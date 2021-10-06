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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

06.10.2021 18:42
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,413,44-30,10
Acıpayam Selüloz15,20-4,22-10,74
Adel Kalemcilik25,30-3,44-24,23
Adese Gayrimenkul1,20-2,44-57,14
Afyon Çimento3,30-2,37-35,42
AGESA Hayat Emeklilik18,841,299,94
Ak Enerji1,872,19-15,38
Akbank5,22-0,95-22,76
Akçansa14,35-3,63-10,88
Akdeniz Yatırım Hold.1,95-3,47-18,86
Akfen GMYO5,075,6394,19
Akın Tekstil29,16-4,20-8,19
Akiş GMYO1,68-2,33-39,83
Akmerkez GMYO36,60-0,65-40,80
Aksa19,62-0,9142,02
Aksa Enerji12,96-1,6774,19
Aksigorta6,90-1,29-16,96
Aksu Enerji11,894,7657,54
Alarko Carrıer281,10-3,04-22,67
Alarko GMYO21,24-1,58-16,15
Alarko Holding8,17-4,56-4,12
Albaraka Türk1,80-0,55-7,22
Alcatel Lucent Teletaş23,24-4,20-21,65
Alkim Kağıt13,92-3,277,54
Alkim Kimya15,92-2,5713,01
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,15-0,46-1,83
Altınyunus Çeşme50,20-1,570,48
Anadolu Efes21,12-1,77-1,13
Anadolu Grubu Holding23,46-0,76-10,20
Anadolu Hayat Emek.10,161,6026,44
Anadolu Isuzu17,10-3,82-5,00
Anadolu Sigorta6,170,00-14,55
Anel Elektrik2,37-3,66-25,24
Arçelik32,00-1,4812,44
ARD Bilişim Teknolojileri43,00-2,27-10,57
Arena Bilgisayar9,35-2,60-14,24
Armada Bilgisayar48,70-0,49-0,77
Arsan Tekstil4,15-3,494,12
Arzum Ev Aletleri17,78-1,98-26,42
Aselsan14,83-1,59-18,74
Ata GMYO3,80-2,56-31,03
Atakule GMYO2,81-6,3320,03
Atlantis Yatırım Holding5,201,36-6,47
Atlas Yat. Ort.1,38-1,43-21,14
ATP Bilgisayar34,50-2,60

Avrasya GMYO1,83-3,68-30,14
Avrasya Petrol ve Tur.2,37-2,47-25,94
Avrupa Yatırım Holding6,813,0313,50
Aydem Enerji6,86-2,70

Ayen Enerji4,900,20-9,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,17-1,2561,09
Aygaz16,30-0,4914,90
Bagfaş21,84-2,069,20
Bak Ambalaj18,79-3,44-4,99
Balatacılar Balatacılık9,00-0,779,22
Bantaş Ambalaj3,14-5,140,43
Banvit64,65-1,0724,33
Başkent Doğalgaz GMYO29,321,73

Baştaş Başkent Çimento9,28-0,22-46,57
Batı Çimento14,21-1,46201,70
Batısöke Çimento2,50-5,302,46
Bayrak Taban Sanayi10,002,04-5,75
Bera Holding10,03-1,08-50,54
Berkosan Yalıtım7,37-4,78-17,38
Beşiktaş Futbol Yat.5,70-2,2341,09
Beyaz Filo9,101,00-9,72
Bilici Yatırım14,95-7,14170,18
Bim Mağazalar61,20-1,45-14,16
Biotrend Çevre ve Enerji25,605,35

Birko Mensucat1,060,95-4,50
Birleşim Mühendislik9,23-2,53

Birlik Mensucat2,13-5,75-38,44
Bizim Mağazaları12,59-2,25-18,03
BMS Çelik Hasır8,080,50

Boğaziçi Beton Sanayi4,44-2,84

Borusan Mannesmann22,14-2,47-20,36
Borusan Yat. Paz.315,70-1,99-30,50
Bosch Fren Sistemleri780,90-2,39-36,50
Bossa27,00-4,4651,26
Brisa21,04-3,668,66
Burçelik21,62-1,992,85
Burçelik Vana21,30-1,30-57,11
Bursa Çimento3,51-2,77-29,48
Carrefoursa42,62-3,18-40,64
Casa Emtia Petrol127,00-2,5319,81
Ceo Event Medya8,44-0,4731,26
Coca Cola İçecek83,45-1,0131,40
Cosmos Yat. Holding10,05-2,4324,69
Credıtwest Faktorıng4,70-1,26-19,93
Çan2 Termik14,402,78

