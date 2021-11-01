Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 813 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 69.125.000.000 1,33 Ford Otosan 66.497.445.000 7,39 Enka İnşaat 60.648.000.000 1,03 Koç Holding 59.644.322.136 1,17 Garanti Bankası 42.588.000.000 0,60 İskenderun Demir Çelik 39.875.000.000 1,38 Bim Mağazalar 38.192.880.000 6,87 ASELSAN 37.688.400.000 1,83 Tüpraş 34.332.472.320 2,80 Turkcell 34.034.000.000 1,68 SASA Polyester 33.734.400.000 8,36 Akbank 30.992.000.000 0,44 Tofaş Oto Fabrikası 29.275.000.000 5,85 Türk Telekom 26.705.000.000 2,14 Şişe Cam 26.006.687.337 0,96 İş Bankası (C) 25.874.827.500 0,37 Gübre Fabrikaları 23.764.100.000 13,80 Yapı ve Kredi Bankası 23.567.273.082 0,45 Sabancı Holding 22.832.119.988 0,55 Arçelik 22.812.584.201 1,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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