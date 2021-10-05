Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,27
|-2,23
|-31,91
|Acıpayam Selüloz
|15,87
|-1,31
|-6,80
|Adel Kalemcilik
|26,06
|-0,08
|-21,95
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|3,31
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,40
|-0,29
|-33,46
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,52
|0,60
|8,08
|Ak Enerji
|1,81
|3,43
|-18,10
|Akbank
|5,30
|0,38
|-21,57
|Akçansa
|14,81
|-2,44
|-8,03
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,03
|-0,49
|-15,53
|Akfen GMYO
|4,66
|-1,48
|78,49
|Akın Tekstil
|30,40
|-1,30
|-4,28
|Akiş GMYO
|1,75
|0,57
|-37,33
|Akmerkez GMYO
|36,70
|-0,49
|-40,64
|Aksa
|20,00
|-0,40
|44,77
|Aksa Enerji
|13,41
|0,83
|80,24
|Aksigorta
|6,98
|-0,43
|-16,00
|Aksu Enerji
|11,00
|-1,43
|45,75
|Alarko Carrıer
|296,90
|-0,37
|-18,33
|Alarko GMYO
|21,74
|-0,18
|-14,17
|Alarko Holding
|8,57
|0,82
|0,57
|Albaraka Türk
|1,81
|9,70
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,98
|2,55
|-15,78
|Alkim Kağıt
|14,39
|-1,10
|11,17
|Alkim Kimya
|16,16
|0,00
|14,72
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,94
|-9,35
|-11,42
|Altınyunus Çeşme
|51,35
|-1,34
|2,78
|Anadolu Efes
|21,86
|0,74
|2,33
|Anadolu Grubu Holding
|23,58
|-0,34
|-9,74
|Anadolu Hayat Emek.
|10,13
|1,30
|26,07
|Anadolu Isuzu
|17,07
|1,13
|-5,17
|Anadolu Sigorta
|6,17
|0,00
|-14,55
|Anel Elektrik
|2,48
|-1,20
|-21,77
|Arçelik
|32,72
|-0,37
|14,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,84
|-1,39
|-8,82
|Arena Bilgisayar
|9,75
|-2,40
|-10,57
|Armada Bilgisayar
|49,22
|-1,48
|0,29
|Arsan Tekstil
|4,32
|0,00
|8,38
|Arzum Ev Aletleri
|18,30
|-0,33
|-24,27
|Aselsan
|15,10
|-0,79
|-17,26
|Ata GMYO
|3,93
|-0,51
|-28,68
|Atakule GMYO
|3,20
|3,56
|36,69
|Atlantis Yatırım Holding
|5,20
|1,96
|-6,47
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|-0,71
|-20,00
|ATP Bilgisayar
|35,36
|-2,27
|Avrasya GMYO
|1,92
|0,00
|-26,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,47
|-0,80
|-22,81
|Avrupa Yatırım Holding
|6,47
|0,15
|7,83
|Aydem Enerji
|7,12
|-0,56
|Ayen Enerji
|4,98
|0,20
|-7,95
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,40
|-0,54
|63,13
|Aygaz
|16,24
|1,18
|14,48
|Bagfaş
|22,20
|0,91
|11,00
|Bak Ambalaj
|19,82
|-0,50
|0,22
|Balatacılar Balatacılık
|8,50
|2,91
|3,16
|Bantaş Ambalaj
|3,37
|-1,75
|7,78
|Banvit
|65,30
|-0,38
|25,58
|Başkent Doğalgaz GMYO
|28,90
|-0,34
|Baştaş Başkent Çimento
|9,28
|-1,28
|-46,57
|Batı Çimento
|14,63
|2,96
|210,62
|Batısöke Çimento
|2,75
|-5,17
|12,70
|Bayrak Taban Sanayi
|9,93
|-1,19
|-6,41
|Bera Holding
|10,29
|-0,19
|-49,26
|Berkosan Yalıtım
|7,86
|-1,75
|-11,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,86
|0,69
|45,05
|Beyaz Filo
|9,31
|4,02
|-7,63
|Bilici Yatırım
|16,14
|-3,30
|191,69
|Bim Mağazalar
|62,40
|0,08
|-12,48
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,74
|-8,37
|Birko Mensucat
|1,08
|0,00
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|9,56
|-0,83
|Birlik Mensucat
|2,27
|0,00
|-34,39
|Bizim Mağazaları
|12,86
|-1,08
|-16,28
|BMS Çelik Hasır
|8,13
|-0,25
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,60
|-1,71
|Borusan Mannesmann
|22,78
|-1,64
|-18,06
|Borusan Yat. Paz.
