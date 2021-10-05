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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

05.10.2021 13:49
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,27-2,23-31,91
Acıpayam Selüloz15,87-1,31-6,80
Adel Kalemcilik26,06-0,08-21,95
Adese Gayrimenkul1,253,31-55,36
Afyon Çimento3,40-0,29-33,46
AGESA Hayat Emeklilik18,520,608,08
Ak Enerji1,813,43-18,10
Akbank5,300,38-21,57
Akçansa14,81-2,44-8,03
Akdeniz Yatırım Hold.2,03-0,49-15,53
Akfen GMYO4,66-1,4878,49
Akın Tekstil30,40-1,30-4,28
Akiş GMYO1,750,57-37,33
Akmerkez GMYO36,70-0,49-40,64
Aksa20,00-0,4044,77
Aksa Enerji13,410,8380,24
Aksigorta6,98-0,43-16,00
Aksu Enerji11,00-1,4345,75
Alarko Carrıer296,90-0,37-18,33
Alarko GMYO21,74-0,18-14,17
Alarko Holding8,570,820,57
Albaraka Türk1,819,70-6,70
Alcatel Lucent Teletaş24,982,55-15,78
Alkim Kağıt14,39-1,1011,17
Alkim Kimya16,160,0014,72
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,94-9,35-11,42
Altınyunus Çeşme51,35-1,342,78
Anadolu Efes21,860,742,33
Anadolu Grubu Holding23,58-0,34-9,74
Anadolu Hayat Emek.10,131,3026,07
Anadolu Isuzu17,071,13-5,17
Anadolu Sigorta6,170,00-14,55
Anel Elektrik2,48-1,20-21,77
Arçelik32,72-0,3714,97
ARD Bilişim Teknolojileri43,84-1,39-8,82
Arena Bilgisayar9,75-2,40-10,57
Armada Bilgisayar49,22-1,480,29
Arsan Tekstil4,320,008,38
Arzum Ev Aletleri18,30-0,33-24,27
Aselsan15,10-0,79-17,26
Ata GMYO3,93-0,51-28,68
Atakule GMYO3,203,5636,69
Atlantis Yatırım Holding5,201,96-6,47
Atlas Yat. Ort.1,40-0,71-20,00
ATP Bilgisayar35,36-2,27

Avrasya GMYO1,920,00-26,70
Avrasya Petrol ve Tur.2,47-0,80-22,81
Avrupa Yatırım Holding6,470,157,83
Aydem Enerji7,12-0,56

Ayen Enerji4,980,20-7,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,40-0,5463,13
Aygaz16,241,1814,48
Bagfaş22,200,9111,00
Bak Ambalaj19,82-0,500,22
Balatacılar Balatacılık8,502,913,16
Bantaş Ambalaj3,37-1,757,78
Banvit65,30-0,3825,58
Başkent Doğalgaz GMYO28,90-0,34

Baştaş Başkent Çimento9,28-1,28-46,57
Batı Çimento14,632,96210,62
Batısöke Çimento2,75-5,1712,70
Bayrak Taban Sanayi9,93-1,19-6,41
Bera Holding10,29-0,19-49,26
Berkosan Yalıtım7,86-1,75-11,88
Beşiktaş Futbol Yat.5,860,6945,05
Beyaz Filo9,314,02-7,63
Bilici Yatırım16,14-3,30191,69
Bim Mağazalar62,400,08-12,48
Biotrend Çevre ve Enerji24,74-8,37

Birko Mensucat1,080,00-2,70
Birleşim Mühendislik9,56-0,83

Birlik Mensucat2,270,00-34,39
Bizim Mağazaları12,86-1,08-16,28
BMS Çelik Hasır8,13-0,25

Boğaziçi Beton Sanayi4,60-1,71

Borusan Mannesmann22,78-1,64-18,06
Borusan Yat. Paz.327,30-1,12-27,95
Bosch Fren Sistemleri799,90-0,89-34,95
Bossa27,900,5856,30
Brisa22,08-1,0814,03
Burçelik22,14-0,635,33
Burçelik Vana21,820,18-56,06
Bursa Çimento3,630,55-27,07
Carrefoursa44,78-2,61-37,63
Casa Emtia Petrol132,000,9224,53
Ceo Event Medya8,670,1234,84
Coca Cola İçecek84,450,4832,97
Cosmos Yat. Holding10,40-2,8929,03
Credıtwest Faktorıng4,80-4,76-18,23
Çan2 Termik14,000,00

