Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 803 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 68.915.000.000 1,32 Ford Otosan 65.128.896.000 7,23 Enka İnşaat 61.600.000.000 1,05 Koç Holding 59.796.476.019 1,17 Garanti BBVA 41.370.000.000 0,58 İskenderun Demir Çelik 39.440.000.000 1,37 Bim Mağazalar 37.737.480.000 6,79 ASELSAN 37.460.400.000 1,82 Tüpraş 35.008.604.160 2,85 Sasa Polyester 34.764.800.000 9,84 Turkcell 33.638.000.000 1,66 Akbank 30.472.000.000 0,43 Tofaş Oto. Fab. 29.400.000.000 5,88 Şişe Cam 26.527.433.726 0,98 Türk Telekom 26.355.000.000 2,11 İş Bankası (C) 25.334.831.100 0,36 Yapı ve Kredi Bank. 23.060.450.005 0,44 Gübre Fabrik. 22.962.500.000 13,33 Arçelik 22.758.525.944 1,54 Sabancı Holding 22.689.291.713 0,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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