Çelebi151,20-3,14-17,16
Çelik Halat6,615,59-27,34
Çemaş Döküm1,12-1,75-34,22
Çemtaş12,03-2,59-23,43
Çimbeton196,40-2,53-33,76
Çimentaş26,20-2,75-27,54
Çimsa29,820,7467,53
Çuhadaroğlu Metal7,850,773,19
Dagi Giyim3,23-2,42-5,18
Dagi Yatırım Holding11,95-1,73-7,36
Dardanel2,52-3,08-52,68
Datagate Bilgisayar13,22-1,86-17,94
Demısaş Döküm6,44-2,57-0,55
Denge Holding1,44-4,00-52,59
Deniz GMYO1,88-4,082,06
Derimod9,50-2,06-2,46
Derlüks Yatırım Holding4,990,60-43,42
Desa Deri8,05-2,78-17,35
Despec Bilgisayar9,10-1,83-30,32
Deva Holding21,62-3,40-10,14
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,62-2,66-1,44
Diriteks Diriliş Tekstil4,71-5,0426,27
Ditaş Doğan16,19-2,5324,48
DO-CO752,500,3319,44
Doğan Burda26,4010,0017,65
Doğan Holding2,55-2,30-14,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,13-2,29-8,54
Doğusan4,69-1,477,08
Doğuş GMYO9,781,6619,71
Doğuş Otomotiv31,562,4021,74
Döktaş Dökümcülük31,00-3,131,24
Duran Doğan Basım13,50-1,6828,69
Dyo Boya9,74-2,11-13,40
Eczacıbaşı İlaç5,68-2,24-21,13
Eczacıbaşı Yatırım35,66-2,9432,47
E-Data Teknoloji10,22-3,04

Edip Gayrimenkul3,20-3,03-3,61
Ege Endüstri1.105,90-2,50-33,57
Ege Gübre163,10-2,4513,69
Ege Profil25,94-2,77-32,17
Ege Seramik13,93-0,7844,17
Egeplast24,20-2,65-27,33
Ekiz Kimya6,09-1,30-14,59
Emek Elektrik2,692,67-5,79
Eminiş Ambalaj20,32-2,78-44,84
Emlak Konut GMYO1,76-1,12-16,77
Enerjisa Enerji10,31-0,29-10,58
Enka İnşaat10,03-0,4042,44
Erbosan91,10-4,00124,63
Ereğli Demir Çelik16,150,0022,94
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,290,00

Ersu Gıda4,60-0,65-6,88
Escar Turizm Taşımacılık22,701,79

Escort Teknoloji5,26-0,94-19,94
Esenboğa Elektrik28,54-4,1050,00
Etiler Gıda5,102,0028,14
Euro Kapital Yat. Ort.5,29-3,9938,50
Euro Trend Yat. Ort.3,36-1,18-5,04
Euro Yat. Ort.3,19-0,62-28,18
Euro Yatırım Holding1,91-2,05-32,75
Europap Tezol Kağıt14,18-3,99

Fade Gıda8,20-2,6157,64
Fenerbahçe Futbol30,78-1,914,13
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,31-1,28-21,64
F-M İzmit Piston98,70-2,57-19,49
Fonet Bilgi Teknolojileri11,65-3,00-10,59
Ford Otosan152,00-2,0624,45
Formet Metal ve Cam1,29-2,27-47,42
Frigo Pak Gıda21,90-3,694,39
Galata Wind Enerji4,010,75

Galatasaray Sportif3,26-1,51-19,51
Garanti Bankası9,22-0,65-9,17
Garanti Faktoring14,80-2,6332,97
Garanti Yat. Ort.2,16-0,46-32,83
Gedik Y. Men. Değ.6,72-2,1813,40
Gediz Ambalaj15,22-3,9113,58
Gen İlaç13,82-0,58

Gentaş2,94-1,67-34,86
Gersan Elektrik5,20-1,52-15,31
Girişim Elektrik Sanayi24,34-1,70

Global Men. Değ.6,071,511,00
Global Yat. Holding1,90-5,00-45,92
Good-Year7,50-1,70-5,88
Göltaş Çimento36,36-1,57-11,41
Gözde Girişim5,63-2,76-29,45
GSD Denizcilik4,026,3565,08
GSD Holding2,652,715,58
Gübre Fabrik.48,94-0,73-43,13
Güler Yat. Holding2,613,57-24,63
Halk GMYO2,35-1,26-22,90
Hatay Tekstil15,29-2,0512,13
Hedef Girişim2,59-1,892,58
Hektaş8,38-2,5656,86
HUB Girişim9,62-2,93-47,14
Hürriyet Gzt.2,08-7,56-0,95
ICBC Turkey Bank5,70-2,06-12,31
İdeal Finansal Teknolojiler53,25-1,02295,62
İdealist GMYO2,07-2,36-12,77
İhlas Ev Aletleri0,93-2,11-50,08
İhlas Gayrimenkul0,82-2,38-34,40
İhlas Gazetecilik0,89-1,11-63,87
İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,780,00-31,58
İndeks Bilgisayar6,30-1,4135,60
Info Yatırım3,79-2,32-18,85
İntema33,54-0,18-15,94
Inveo Yatırım Holding97,60-2,35120,71
İpek Doğal Enerji11,58-0,77-11,47
İskenderun Demir Çelik11,130,0023,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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