|327,30
|-1,12
|-27,95
|Bosch Fren Sistemleri
|799,90
|-0,89
|-34,95
|Bossa
|27,90
|0,58
|56,30
|Brisa
|22,08
|-1,08
|14,03
|Burçelik
|22,14
|-0,63
|5,33
|Burçelik Vana
|21,82
|0,18
|-56,06
|Bursa Çimento
|3,63
|0,55
|-27,07
|Carrefoursa
|44,78
|-2,61
|-37,63
|Casa Emtia Petrol
|132,00
|0,92
|24,53
|Ceo Event Medya
|8,67
|0,12
|34,84
|Coca Cola İçecek
|84,45
|0,48
|32,97
|Cosmos Yat. Holding
|10,40
|-2,89
|29,03
|Credıtwest Faktorıng
|4,80
|-4,76
|-18,23
|Çan2 Termik
|14,00
|0,00
|Çelebi
|156,90
|0,58
|-14,04
|Çelik Halat
|6,20
|-0,48
|-31,85
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,00
|-33,04
|Çemtaş
|12,61
|-0,16
|-19,74
|Çimbeton
|202,00
|-0,49
|-31,87
|Çimentaş
|27,04
|0,30
|-25,22
|Çimsa
|29,04
|-0,41
|63,15
|Çuhadaroğlu Metal
|7,76
|2,11
|2,01
|Dagi Giyim
|3,34
|-0,89
|-1,95
|Dagi Yatırım Holding
|12,22
|-0,65
|-5,27
|Dardanel
|2,63
|-1,13
|-50,61
|Datagate Bilgisayar
|13,31
|-2,78
|-17,38
|Demısaş Döküm
|6,70
|2,29
|3,47
|Denge Holding
|1,55
|0,00
|-48,97
|Deniz GMYO
|1,97
|0,00
|6,95
|Derimod
|9,70
|-0,21
|-0,41
|Derlüks Yatırım Holding
|4,84
|0,83
|-45,12
|Desa Deri
|8,28
|-0,84
|-14,99
|Despec Bilgisayar
|9,24
|-1,81
|-29,25
|Deva Holding
|22,84
|0,44
|-5,06
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,08
|-0,36
|2,83
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,96
|4,42
|32,98
|Ditaş Doğan
|16,90
|3,05
|29,94
|DO-CO
|748,60
|-0,19
|18,83
|Doğan Burda
|22,70
|0,09
|1,16
|Doğan Holding
|2,57
|-0,77
|-14,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,22
|-1,33
|-4,68
|Doğusan
|4,79
|-1,84
|9,36
|Doğuş GMYO
|9,74
|-4,04
|19,22
|Doğuş Otomotiv
|31,42
|-0,06
|21,20
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|-1,20
|7,77
|Duran Doğan Basım
|13,77
|-1,92
|31,27
|Dyo Boya
|9,99
|-0,89
|-11,18
|Eczacıbaşı İlaç
|5,85
|0,86
|-18,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,72
|0,27
|36,41
|E-Data Teknoloji
|10,62
|1,53
|Edip Gayrimenkul
|3,31
|-0,60
|-0,30
|Ege Endüstri
|1.135,00
|-1,14
|-31,83
|Ege Gübre
|169,30
|-2,42
|18,01
|Ege Profil
|26,72
|-0,60
|-30,13
|Ege Seramik
|14,00
|-0,14
|44,89
|Egeplast
|25,04
|-1,26
|-24,80
|Ekiz Kimya
|6,19
|-0,16
|-13,18
|Emek Elektrik
|2,68
|-1,47
|-6,14
|Eminiş Ambalaj
|20,90
|9,94
|-43,27
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|0,00
|-15,35
|Enerjisa Enerji
|10,38
|0,29
|-9,98
|Enka İnşaat
|10,16
|1,30
|44,28
|Erbosan
|93,70
|-0,58
|131,04
|Ereğli Demir Çelik
|16,24
|-0,55
|23,63
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,32
|-1,19
|Ersu Gıda
|4,55
|2,25
|-7,89
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,80
|-0,78
|Escort Teknoloji
|5,37
|-0,92
|-18,26
|Esenboğa Elektrik
|30,20
|-0,98
|58,73
|Etiler Gıda
|5,02
|-0,59
|26,13
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,74
|-0,35
|50,28
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,44
|-0,58
|-2,78
|Euro Yat. Ort.