Çelebi156,900,58-14,04
Çelik Halat6,20-0,48-31,85
Çemaş Döküm1,140,00-33,04
Çemtaş12,61-0,16-19,74
Çimbeton202,00-0,49-31,87
Çimentaş27,040,30-25,22
Çimsa29,04-0,4163,15
Çuhadaroğlu Metal7,762,112,01
Dagi Giyim3,34-0,89-1,95
Dagi Yatırım Holding12,22-0,65-5,27
Dardanel2,63-1,13-50,61
Datagate Bilgisayar13,31-2,78-17,38
Demısaş Döküm6,702,293,47
Denge Holding1,550,00-48,97
Deniz GMYO1,970,006,95
Derimod9,70-0,21-0,41
Derlüks Yatırım Holding4,840,83-45,12
Desa Deri8,28-0,84-14,99
Despec Bilgisayar9,24-1,81-29,25
Deva Holding22,840,44-5,06
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,08-0,362,83
Diriteks Diriliş Tekstil4,964,4232,98
Ditaş Doğan16,903,0529,94
DO-CO748,60-0,1918,83
Doğan Burda22,700,091,16
Doğan Holding2,57-0,77-14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,22-1,33-4,68
Doğusan4,79-1,849,36
Doğuş GMYO9,74-4,0419,22
Doğuş Otomotiv31,42-0,0621,20
Döktaş Dökümcülük33,00-1,207,77
Duran Doğan Basım13,77-1,9231,27
Dyo Boya9,99-0,89-11,18
Eczacıbaşı İlaç5,850,86-18,77
Eczacıbaşı Yatırım36,720,2736,41
E-Data Teknoloji10,621,53

Edip Gayrimenkul3,31-0,60-0,30
Ege Endüstri1.135,00-1,14-31,83
Ege Gübre169,30-2,4218,01
Ege Profil26,72-0,60-30,13
Ege Seramik14,00-0,1444,89
Egeplast25,04-1,26-24,80
Ekiz Kimya6,19-0,16-13,18
Emek Elektrik2,68-1,47-6,14
Eminiş Ambalaj20,909,94-43,27
Emlak Konut GMYO1,790,00-15,35
Enerjisa Enerji10,380,29-9,98
Enka İnşaat10,161,3044,28
Erbosan93,70-0,58131,04
Ereğli Demir Çelik16,24-0,5523,63
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,32-1,19

Ersu Gıda4,552,25-7,89
Escar Turizm Taşımacılık22,80-0,78

Escort Teknoloji5,37-0,92-18,26
Esenboğa Elektrik30,20-0,9858,73
Etiler Gıda5,02-0,5926,13
Euro Kapital Yat. Ort.5,74-0,3550,28
Euro Trend Yat. Ort.3,44-0,58-2,78
Euro Yat. Ort.3,200,95-27,95
Euro Yatırım Holding1,95-1,52-31,34
Europap Tezol Kağıt14,84-0,74

Fade Gıda8,41-1,8761,68
Fenerbahçe Futbol31,42-0,956,29
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,36-0,42-19,94
F-M İzmit Piston102,20-1,35-16,64
Fonet Bilgi Teknolojileri12,09-0,90-7,21
Ford Otosan157,50-1,5628,95
Formet Metal ve Cam1,34-6,29-45,38
Frigo Pak Gıda22,722,078,29
Galata Wind Enerji4,18-0,24

Galatasaray Sportif3,333,10-17,78
Garanti Bankası9,300,87-8,38
Garanti Faktoring14,995,9434,68
Garanti Yat. Ort.2,18-0,46-32,21
Gedik Y. Men. Değ.6,90-0,5816,43
Gediz Ambalaj16,00-2,1419,40
Gen İlaç14,323,62

Gentaş2,99-0,99-33,75
Gersan Elektrik5,33-0,74-13,19
Girişim Elektrik Sanayi25,040,97

Global Men. Değ.6,020,000,17
Global Yat. Holding2,02-0,98-42,50
Good-Year7,62-1,04-4,37
Göltaş Çimento36,94-2,28-10,00
Gözde Girişim5,780,35-27,57
GSD Denizcilik3,63-1,3649,07
GSD Holding2,57-0,772,39
Gübre Fabrik.49,70-0,80-42,24
Güler Yat. Holding2,50-0,79-27,80
Halk GMYO2,420,83-20,60
Hatay Tekstil15,58-0,2614,26
Hedef Girişim2,62-1,503,77
Hektaş8,58-1,2760,60
HUB Girişim10,07-0,30-44,67
Hürriyet Gzt.2,35-6,0011,90
ICBC Turkey Bank5,68-1,22-12,62
İdeal Finansal Teknolojiler55,550,63312,70
İdealist GMYO2,14-1,83-9,82
İhlas Ev Aletleri0,961,05-48,47
İhlas Gayrimenkul0,84-1,18-32,80
İhlas Gazetecilik0,92-1,08-62,65
İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,800,00-29,82
İndeks Bilgisayar6,290,4835,38
Info Yatırım3,96-0,25-15,21
İntema33,82-1,34-15,24
Inveo Yatırım Holding100,70-0,79127,73
İpek Doğal Enerji11,670,43-10,78
İskenderun Demir Çelik11,24-1,0624,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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