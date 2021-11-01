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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

01.11.2021 14:24
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 813 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 813 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik69.125.000.0001,33
Ford Otosan66.497.445.0007,39
Enka İnşaat60.648.000.0001,03
Koç Holding59.644.322.1361,17
Garanti Bankası42.588.000.0000,60
İskenderun Demir Çelik39.875.000.0001,38
Bim Mağazalar38.192.880.0006,87
ASELSAN37.688.400.0001,83
Tüpraş34.332.472.3202,80
Turkcell34.034.000.0001,68
SASA Polyester33.734.400.0008,36
Akbank30.992.000.0000,44
Tofaş Oto Fabrikası29.275.000.0005,85
Türk Telekom26.705.000.0002,14
Şişe Cam26.006.687.3370,96
İş Bankası (C)25.874.827.5000,37
Gübre Fabrikaları23.764.100.00013,80
Yapı ve Kredi Bankası23.567.273.0820,45
Sabancı Holding22.832.119.9880,55
Arçelik22.812.584.2011,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ereğli, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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