Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 813 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.125.000.000
|1,33
|Ford Otosan
|66.497.445.000
|7,39
|Enka İnşaat
|60.648.000.000
|1,03
|Koç Holding
|59.644.322.136
|1,17
|Garanti Bankası
|42.588.000.000
|0,60
|İskenderun Demir Çelik
|39.875.000.000
|1,38
|Bim Mağazalar
|38.192.880.000
|6,87
|ASELSAN
|37.688.400.000
|1,83
|Tüpraş
|34.332.472.320
|2,80
|Turkcell
|34.034.000.000
|1,68
|SASA Polyester
|33.734.400.000
|8,36
|Akbank
|30.992.000.000
|0,44
|Tofaş Oto Fabrikası
|29.275.000.000
|5,85
|Türk Telekom
|26.705.000.000
|2,14
|Şişe Cam
|26.006.687.337
|0,96
|İş Bankası (C)
|25.874.827.500
|0,37
|Gübre Fabrikaları
|23.764.100.000
|13,80
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.567.273.082
|0,45
|Sabancı Holding
|22.832.119.988
|0,55
|Arçelik
|22.812.584.201
|1,54
Kaynak: AA
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