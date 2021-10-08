Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,53
|2,41
|-28,55
|Acıpayam Selüloz
|16,80
|5,13
|-1,34
|Adel Kalemcilik
|25,38
|0,08
|-23,99
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|-1,67
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,32
|0,00
|-35,03
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,70
|5,74
|14,96
|Ak Enerji
|1,87
|0,00
|-15,38
|Akbank
|5,26
|-0,38
|-22,17
|Akçansa
|15,25
|3,88
|-5,29
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,94
|-0,51
|-19,27
|Akfen GMYO
|5,85
|7,14
|124,07
|Akın Tekstil
|30,74
|1,86
|-3,21
|Akiş GMYO
|1,74
|1,16
|-37,69
|Akmerkez GMYO
|36,66
|-0,70
|-40,70
|Aksa
|20,22
|-1,27
|46,37
|Aksa Enerji
|6,39
|0,63
|71,77
|Aksigorta
|6,96
|-0,29
|-16,24
|Aksu Enerji
|13,95
|8,64
|84,84
|Alarko Carrıer
|290,10
|1,83
|-20,20
|Alarko GMYO
|21,80
|1,96
|-13,94
|Alarko Holding
|8,32
|0,73
|-2,36
|Albaraka Türk
|1,81
|1,12
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,30
|-1,02
|-21,44
|Alkim Kağıt
|14,28
|1,49
|10,32
|Alkim Kimya
|16,43
|1,73
|16,63
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,43
|5,93
|-2,45
|Altınyunus Çeşme
|55,00
|10,00
|10,09
|Anadolu Efes
|21,12
|0,28
|-1,13
|Anadolu Grubu Holding
|24,12
|1,43
|-7,67
|Anadolu Hayat Emek.
|10,30
|0,98
|28,18
|Anadolu Isuzu
|17,73
|4,66
|-1,50
|Anadolu Sigorta
|6,33
|1,28
|-12,33
|Anel Elektrik
|2,42
|1,68
|-23,66
|Arçelik
|31,98
|-0,31
|12,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,04
|0,09
|-8,40
|Arena Bilgisayar
|9,39
|-0,32
|-13,87
|Armada Bilgisayar
|48,30
|-0,12
|-1,59
|Arsan Tekstil
|4,39
|3,54
|10,14
|Arzum Ev Aletleri
|17,35
|-0,52
|-28,20
|Aselsan
|15,77
|1,68
|-13,59
|Ata GMYO
|3,94
|2,07
|-28,49
|Atakule GMYO
|2,75
|-2,48
|17,47
|Atlantis Yatırım Holding
|5,60
|2,75
|0,72
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|2,19
|-20,00
|ATP Bilgisayar
|34,34
|-1,72
|Avrasya GMYO
|2,07
|9,52
|-20,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,58
|3,20
|-19,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,57
|-1,65
|9,50
|Aydem Enerji
|6,88
|-0,29
|Ayen Enerji
|4,88
|1,67
|-9,80
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,40
|1,10
|63,13
|Aygaz
|16,30
|-0,73
|14,90
|Bagfaş
|22,70
|-5,42
|13,50
|Bak Ambalaj
|19,05
|-0,99
|-3,67
|Balatacılar Balatacılık
|8,65
|-3,89
|4,98
|Bantaş Ambalaj
|3,23
|-0,62
|3,30
|Banvit
|64,00
|-0,47
|23,08
|Başkent Doğalgaz GMYO
|28,62
|-2,65
|Baştaş Başkent Çimento
|9,30
|-0,11
|-46,46
|Batı Çimento
|14,06
|-1,26
|198,51
|Batısöke Çimento
|2,55
|-0,78
|4,51
|Bayrak Taban Sanayi
|10,39
|1,56
|-2,07
|Bera Holding
|10,11
|-0,30
|-50,15
|Berkosan Yalıtım
|7,90
|7,05
|-11,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,96
|2,76
|47,52
|Beyaz Filo
|8,98
|-1,32
|-10,91
|Bilici Yatırım
|15,48
|2,11
|179,76
|Bim Mağazalar
|61,85
|0,65
|-13,25
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,88
|0,24
|Birko Mensucat
|1,06
|-1,85
|-4,50
|Birleşim Mühendislik
|9,13
|-1,08
|Birlik Mensucat
|2,17
|-1,36
|-37,28
|Bizim Mağazaları
|12,50
|0,41
|-16,52
|BMS Çelik Hasır
|8,41
|0,84
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,54
|0,22
|Borusan Mannesmann
|22,94
|1,96
|-17,48
|Borusan Yat. Paz.
