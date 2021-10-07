Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,52
|2,03
|-28,68
|Acıpayam Selüloz
|15,64
|2,89
|-8,15
|Adel Kalemcilik
|25,28
|-0,08
|-24,29
|Adese Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|-56,79
|Afyon Çimento
|3,32
|0,61
|-35,03
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,82
|-0,11
|9,83
|Ak Enerji
|1,88
|0,53
|-14,93
|Akbank
|5,27
|0,96
|-22,02
|Akçansa
|14,54
|1,32
|-9,70
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,00
|2,56
|-16,78
|Akfen GMYO
|5,22
|2,96
|99,94
|Akın Tekstil
|29,82
|2,26
|-6,11
|Akiş GMYO
|1,71
|1,79
|-38,76
|Akmerkez GMYO
|37,38
|2,13
|-39,54
|Aksa
|20,34
|3,67
|47,24
|Aksa Enerji
|6,51
|0,46
|75,00
|Aksigorta
|6,96
|0,87
|-16,24
|Aksu Enerji
|12,15
|2,19
|60,99
|Alarko Carrıer
|288,20
|2,53
|-20,72
|Alarko GMYO
|21,30
|0,28
|-15,91
|Alarko Holding
|8,22
|0,61
|-3,54
|Albaraka Türk
|1,81
|0,56
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,70
|1,98
|-20,09
|Alkim Kağıt
|14,08
|1,15
|8,78
|Alkim Kimya
|16,03
|0,69
|13,79
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|-2,72
|-4,49
|Altınyunus Çeşme
|50,75
|1,10
|1,58
|Anadolu Efes
|21,12
|0,00
|-1,13
|Anadolu Grubu Holding
|23,82
|1,53
|-8,82
|Anadolu Hayat Emek.
|10,24
|0,79
|27,43
|Anadolu Isuzu
|17,23
|0,76
|-4,28
|Anadolu Sigorta
|6,23
|0,97
|-13,72
|Anel Elektrik
|2,39
|0,84
|-24,61
|Arçelik
|32,08
|0,25
|12,73
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,86
|2,00
|-8,78
|Arena Bilgisayar
|9,44
|0,96
|-13,41
|Armada Bilgisayar
|48,82
|0,25
|-0,53
|Arsan Tekstil
|4,19
|0,96
|5,12
|Arzum Ev Aletleri
|17,58
|-1,12
|-27,25
|Aselsan
|15,44
|4,11
|-15,40
|Ata GMYO
|3,86
|1,58
|-29,95
|Atakule GMYO
|2,83
|0,71
|20,88
|Atlantis Yatırım Holding
|5,22
|0,38
|-6,12
|Atlas Yat. Ort.
|1,37
|-0,72
|-21,71
|ATP Bilgisayar
|35,10
|1,74
|Avrasya GMYO
|1,86
|1,64
|-28,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,42
|2,11
|-24,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,72
|-1,32
|12,00
|Aydem Enerji
|6,92
|0,87
|Ayen Enerji
|4,94
|0,82
|-8,69
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,20
|0,17
|61,35
|Aygaz
|16,49
|1,17
|16,24
|Bagfaş
|24,02
|9,98
|20,10
|Bak Ambalaj
|19,19
|2,13
|-2,97
|Balatacılar Balatacılık
|9,13
|1,44
|10,80
|Bantaş Ambalaj
|3,27
|4,14
|4,58
|Banvit
|64,25
|-0,62
|23,56
|Başkent Doğalgaz GMYO
|29,70
|1,30
|Baştaş Başkent Çimento
|9,32
|0,43
|-46,34
|Batı Çimento
|14,38
|1,20
|205,31
|Batısöke Çimento
|2,57
|2,80
|5,33
|Bayrak Taban Sanayi
|10,18
|1,80
|-4,05
|Bera Holding
|10,22
|1,89
|-49,61
|Berkosan Yalıtım
|7,40
|0,41
|-17,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,74
|0,70
|42,08
|Beyaz Filo
|9,10
|0,00
|-9,72
|Bilici Yatırım
|15,84
|5,95
|186,27
|Bim Mağazalar
|61,65
|0,74
|-13,53
|Biotrend Çevre ve Enerji
|25,02
|-2,27
|Birko Mensucat
|1,08
|1,89
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|9,30
|0,76
|Birlik Mensucat
|2,20
|3,29
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|12,70
|0,87
|-17,32
|BMS Çelik Hasır
|8,29
|2,60
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,53
|2,03
|Borusan Mannesmann
|22,30
|0,72
|-19,78
|Borusan Yat. Paz.
