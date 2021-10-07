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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

07.10.2021 14:14
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,522,03-28,68
Acıpayam Selüloz15,642,89-8,15
Adel Kalemcilik25,28-0,08-24,29
Adese Gayrimenkul1,210,83-56,79
Afyon Çimento3,320,61-35,03
AGESA Hayat Emeklilik18,82-0,119,83
Ak Enerji1,880,53-14,93
Akbank5,270,96-22,02
Akçansa14,541,32-9,70
Akdeniz Yatırım Hold.2,002,56-16,78
Akfen GMYO5,222,9699,94
Akın Tekstil29,822,26-6,11
Akiş GMYO1,711,79-38,76
Akmerkez GMYO37,382,13-39,54
Aksa20,343,6747,24
Aksa Enerji6,510,4675,00
Aksigorta6,960,87-16,24
Aksu Enerji12,152,1960,99
Alarko Carrıer288,202,53-20,72
Alarko GMYO21,300,28-15,91
Alarko Holding8,220,61-3,54
Albaraka Türk1,810,56-6,70
Alcatel Lucent Teletaş23,701,98-20,09
Alkim Kağıt14,081,158,78
Alkim Kimya16,030,6913,79
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,40-2,72-4,49
Altınyunus Çeşme50,751,101,58
Anadolu Efes21,120,00-1,13
Anadolu Grubu Holding23,821,53-8,82
Anadolu Hayat Emek.10,240,7927,43
Anadolu Isuzu17,230,76-4,28
Anadolu Sigorta6,230,97-13,72
Anel Elektrik2,390,84-24,61
Arçelik32,080,2512,73
ARD Bilişim Teknolojileri43,862,00-8,78
Arena Bilgisayar9,440,96-13,41
Armada Bilgisayar48,820,25-0,53
Arsan Tekstil4,190,965,12
Arzum Ev Aletleri17,58-1,12-27,25
Aselsan15,444,11-15,40
Ata GMYO3,861,58-29,95
Atakule GMYO2,830,7120,88
Atlantis Yatırım Holding5,220,38-6,12
Atlas Yat. Ort.1,37-0,72-21,71
ATP Bilgisayar35,101,74

Avrasya GMYO1,861,64-28,99
Avrasya Petrol ve Tur.2,422,11-24,38
Avrupa Yatırım Holding6,72-1,3212,00
Aydem Enerji6,920,87

Ayen Enerji4,940,82-8,69
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,200,1761,35
Aygaz16,491,1716,24
Bagfaş24,029,9820,10
Bak Ambalaj19,192,13-2,97
Balatacılar Balatacılık9,131,4410,80
Bantaş Ambalaj3,274,144,58
Banvit64,25-0,6223,56
Başkent Doğalgaz GMYO29,701,30

Baştaş Başkent Çimento9,320,43-46,34
Batı Çimento14,381,20205,31
Batısöke Çimento2,572,805,33
Bayrak Taban Sanayi10,181,80-4,05
Bera Holding10,221,89-49,61
Berkosan Yalıtım7,400,41-17,04
Beşiktaş Futbol Yat.5,740,7042,08
Beyaz Filo9,100,00-9,72
Bilici Yatırım15,845,95186,27
Bim Mağazalar61,650,74-13,53
Biotrend Çevre ve Enerji25,02-2,27

Birko Mensucat1,081,89-2,70
Birleşim Mühendislik9,300,76

Birlik Mensucat2,203,29-36,42
Bizim Mağazaları12,700,87-17,32
BMS Çelik Hasır8,292,60

Boğaziçi Beton Sanayi4,532,03

Borusan Mannesmann22,300,72-19,78
Borusan Yat. Paz.320,901,65-29,36
Bosch Fren Sistemleri788,100,92-35,91
Bossa27,160,5952,16
Brisa21,261,059,80
Burçelik21,800,833,71
Burçelik Vana21,300,00-57,11
Bursa Çimento3,561,42-28,48
Carrefoursa44,263,85-38,36
Casa Emtia Petrol128,901,5021,60
Ceo Event Medya8,460,2431,57
Coca Cola İçecek83,950,6032,19
Cosmos Yat. Holding10,151,0025,93
Credıtwest Faktorıng4,720,43-19,59
Çan2 Termik14,792,71