|324,10
|1,03
|-28,66
|Bosch Fren Sistemleri
|789,20
|0,57
|-35,82
|Bossa
|26,70
|-1,77
|49,58
|Brisa
|21,52
|-0,19
|11,14
|Burçelik
|22,66
|-1,90
|7,80
|Burçelik Vana
|21,30
|-1,48
|-57,11
|Bursa Çimento
|3,53
|0,00
|-29,08
|Carrefoursa
|44,66
|0,72
|-37,80
|Casa Emtia Petrol
|128,00
|0,79
|20,75
|Ceo Event Medya
|8,55
|1,30
|32,97
|Coca Cola İçecek
|83,95
|-0,24
|32,19
|Cosmos Yat. Holding
|10,39
|2,36
|28,91
|Credıtwest Faktorıng
|4,72
|-0,63
|-19,59
|Çan2 Termik
|14,44
|-0,41
|Çelebi
|152,10
|0,26
|-16,67
|Çelik Halat
|6,18
|-4,19
|-32,07
|Çemaş Döküm
|1,13
|0,00
|-33,63
|Çemtaş
|12,33
|0,41
|-21,52
|Çimbeton
|200,40
|1,11
|-32,41
|Çimentaş
|27,00
|1,81
|-25,33
|Çimsa
|31,34
|2,69
|76,07
|Çuhadaroğlu Metal
|8,18
|1,49
|7,53
|Dagi Giyim
|3,14
|-2,48
|-7,82
|Dagi Yatırım Holding
|12,41
|3,24
|-3,80
|Dardanel
|2,55
|-2,30
|-52,11
|Datagate Bilgisayar
|13,47
|-0,81
|-16,39
|Demısaş Döküm
|6,66
|1,52
|2,85
|Denge Holding
|1,48
|-0,67
|-51,27
|Deniz GMYO
|1,66
|-2,35
|-9,88
|Derimod
|9,46
|-0,32
|-2,87
|Derlüks Yatırım Holding
|5,11
|1,79
|-42,06
|Desa Deri
|7,96
|-1,61
|-18,28
|Despec Bilgisayar
|9,07
|-0,98
|-30,55
|Deva Holding
|22,10
|0,45
|-8,14
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,77
|0,47
|-0,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,70
|-4,86
|26,01
|Ditaş Doğan
|16,10
|-1,83
|23,79
|DO-CO
|756,30
|0,19
|20,05
|Doğan Burda
|31,94
|9,99
|42,34
|Doğan Holding
|2,58
|0,00
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|0,94
|-7,68
|Doğusan
|4,63
|-2,11
|5,71
|Doğuş GMYO
|9,40
|-0,21
|15,06
|Doğuş Otomotiv
|31,60
|-0,88
|21,90
|Döktaş Dökümcülük
|31,90
|1,27
|4,18
|Duran Doğan Basım
|14,34
|0,35
|36,70
|Dyo Boya
|9,93
|0,30
|-11,71
|Eczacıbaşı İlaç
|5,77
|0,52
|-19,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,48
|0,66
|35,52
|E-Data Teknoloji
|10,08
|-1,66
|Edip Gayrimenkul
|3,16
|-1,86
|-4,82
|Ege Endüstri
|1.120,00
|0,19
|-32,73
|Ege Gübre
|167,30
|-0,36
|16,62
|Ege Profil
|26,80
|2,52
|-29,92
|Ege Seramik
|14,15
|-0,98
|46,44
|Egeplast
|23,90
|0,08
|-28,23
|Ekiz Kimya
|6,06
|-0,82
|-15,01
|Emek Elektrik
|2,72
|-0,37
|-4,74
|Eminiş Ambalaj
|19,14
|-4,16
|-48,05
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|0,00
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,49
|1,45
|-9,02
|Enka İnşaat
|10,09
|0,00
|43,29
|Erbosan
|86,65
|-0,29
|113,66
|Ereğli Demir Çelik
|17,07
|0,65
|29,94
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,24
|-1,22
|Ersu Gıda
|5,11
|4,50
|3,44
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,70
|1,07
|Escort Teknoloji
|5,29
|0,00
|-19,48
|Esenboğa Elektrik
|28,74
|-0,07
|51,05
|Etiler Gıda
|5,49
|4,57
|37,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,46
|-0,55
|42,95
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,46
|3,28
|-2,21
|Euro Yat. Ort.
