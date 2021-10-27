Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 798 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 69.195.000.000 1,33 Ford Otosan 66.041.262.000 9,47 Enka İnşaat 60.704.000.000 1,03 Koç Holding 59.745.758.058 1,17 Garanti Bankası 40.152.000.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 39.295.000.000 1,36 Bim Mağazalar 38.314.320.000 6,89 ASELSAN 37.574.400.000 1,82 Tüpraş 35.384.232.960 2,88 SASA Polyester 34.630.400.000 9,80 Turkcell 33.990.000.000 1,68 Akbank 30.056.000.000 0,43 Tofaş Oto Fabrikası 29.250.000.000 5,85 Şişe Cam 26.895.019.413 1,05 Türk Telekom 26.320.000.000 2,11 İş Bankası (C) 25.244.831.700 0,36 Gübre Fabrikaları 22.879.000.000 13,28 Sabancı Holding 22.628.079.595 0,55 Arçelik 22.596.351.175 1,53 Yapı ve Kredi Bankası 22.469.156.415 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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