Çelebi152,801,06-16,29
Çelik Halat6,49-1,82-28,66
Çemaş Döküm1,141,79-33,04
Çemtaş12,221,58-22,22
Çimbeton202,002,85-31,87
Çimentaş26,521,22-26,66
Çimsa30,281,5470,11
Çuhadaroğlu Metal7,991,785,03
Dagi Giyim3,240,31-4,88
Dagi Yatırım Holding12,030,67-6,74
Dardanel2,582,38-51,55
Datagate Bilgisayar13,340,91-17,19
Demısaş Döküm6,521,240,69
Denge Holding1,461,39-51,93
Deniz GMYO1,71-9,04-7,17
Derimod9,550,53-1,95
Derlüks Yatırım Holding4,96-0,60-43,76
Desa Deri8,04-0,12-17,45
Despec Bilgisayar9,160,66-29,86
Deva Holding22,001,76-8,56
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,670,47-0,97
Diriteks Diriliş Tekstil4,955,1032,71
Ditaş Doğan16,300,6825,33
DO-CO758,000,7320,32
Doğan Burda28,809,0928,34
Doğan Holding2,581,18-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,161,41-7,25
Doğusan4,741,078,22
Doğuş GMYO9,59-1,9417,38
Doğuş Otomotiv30,82-2,3418,89
Döktaş Dökümcülük31,441,422,68
Duran Doğan Basım14,044,0033,84
Dyo Boya9,841,03-12,51
Eczacıbaşı İlaç5,741,06-20,30
Eczacıbaşı Yatırım36,141,3534,25
E-Data Teknoloji10,260,39

Edip Gayrimenkul3,230,94-2,71
Ege Endüstri1.114,000,73-33,09
Ege Gübre169,003,6217,81
Ege Profil26,180,93-31,54
Ege Seramik14,050,8645,41
Egeplast24,300,41-27,03
Ekiz Kimya6,110,33-14,31
Emek Elektrik2,700,37-5,44
Eminiş Ambalaj19,50-4,04-47,07
Emlak Konut GMYO1,781,14-15,82
Enerjisa Enerji10,360,48-10,15
Enka İnşaat10,050,2042,72
Erbosan92,000,99126,85
Ereğli Demir Çelik16,783,9027,74
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,300,30

Ersu Gıda4,681,74-5,26
Escar Turizm Taşımacılık22,800,44

Escort Teknoloji5,270,19-19,79
Esenboğa Elektrik28,961,4752,21
Etiler Gıda5,171,3729,90
Euro Kapital Yat. Ort.5,412,2741,64
Euro Trend Yat. Ort.3,390,89-4,19
Euro Yat. Ort.3,365,33-24,35
Euro Yatırım Holding1,931,05-32,04
Europap Tezol Kağıt14,290,78

Fade Gıda8,260,7358,79
Fenerbahçe Futbol30,840,194,33
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,330,87-20,96
F-M İzmit Piston99,951,27-18,47
Fonet Bilgi Teknolojileri11,821,46-9,29
Ford Otosan154,401,5826,41
Formet Metal ve Cam1,300,78-47,01
Frigo Pak Gıda22,201,375,82
Galata Wind Enerji4,102,24

Galatasaray Sportif3,290,92-18,77
Garanti Bankası9,321,08-8,19
Garanti Faktoring14,991,2834,68
Garanti Yat. Ort.2,170,46-32,52
Gedik Y. Men. Değ.6,770,7414,24
Gediz Ambalaj15,330,7214,40
Gen İlaç14,031,52

Gentaş2,981,36-33,97
Gersan Elektrik5,240,77-14,66
Girişim Elektrik Sanayi24,460,49

Global Men. Değ.6,02-0,820,17
Global Yat. Holding1,910,53-45,63
Good-Year7,560,80-5,12
Göltaş Çimento36,700,94-10,58
Gözde Girişim5,670,71-28,95
GSD Denizcilik3,95-1,7462,21
GSD Holding2,64-0,385,18
Gübre Fabrik.50,052,27-41,84
Güler Yat. Holding2,57-1,53-25,78
Halk GMYO2,34-0,43-23,23
Hatay Tekstil15,440,9813,23
Hedef Girişim2,621,163,77
Hektaş8,471,0758,55
HUB Girişim9,680,62-46,81
Hürriyet Gzt.2,121,920,95
ICBC Turkey Bank5,995,09-7,85
İdeal Finansal Teknolojiler47,94-9,97256,17
İdealist GMYO2,090,97-11,93
İhlas Ev Aletleri0,941,08-49,55
İhlas Gayrimenkul0,842,44-32,80
İhlas Gazetecilik0,88-1,12-64,28
İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,802,56-29,82
İndeks Bilgisayar6,381,2737,32
Info Yatırım3,841,32-17,78
İntema33,720,54-15,49
Inveo Yatırım Holding98,500,92122,75
İpek Doğal Enerji11,751,47-10,17
İskenderun Demir Çelik11,331,8025,39
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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