|3,28
|1,86
|-26,15
|Euro Yatırım Holding
|1,91
|0,00
|-32,75
|Europap Tezol Kağıt
|13,92
|-1,69
|Fade Gıda
|8,17
|0,25
|57,06
|Fenerbahçe Futbol
|30,96
|0,00
|4,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,28
|-0,87
|-22,66
|F-M İzmit Piston
|102,00
|1,90
|-16,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,00
|0,84
|-7,90
|Ford Otosan
|154,30
|0,39
|26,33
|Formet Metal ve Cam
|1,29
|-0,77
|-47,42
|Frigo Pak Gıda
|20,58
|-3,38
|-1,91
|Galata Wind Enerji
|4,13
|2,23
|Galatasaray Sportif
|3,40
|3,03
|-16,05
|Garanti Bankası
|9,30
|-0,96
|-8,38
|Garanti Faktoring
|13,51
|-4,59
|21,38
|Garanti Yat. Ort.
|2,23
|2,76
|-30,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,76
|0,00
|14,07
|Gediz Ambalaj
|15,22
|-0,72
|13,58
|Gen İlaç
|13,77
|-0,86
|Gentaş
|3,01
|1,01
|-33,31
|Gersan Elektrik
|5,24
|0,00
|-14,66
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,00
|-6,90
|Global Men. Değ.
|6,07
|-0,16
|1,00
|Global Yat. Holding
|1,90
|-1,04
|-45,92
|Good-Year
|7,81
|1,83
|-1,99
|Göltaş Çimento
|37,70
|2,84
|-8,15
|Gözde Girişim
|5,63
|-0,35
|-29,45
|GSD Denizcilik
|4,25
|4,17
|74,53
|GSD Holding
|2,78
|5,70
|10,76
|Gübre Fabrik.
|48,94
|-1,65
|-43,13
|Güler Yat. Holding
|2,46
|-3,15
|-28,96
|Halk GMYO
|2,33
|-0,43
|-23,56
|Hatay Tekstil
|16,15
|3,86
|18,44
|Hedef Girişim
|2,64
|-0,75
|4,56
|Hektaş
|8,36
|-0,95
|56,49
|HUB Girişim
|9,61
|-0,93
|-47,20
|Hürriyet Gzt.
|2,14
|0,00
|1,90
|ICBC Turkey Bank
|5,52
|-2,30
|-15,08
|İdeal Finansal Teknolojiler
|43,16
|-9,97
|220,65
|İdealist GMYO
|2,40
|9,59
|1,14
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|0,00
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-1,19
|-33,60
|İhlas Gazetecilik
|0,92
|3,37
|-62,65
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|0,00
|-30,70
|İndeks Bilgisayar
|6,47
|1,57
|39,26
|Info Yatırım
|3,84
|1,05
|-17,78
|İntema
|33,56
|-0,42
|-15,89
|Inveo Yatırım Holding
|97,20
|-0,21
|119,81
|İpek Doğal Enerji
|12,17
|2,27
|-6,96
|İskenderun Demir Çelik
|11,70
|2,54
|29,48
??????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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