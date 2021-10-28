Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sigorta
|4,89
|5,11
|-4,31
|Türk Traktör
|164,90
|170,00
|-3,00
|Erbosan
|117,00
|120,10
|-2,58
|Brisa
|23,34
|23,84
|-2,10
|Türk İlaç Serum
|9,82
|10,03
|-2,09
|Logo Yazılım
|42,50
|43,26
|-1,76
|Çimsa
|31,14
|31,64
|-1,58
|Bim Mağazalar
|62,15
|63,10
|-1,51
|Ford Otosan
|185,60
|188,20
|-1,38
|Şişe Cam
|8,66
|8,78
|-1,37
|İndeks Bilgisayar
|6,63
|6,72
|-1,34
|Selçuk Ecza Deposu
|8,89
|9,01
|-1,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,19
|6,27
|-1,28
|Otokar
|337,00
|341,30
|-1,26
|Zorlu Enerji
|1,64
|1,66
|-1,20
|Albaraka Türk
|1,77
|1,79
|-1,12
|Tüpraş
|139,80
|141,30
|-1,06
|Torunlar GMYO
|3,79
|3,83
|-1,04
|Turkcell
|15,29
|15,45
|-1,04
|Esenboğa Elektrik
|28,82
|29,12
|-1,03
Kaynak: AA
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