|320,90
|1,65
|-29,36
|Bosch Fren Sistemleri
|788,10
|0,92
|-35,91
|Bossa
|27,16
|0,59
|52,16
|Brisa
|21,26
|1,05
|9,80
|Burçelik
|21,80
|0,83
|3,71
|Burçelik Vana
|21,30
|0,00
|-57,11
|Bursa Çimento
|3,56
|1,42
|-28,48
|Carrefoursa
|44,26
|3,85
|-38,36
|Casa Emtia Petrol
|128,90
|1,50
|21,60
|Ceo Event Medya
|8,46
|0,24
|31,57
|Coca Cola İçecek
|83,95
|0,60
|32,19
|Cosmos Yat. Holding
|10,15
|1,00
|25,93
|Credıtwest Faktorıng
|4,72
|0,43
|-19,59
|Çan2 Termik
|14,79
|2,71
|Çelebi
|152,80
|1,06
|-16,29
|Çelik Halat
|6,49
|-1,82
|-28,66
|Çemaş Döküm
|1,14
|1,79
|-33,04
|Çemtaş
|12,22
|1,58
|-22,22
|Çimbeton
|202,00
|2,85
|-31,87
|Çimentaş
|26,52
|1,22
|-26,66
|Çimsa
|30,28
|1,54
|70,11
|Çuhadaroğlu Metal
|7,99
|1,78
|5,03
|Dagi Giyim
|3,24
|0,31
|-4,88
|Dagi Yatırım Holding
|12,03
|0,67
|-6,74
|Dardanel
|2,58
|2,38
|-51,55
|Datagate Bilgisayar
|13,34
|0,91
|-17,19
|Demısaş Döküm
|6,52
|1,24
|0,69
|Denge Holding
|1,46
|1,39
|-51,93
|Deniz GMYO
|1,71
|-9,04
|-7,17
|Derimod
|9,55
|0,53
|-1,95
|Derlüks Yatırım Holding
|4,96
|-0,60
|-43,76
|Desa Deri
|8,04
|-0,12
|-17,45
|Despec Bilgisayar
|9,16
|0,66
|-29,86
|Deva Holding
|22,00
|1,76
|-8,56
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,67
|0,47
|-0,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,95
|5,10
|32,71
|Ditaş Doğan
|16,30
|0,68
|25,33
|DO-CO
|758,00
|0,73
|20,32
|Doğan Burda
|28,80
|9,09
|28,34
|Doğan Holding
|2,58
|1,18
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,16
|1,41
|-7,25
|Doğusan
|4,74
|1,07
|8,22
|Doğuş GMYO
|9,59
|-1,94
|17,38
|Doğuş Otomotiv
|30,82
|-2,34
|18,89
|Döktaş Dökümcülük
|31,44
|1,42
|2,68
|Duran Doğan Basım
|14,04
|4,00
|33,84
|Dyo Boya
|9,84
|1,03
|-12,51
|Eczacıbaşı İlaç
|5,74
|1,06
|-20,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,14
|1,35
|34,25
|E-Data Teknoloji
|10,26
|0,39
|Edip Gayrimenkul
|3,23
|0,94
|-2,71
|Ege Endüstri
|1.114,00
|0,73
|-33,09
|Ege Gübre
|169,00
|3,62
|17,81
|Ege Profil
|26,18
|0,93
|-31,54
|Ege Seramik
|14,05
|0,86
|45,41
|Egeplast
|24,30
|0,41
|-27,03
|Ekiz Kimya
|6,11
|0,33
|-14,31
|Emek Elektrik
|2,70
|0,37
|-5,44
|Eminiş Ambalaj
|19,50
|-4,04
|-47,07
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|1,14
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,36
|0,48
|-10,15
|Enka İnşaat
|10,05
|0,20
|42,72
|Erbosan
|92,00
|0,99
|126,85
|Ereğli Demir Çelik
|16,78
|3,90
|27,74
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,30
|0,30
|Ersu Gıda
|4,68
|1,74
|-5,26
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,80
|0,44
|Escort Teknoloji
|5,27
|0,19
|-19,79
|Esenboğa Elektrik
|28,96
|1,47
|52,21
|Etiler Gıda
|5,17
|1,37
|29,90
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,41
|2,27
|41,64
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,39
|0,89
|-4,19
|Euro Yat. Ort.
