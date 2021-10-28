Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sigorta 4,89 5,11 -4,31 Türk Traktör 164,90 170,00 -3,00 Erbosan 117,00 120,10 -2,58 Brisa 23,34 23,84 -2,10 Türk İlaç Serum 9,82 10,03 -2,09 Logo Yazılım 42,50 43,26 -1,76 Çimsa 31,14 31,64 -1,58 Bim Mağazalar 62,15 63,10 -1,51 Ford Otosan 185,60 188,20 -1,38 Şişe Cam 8,66 8,78 -1,37 İndeks Bilgisayar 6,63 6,72 -1,34 Selçuk Ecza Deposu 8,89 9,01 -1,33 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,19 6,27 -1,28 Otokar 337,00 341,30 -1,26 Zorlu Enerji 1,64 1,66 -1,20 Albaraka Türk 1,77 1,79 -1,12 Tüpraş 139,80 141,30 -1,06 Torunlar GMYO 3,79 3,83 -1,04 Turkcell 15,29 15,45 -1,04 Esenboğa Elektrik 28,82 29,12 -1,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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