|3,20
|0,95
|-27,95
|Euro Yatırım Holding
|1,95
|-1,52
|-31,34
|Europap Tezol Kağıt
|14,84
|-0,74
|Fade Gıda
|8,41
|-1,87
|61,68
|Fenerbahçe Futbol
|31,42
|-0,95
|6,29
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|-0,42
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|102,20
|-1,35
|-16,64
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,09
|-0,90
|-7,21
|Ford Otosan
|157,50
|-1,56
|28,95
|Formet Metal ve Cam
|1,34
|-6,29
|-45,38
|Frigo Pak Gıda
|22,72
|2,07
|8,29
|Galata Wind Enerji
|4,18
|-0,24
|Galatasaray Sportif
|3,33
|3,10
|-17,78
|Garanti Bankası
|9,30
|0,87
|-8,38
|Garanti Faktoring
|14,99
|5,94
|34,68
|Garanti Yat. Ort.
|2,18
|-0,46
|-32,21
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,90
|-0,58
|16,43
|Gediz Ambalaj
|16,00
|-2,14
|19,40
|Gen İlaç
|14,32
|3,62
|Gentaş
|2,99
|-0,99
|-33,75
|Gersan Elektrik
|5,33
|-0,74
|-13,19
|Girişim Elektrik Sanayi
|25,04
|0,97
|Global Men. Değ.
|6,02
|0,00
|0,17
|Global Yat. Holding
|2,02
|-0,98
|-42,50
|Good-Year
|7,62
|-1,04
|-4,37
|Göltaş Çimento
|36,94
|-2,28
|-10,00
|Gözde Girişim
|5,78
|0,35
|-27,57
|GSD Denizcilik
|3,63
|-1,36
|49,07
|GSD Holding
|2,57
|-0,77
|2,39
|Gübre Fabrik.
|49,70
|-0,80
|-42,24
|Güler Yat. Holding
|2,50
|-0,79
|-27,80
|Halk GMYO
|2,42
|0,83
|-20,60
|Hatay Tekstil
|15,58
|-0,26
|14,26
|Hedef Girişim
|2,62
|-1,50
|3,77
|Hektaş
|8,58
|-1,27
|60,60
|HUB Girişim
|10,07
|-0,30
|-44,67
|Hürriyet Gzt.
|2,35
|-6,00
|11,90
|ICBC Turkey Bank
|5,68
|-1,22
|-12,62
|İdeal Finansal Teknolojiler
|55,55
|0,63
|312,70
|İdealist GMYO
|2,14
|-1,83
|-9,82
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|1,05
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|-1,18
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,92
|-1,08
|-62,65
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|0,00
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|6,29
|0,48
|35,38
|Info Yatırım
|3,96
|-0,25
|-15,21
|İntema
|33,82
|-1,34
|-15,24
|Inveo Yatırım Holding
|100,70
|-0,79
|127,73
|İpek Doğal Enerji
|11,67
|0,43
|-10,78
|İskenderun Demir Çelik
|11,24
|-1,06
|24,39
(Sürecek)
Kaynak: AA
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