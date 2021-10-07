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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

07.10.2021 18:35
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,40-0,18-30,23
Acıpayam Selüloz15,985,13-6,15
Adel Kalemcilik25,360,24-24,05
Adese Gayrimenkul1,200,00-57,14
Afyon Çimento3,320,61-35,03
AGESA Hayat Emeklilik18,63-1,118,72
Ak Enerji1,870,00-15,38
Akbank5,281,15-21,87
Akçansa14,682,30-8,83
Akdeniz Yatırım Hold.1,950,00-18,86
Akfen GMYO5,467,69109,13
Akın Tekstil30,183,50-4,97
Akiş GMYO1,722,38-38,40
Akmerkez GMYO36,920,87-40,28
Aksa20,484,3848,25
Aksa Enerji6,35-2,0170,70
Aksigorta6,981,16-16,00
Aksu Enerji12,847,9970,13
Alarko Carrıer284,901,35-21,63
Alarko GMYO21,380,66-15,60
Alarko Holding8,261,10-3,07
Albaraka Türk1,79-0,56-7,73
Alcatel Lucent Teletaş23,541,29-20,63
Alkim Kağıt14,071,088,70
Alkim Kimya16,151,4414,65
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,35-6,19-7,90
Altınyunus Çeşme50,00-0,400,08
Anadolu Efes21,06-0,28-1,41
Anadolu Grubu Holding23,781,36-8,98
Anadolu Hayat Emek.10,200,3926,94
Anadolu Isuzu16,94-0,94-5,89
Anadolu Sigorta6,251,30-13,44
Anel Elektrik2,380,42-24,92
Arçelik32,080,2512,73
ARD Bilişim Teknolojileri44,002,33-8,49
Arena Bilgisayar9,420,75-13,60
Armada Bilgisayar48,36-0,70-1,47
Arsan Tekstil4,242,176,37
Arzum Ev Aletleri17,44-1,91-27,83
Aselsan15,514,59-15,01
Ata GMYO3,861,58-29,95
Atakule GMYO2,820,3620,46
Atlantis Yatırım Holding5,454,81-1,98
Atlas Yat. Ort.1,37-0,72-21,71
ATP Bilgisayar34,941,28

Avrasya GMYO1,893,28-27,84
Avrasya Petrol ve Tur.2,505,49-21,88
Avrupa Yatırım Holding6,68-1,9111,33
Aydem Enerji6,900,58

Ayen Enerji4,80-2,04-11,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,200,1761,35
Aygaz16,420,7415,74
Bagfaş24,009,8920,00
Bak Ambalaj19,242,39-2,71
Balatacılar Balatacılık9,000,009,22
Bantaş Ambalaj3,253,503,94
Banvit64,30-0,5423,65
Başkent Doğalgaz GMYO29,400,27

Baştaş Başkent Çimento9,310,32-46,40
Batı Çimento14,240,21202,34
Batısöke Çimento2,572,805,33
Bayrak Taban Sanayi10,232,30-3,58
Bera Holding10,141,10-50,00
Berkosan Yalıtım7,380,14-17,26
Beşiktaş Futbol Yat.5,801,7543,56
Beyaz Filo9,100,00-9,72
Bilici Yatırım15,161,40173,98
Bim Mağazalar61,450,41-13,81
Biotrend Çevre ve Enerji24,82-3,05

Birko Mensucat1,081,89-2,70
Birleşim Mühendislik9,230,00

Birlik Mensucat2,203,29-36,42
Bizim Mağazaları12,771,43-16,86
BMS Çelik Hasır8,343,22

Boğaziçi Beton Sanayi4,532,03

Borusan Mannesmann22,501,63-19,06
Borusan Yat. Paz.320,801,62-29,38
Bosch Fren Sistemleri784,700,49-36,19
Bossa27,180,6752,27
Brisa21,562,4711,34
Burçelik23,106,859,90
Burçelik Vana21,621,50-56,46
Bursa Çimento3,530,57-29,08
Carrefoursa44,344,04-38,25
Casa Emtia Petrol127,000,0019,81
Ceo Event Medya8,440,0031,26
Coca Cola İçecek84,150,8432,50
Cosmos Yat. Holding10,151,0025,93
Credıtwest Faktorıng4,751,06-19,08
Çan2 Termik14,500,69

Çelebi151,700,33-16,89
Çelik Halat6,45-2,42-29,10
Çemaş Döküm1,130,89-33,63
Çemtaş12,282,08-21,84
Çimbeton198,200,92-33,15
Çimentaş26,521,22-26,66
Çimsa30,522,3571,46
Çuhadaroğlu Metal8,062,685,95
Dagi Giyim3,22-0,31-5,47
Dagi Yatırım Holding12,020,59-6,82
Dardanel2,613,57-50,99
Datagate Bilgisayar13,582,72-15,70
Demısaş Döküm6,561,861,31
Denge Holding1,493,47-50,94
Deniz GMYO1,70-9,57-7,71
Derimod9,49-0,11-2,57
Derlüks Yatırım Holding5,020,60-43,08
Desa Deri8,090,50-16,94
Despec Bilgisayar9,160,66-29,86
Deva Holding22,001,76-8,56
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,720,94-0,51
Diriteks Diriliş Tekstil4,944,8832,44
Ditaş Doğan16,401,3026,10
DO-CO754,900,3219,83
Doğan Burda29,0410,0029,41
Doğan Holding2,581,18-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,130,00-8,54
Doğusan4,730,857,99
Doğuş GMYO9,42-3,6815,30
Doğuş Otomotiv31,881,0122,98
Döktaş Dökümcülük31,501,612,87
Duran Doğan Basım14,295,8536,22
Dyo Boya9,901,64-11,98
Eczacıbaşı İlaç5,741,06-20,30
Eczacıbaşı Yatırım36,241,6334,63
E-Data Teknoloji10,250,29

Edip Gayrimenkul3,220,63-3,01
Ege Endüstri1.117,901,09-32,85
Ege Gübre167,902,9417,04
Ege Profil26,140,77-31,64
Ege Seramik14,292,5847,89
Egeplast23,88-1,32-28,29
Ekiz Kimya6,110,33-14,31
Emek Elektrik2,731,49-4,39
Eminiş Ambalaj19,97-1,72-45,79
Emlak Konut GMYO1,781,14-15,82
Enerjisa Enerji10,340,29-10,32
Enka İnşaat10,090,6043,29
Erbosan86,90-4,61114,28
Ereğli Demir Çelik16,965,0229,11
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,28-0,30

Ersu Gıda4,896,30-1,01
Escar Turizm Taşımacılık22,46-1,06

Escort Teknoloji5,290,57-19,48
Esenboğa Elektrik28,760,7751,16
Etiler Gıda5,252,9431,91
Euro Kapital Yat. Ort.5,493,7843,74
Euro Trend Yat. Ort.3,35-0,30-5,32
Euro Yat. Ort.3,220,94-27,50
Euro Yatırım Holding1,910,00-32,75
Europap Tezol Kağıt14,16-0,14

Fade Gıda8,15-0,6156,68
Fenerbahçe Futbol30,960,584,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,30-0,43-21,98
F-M İzmit Piston100,101,42-18,35
Fonet Bilgi Teknolojileri11,902,15-8,67
Ford Otosan153,701,1225,84
Formet Metal ve Cam1,300,78-47,01
Frigo Pak Gıda21,30-2,741,53
Galata Wind Enerji4,040,75

Galatasaray Sportif3,301,23-18,52
Garanti Bankası9,391,84-7,50
Garanti Faktoring14,16-4,3227,22
Garanti Yat. Ort.2,170,46-32,52
Gedik Y. Men. Değ.6,760,6014,07
Gediz Ambalaj15,330,7214,40
Gen İlaç13,890,51

Gentaş2,981,36-33,97
Gersan Elektrik5,240,77-14,66
Girişim Elektrik Sanayi25,785,92

Global Men. Değ.6,080,161,16
Global Yat. Holding1,921,05-45,35
Good-Year7,672,27-3,74
Göltaş Çimento36,660,83-10,68
Gözde Girişim5,650,36-29,20
GSD Denizcilik4,081,4967,54
GSD Holding2,63-0,754,78
Gübre Fabrik.49,761,68-42,17
Güler Yat. Holding2,54-2,68-26,65
Halk GMYO2,34-0,43-23,23
Hatay Tekstil15,551,7014,04
Hedef Girişim2,662,705,35
Hektaş8,440,7257,98
HUB Girişim9,700,83-46,70
Hürriyet Gzt.2,142,881,90
ICBC Turkey Bank5,65-0,88-13,08
İdeal Finansal Teknolojiler47,94-9,97256,17
İdealist GMYO2,195,80-7,71
İhlas Ev Aletleri0,952,15-49,01
İhlas Gayrimenkul0,842,44-32,80
İhlas Gazetecilik0,890,00-63,87
İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,791,28-30,70
İndeks Bilgisayar6,371,1137,11
Info Yatırım3,800,26-18,64
İntema33,700,48-15,54
Inveo Yatırım Holding97,40-0,20120,26
İpek Doğal Enerji11,902,76-9,02
İskenderun Demir Çelik11,412,5226,27
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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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