086.424.565 1,16 Garanti Bankası 39.732.000.000 0,59 İskenderun Demir Çelik 39.034.000.000 1,35 Bim Mağazalar 37.889.280.000 6,82 ASELSAN 37.483.200.000 1,82 Tüpraş 35.108.771.840 2,86 SASA Polyester 34.272.000.000 9,70 Turkcell 33.858.000.000 1,67 Akbank 29.796.000.000 0,42 Tofaş Oto Fabrikası 28.550.000.000 5,71 Şişe Cam 26.649.962.289 1,04 Türk Telekom 26.285.000.000 2,11 İş Bankası (C) 24.974.833.500 0,35 Gübre Fabrikaları 22.661.900.000 13,16 Arçelik 22.609.865.739 1,53 Sabancı Holding 22.383.231.123 0,54 Yapı ve Kredi Bankası 22.215.744.877 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı

Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı

Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak

Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler

Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu

Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş

Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı