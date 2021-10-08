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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

08.10.2021 18:44
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,532,41-28,55
Acıpayam Selüloz16,805,13-1,34
Adel Kalemcilik25,380,08-23,99
Adese Gayrimenkul1,18-1,67-57,86
Afyon Çimento3,320,00-35,03
AGESA Hayat Emeklilik19,705,7414,96
Ak Enerji1,870,00-15,38
Akbank5,26-0,38-22,17
Akçansa15,253,88-5,29
Akdeniz Yatırım Hold.1,94-0,51-19,27
Akfen GMYO5,857,14124,07
Akın Tekstil30,741,86-3,21
Akiş GMYO1,741,16-37,69
Akmerkez GMYO36,66-0,70-40,70
Aksa20,22-1,2746,37
Aksa Enerji6,390,6371,77
Aksigorta6,96-0,29-16,24
Aksu Enerji13,958,6484,84
Alarko Carrıer290,101,83-20,20
Alarko GMYO21,801,96-13,94
Alarko Holding8,320,73-2,36
Albaraka Türk1,811,12-6,70
Alcatel Lucent Teletaş23,30-1,02-21,44
Alkim Kağıt14,281,4910,32
Alkim Kimya16,431,7316,63
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,435,93-2,45
Altınyunus Çeşme55,0010,0010,09
Anadolu Efes21,120,28-1,13
Anadolu Grubu Holding24,121,43-7,67
Anadolu Hayat Emek.10,300,9828,18
Anadolu Isuzu17,734,66-1,50
Anadolu Sigorta6,331,28-12,33
Anel Elektrik2,421,68-23,66
Arçelik31,98-0,3112,37
ARD Bilişim Teknolojileri44,040,09-8,40
Arena Bilgisayar9,39-0,32-13,87
Armada Bilgisayar48,30-0,12-1,59
Arsan Tekstil4,393,5410,14
Arzum Ev Aletleri17,35-0,52-28,20
Aselsan15,771,68-13,59
Ata GMYO3,942,07-28,49
Atakule GMYO2,75-2,4817,47
Atlantis Yatırım Holding5,602,750,72
Atlas Yat. Ort.1,402,19-20,00
ATP Bilgisayar34,34-1,72

Avrasya GMYO2,079,52-20,97
Avrasya Petrol ve Tur.2,583,20-19,38
Avrupa Yatırım Holding6,57-1,659,50
Aydem Enerji6,88-0,29

Ayen Enerji4,881,67-9,80
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,401,1063,13
Aygaz16,30-0,7314,90
Bagfaş22,70-5,4213,50
Bak Ambalaj19,05-0,99-3,67
Balatacılar Balatacılık8,65-3,894,98
Bantaş Ambalaj3,23-0,623,30
Banvit64,00-0,4723,08
Başkent Doğalgaz GMYO28,62-2,65

Baştaş Başkent Çimento9,30-0,11-46,46
Batı Çimento14,06-1,26198,51
Batısöke Çimento2,55-0,784,51
Bayrak Taban Sanayi10,391,56-2,07
Bera Holding10,11-0,30-50,15
Berkosan Yalıtım7,907,05-11,43
Beşiktaş Futbol Yat.5,962,7647,52
Beyaz Filo8,98-1,32-10,91
Bilici Yatırım15,482,11179,76
Bim Mağazalar61,850,65-13,25
Biotrend Çevre ve Enerji24,880,24

Birko Mensucat1,06-1,85-4,50
Birleşim Mühendislik9,13-1,08

Birlik Mensucat2,17-1,36-37,28
Bizim Mağazaları12,500,41-16,52
BMS Çelik Hasır8,410,84

Boğaziçi Beton Sanayi4,540,22

Borusan Mannesmann22,941,96-17,48
Borusan Yat. Paz.324,101,03-28,66
Bosch Fren Sistemleri789,200,57-35,82
Bossa26,70-1,7749,58
Brisa21,52-0,1911,14
Burçelik22,66-1,907,80
Burçelik Vana21,30-1,48-57,11
Bursa Çimento3,530,00-29,08
Carrefoursa44,660,72-37,80
Casa Emtia Petrol128,000,7920,75
Ceo Event Medya8,551,3032,97
Coca Cola İçecek83,95-0,2432,19
Cosmos Yat. Holding10,392,3628,91
Credıtwest Faktorıng4,72-0,63-19,59
Çan2 Termik14,44-0,41

Çelebi152,100,26-16,67
Çelik Halat6,18-4,19-32,07
Çemaş Döküm1,130,00-33,63
Çemtaş12,330,41-21,52
Çimbeton200,401,11-32,41
Çimentaş27,001,81-25,33
Çimsa31,342,6976,07
Çuhadaroğlu Metal8,181,497,53
Dagi Giyim3,14-2,48-7,82
Dagi Yatırım Holding12,413,24-3,80
Dardanel2,55-2,30-52,11
Datagate Bilgisayar13,47-0,81-16,39
Demısaş Döküm6,661,522,85
Denge Holding1,48-0,67-51,27
Deniz GMYO1,66-2,35-9,88
Derimod9,46-0,32-2,87
Derlüks Yatırım Holding5,111,79-42,06
Desa Deri7,96-1,61-18,28
Despec Bilgisayar9,07-0,98-30,55
Deva Holding22,100,45-8,14
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,770,47-0,05
Diriteks Diriliş Tekstil4,70-4,8626,01
Ditaş Doğan16,10-1,8323,79
DO-CO756,300,1920,05
Doğan Burda31,949,9942,34
Doğan Holding2,580,00-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,150,94-7,68
Doğusan4,63-2,115,71
Doğuş GMYO9,40-0,2115,06
Doğuş Otomotiv31,60-0,8821,90
Döktaş Dökümcülük31,901,274,18
Duran Doğan Basım14,340,3536,70
Dyo Boya9,930,30-11,71
Eczacıbaşı İlaç5,770,52-19,88
Eczacıbaşı Yatırım36,480,6635,52
E-Data Teknoloji10,08-1,66

Edip Gayrimenkul3,16-1,86-4,82
Ege Endüstri1.120,000,19-32,73
Ege Gübre167,30-0,3616,62
Ege Profil26,802,52-29,92
Ege Seramik14,15-0,9846,44
Egeplast23,900,08-28,23
Ekiz Kimya6,06-0,82-15,01
Emek Elektrik2,72-0,37-4,74
Eminiş Ambalaj19,14-4,16-48,05
Emlak Konut GMYO1,780,00-15,82
Enerjisa Enerji10,491,45-9,02
Enka İnşaat10,090,0043,29
Erbosan86,65-0,29113,66
Ereğli Demir Çelik17,070,6529,94
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,24-1,22

Ersu Gıda5,114,503,44
Escar Turizm Taşımacılık22,701,07

Escort Teknoloji5,290,00-19,48
Esenboğa Elektrik28,74-0,0751,05
Etiler Gıda5,494,5737,94
Euro Kapital Yat. Ort.5,46-0,5542,95
Euro Trend Yat. Ort.3,463,28-2,21
Euro Yat. Ort.3,281,86-26,15
Euro Yatırım Holding1,910,00-32,75
Europap Tezol Kağıt13,92-1,69

Fade Gıda8,170,2557,06
Fenerbahçe Futbol30,960,004,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,28-0,87-22,66
F-M İzmit Piston102,001,90-16,80
Fonet Bilgi Teknolojileri12,000,84-7,90
Ford Otosan154,300,3926,33
Formet Metal ve Cam1,29-0,77-47,42
Frigo Pak Gıda20,58-3,38-1,91
Galata Wind Enerji4,132,23

Galatasaray Sportif3,403,03-16,05
Garanti Bankası9,30-0,96-8,38
Garanti Faktoring13,51-4,5921,38
Garanti Yat. Ort.2,232,76-30,66
Gedik Y. Men. Değ.6,760,0014,07
Gediz Ambalaj15,22-0,7213,58
Gen İlaç13,77-0,86

Gentaş3,011,01-33,31
Gersan Elektrik5,240,00-14,66
Girişim Elektrik Sanayi24,00-6,90

Global Men. Değ.6,07-0,161,00
Global Yat. Holding1,90-1,04-45,92
Good-Year7,811,83-1,99
Göltaş Çimento37,702,84-8,15
Gözde Girişim5,63-0,35-29,45
GSD Denizcilik4,254,1774,53
GSD Holding2,785,7010,76
Gübre Fabrik.48,94-1,65-43,13
Güler Yat. Holding2,46-3,15-28,96
Halk GMYO2,33-0,43-23,56
Hatay Tekstil16,153,8618,44
Hedef Girişim2,64-0,754,56
Hektaş8,36-0,9556,49
HUB Girişim9,61-0,93-47,20
Hürriyet Gzt.2,140,001,90
ICBC Turkey Bank5,52-2,30-15,08
İdeal Finansal Teknolojiler43,16-9,97220,65
İdealist GMYO2,409,591,14
İhlas Ev Aletleri0,950,00-49,01
İhlas Gayrimenkul0,83-1,19-33,60
İhlas Gazetecilik0,923,37-62,65
İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,790,00-30,70
İndeks Bilgisayar6,471,5739,26
Info Yatırım3,841,05-17,78
İntema33,56-0,42-15,89
Inveo Yatırım Holding97,20-0,21119,81
İpek Doğal Enerji12,172,27-6,96
İskenderun Demir Çelik11,702,5429,48
???????

??????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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