|3,36
|5,33
|-24,35
|Euro Yatırım Holding
|1,93
|1,05
|-32,04
|Europap Tezol Kağıt
|14,29
|0,78
|Fade Gıda
|8,26
|0,73
|58,79
|Fenerbahçe Futbol
|30,84
|0,19
|4,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,33
|0,87
|-20,96
|F-M İzmit Piston
|99,95
|1,27
|-18,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,82
|1,46
|-9,29
|Ford Otosan
|154,40
|1,58
|26,41
|Formet Metal ve Cam
|1,30
|0,78
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|22,20
|1,37
|5,82
|Galata Wind Enerji
|4,10
|2,24
|Galatasaray Sportif
|3,29
|0,92
|-18,77
|Garanti Bankası
|9,32
|1,08
|-8,19
|Garanti Faktoring
|14,99
|1,28
|34,68
|Garanti Yat. Ort.
|2,17
|0,46
|-32,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,77
|0,74
|14,24
|Gediz Ambalaj
|15,33
|0,72
|14,40
|Gen İlaç
|14,03
|1,52
|Gentaş
|2,98
|1,36
|-33,97
|Gersan Elektrik
|5,24
|0,77
|-14,66
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,46
|0,49
|Global Men. Değ.
|6,02
|-0,82
|0,17
|Global Yat. Holding
|1,91
|0,53
|-45,63
|Good-Year
|7,56
|0,80
|-5,12
|Göltaş Çimento
|36,70
|0,94
|-10,58
|Gözde Girişim
|5,67
|0,71
|-28,95
|GSD Denizcilik
|3,95
|-1,74
|62,21
|GSD Holding
|2,64
|-0,38
|5,18
|Gübre Fabrik.
|50,05
|2,27
|-41,84
|Güler Yat. Holding
|2,57
|-1,53
|-25,78
|Halk GMYO
|2,34
|-0,43
|-23,23
|Hatay Tekstil
|15,44
|0,98
|13,23
|Hedef Girişim
|2,62
|1,16
|3,77
|Hektaş
|8,47
|1,07
|58,55
|HUB Girişim
|9,68
|0,62
|-46,81
|Hürriyet Gzt.
|2,12
|1,92
|0,95
|ICBC Turkey Bank
|5,99
|5,09
|-7,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|47,94
|-9,97
|256,17
|İdealist GMYO
|2,09
|0,97
|-11,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|1,08
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|2,44
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,88
|-1,12
|-64,28
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|2,56
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|6,38
|1,27
|37,32
|Info Yatırım
|3,84
|1,32
|-17,78
|İntema
|33,72
|0,54
|-15,49
|Inveo Yatırım Holding
|98,50
|0,92
|122,75
|İpek Doğal Enerji
|11,75
|1,47
|-10,17
|İskenderun Demir Çelik
|11,33
|1,80
|25,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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