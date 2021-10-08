Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,42
|0,37
|-29,97
|Acıpayam Selüloz
|16,94
|6,01
|-0,52
|Adel Kalemcilik
|25,24
|-0,47
|-24,41
|Adese Gayrimenkul
|1,19
|-0,83
|-57,50
|Afyon Çimento
|3,32
|0,00
|-35,03
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,18
|2,95
|11,93
|Ak Enerji
|1,86
|-0,53
|-15,84
|Akbank
|5,28
|0,00
|-21,87
|Akçansa
|14,98
|2,04
|-6,97
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,93
|-1,03
|-19,69
|Akfen GMYO
|5,59
|2,38
|114,11
|Akın Tekstil
|29,88
|-0,99
|-5,92
|Akiş GMYO
|1,73
|0,58
|-38,04
|Akmerkez GMYO
|36,96
|0,11
|-40,21
|Aksa
|20,26
|-1,07
|46,66
|Aksa Enerji
|6,38
|0,47
|71,51
|Aksigorta
|7,02
|0,57
|-15,51
|Aksu Enerji
|12,94
|0,78
|71,45
|Alarko Carrıer
|285,30
|0,14
|-21,52
|Alarko GMYO
|21,68
|1,40
|-14,41
|Alarko Holding
|8,32
|0,73
|-2,36
|Albaraka Türk
|1,82
|1,68
|-6,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,46
|-0,34
|-20,90
|Alkim Kağıt
|14,22
|1,07
|9,86
|Alkim Kimya
|16,30
|0,93
|15,71
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,35
|0,00
|-7,90
|Altınyunus Çeşme
|51,35
|2,70
|2,78
|Anadolu Efes
|21,14
|0,38
|-1,04
|Anadolu Grubu Holding
|24,14
|1,51
|-7,60
|Anadolu Hayat Emek.
|10,54
|3,33
|31,17
|Anadolu Isuzu
|17,66
|4,25
|-1,89
|Anadolu Sigorta
|6,29
|0,64
|-12,89
|Anel Elektrik
|2,39
|0,42
|-24,61
|Arçelik
|32,08
|0,00
|12,73
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,20
|-1,82
|-10,15
|Arena Bilgisayar
|9,42
|0,00
|-13,60
|Armada Bilgisayar
|47,80
|-1,16
|-2,61
|Arsan Tekstil
|4,35
|2,59
|9,13
|Arzum Ev Aletleri
|17,39
|-0,29
|-28,03
|Aselsan
|15,50
|-0,06
|-15,07
|Ata GMYO
|3,93
|1,81
|-28,68
|Atakule GMYO
|2,81
|-0,35
|20,03
|Atlantis Yatırım Holding
|5,60
|2,75
|0,72
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|0,73
|-21,14
|ATP Bilgisayar
|34,64
|-0,86
|Avrasya GMYO
|1,98
|4,76
|-24,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,47
|-1,20
|-22,81
|Avrupa Yatırım Holding
|6,60
|-1,20
|10,00
|Aydem Enerji
|6,91
|0,14
|Ayen Enerji
|4,83
|0,63
|-10,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,40
|1,10
|63,13
|Aygaz
|16,23
|-1,16
|14,41
|Bagfaş
|22,88
|-4,67
|14,40
|Bak Ambalaj
|19,10
|-0,73
|-3,42
|Balatacılar Balatacılık
|8,65
|-3,89
|4,98
|Bantaş Ambalaj
|3,24
|-0,31
|3,62
|Banvit
|64,25
|-0,08
|23,56
|Başkent Doğalgaz GMYO
|29,40
|0,00
|Baştaş Başkent Çimento
|9,13
|-1,93
|-47,44
|Batı Çimento
|14,30
|0,42
|203,61
|Batısöke Çimento
|2,57
|0,00
|5,33
|Bayrak Taban Sanayi
|10,35
|1,17
|-2,45
|Bera Holding
|10,18
|0,39
|-49,80
|Berkosan Yalıtım
|7,75
|5,01
|-13,12
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,88
|1,38
|45,54
|Beyaz Filo
|9,02
|-0,88
|-10,51
|Bilici Yatırım
|15,42
|1,72
|178,67
|Bim Mağazalar
|61,20
|-0,41
|-14,16
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,28
|-2,18
|Birko Mensucat
|1,07
|-0,93
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|9,18
|-0,54
|Birlik Mensucat
|2,16
|-1,82
|-37,57
|Bizim Mağazaları
|12,53
|0,65
|-16,32
|BMS Çelik Hasır
|8,31
|-0,36
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,56
|0,66
|Borusan Mannesmann
|22,76
|1,16
|-18,13
|Borusan Yat. Paz.
|322,90
|0,65
|-28,92
|Bosch Fren Sistemleri
|783,90
|-0,10
|-36,25
|Bossa
|26,78
|-1,47
|50,03
|Brisa
|21,54
|-0,09
|11,24
|Burçelik
|22,98
|-0,52
|9,32
|Burçelik Vana
|21,44
|-0,83
|-56,83
|Bursa Çimento
|3,54
|0,28
|-28,88
|Carrefoursa
|45,32
|2,21
|-36,88
|Casa Emtia Petrol
|124,00
|-2,36
|16,98
|Ceo Event Medya
|8,36
|-0,95
|30,02
|Coca Cola İçecek
|84,35
|0,24
|32,82
|Cosmos Yat. Holding
|10,22
|0,69
|26,80
|Credıtwest Faktorıng
|4,73
|-0,42
|-19,42
|Çan2 Termik
|14,60
|0,69
|Çelebi
|152,80
|0,73
|-16,29
|Çelik Halat
|6,34
|-1,71
|-30,31
|Çemaş Döküm
|1,13
|0,00
|-33,63
|Çemtaş
|12,28
|0,00
|-21,84
|Çimbeton
|201,00
|1,41
|-32,21
|Çimentaş
|26,54
|0,08
|-26,60
|Çimsa
|30,72
|0,66
|72,58
|Çuhadaroğlu Metal
|8,12
|0,74
|6,74
|Dagi Giyim
|3,17
|-1,55
|-6,94
|Dagi Yatırım Holding
|12,15
|1,08
|-5,81
|Dardanel
|2,56
|-1,92
|-51,92
|Datagate Bilgisayar
|13,46
|-0,88
|-16,45
|Demısaş Döküm
|6,70
|2,13
|3,47
|Denge Holding
|1,49
|0,00
|-50,94
|Deniz GMYO
|1,65
|-2,94
|-10,43
|Derimod
|9,53
|0,42
|-2,16
|Derlüks Yatırım Holding
|5,12
|1,99
|-41,95
|Desa Deri
|7,96
|-1,61
|-18,28
|Despec Bilgisayar
|9,10
|-0,66
|-30,32
|Deva Holding
|22,24
|1,09
|-7,56
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,63
|-0,84
|-1,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,71
|-4,66
|26,27
|Ditaş Doğan
|16,10
|-1,83
|23,79
|DO-CO
|761,50
|0,87
|20,87
|Doğan Burda
|31,94
|9,99
|42,34
|Doğan Holding
|2,59
|0,39
|-13,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|0,94
|-7,68
|Doğusan
|4,59
|-2,96
|4,79
|Doğuş GMYO
|9,41
|-0,11
|15,18
|Doğuş Otomotiv
|31,54
|-1,07
|21,67
|Döktaş Dökümcülük
|31,90
|1,27
|4,18
|Duran Doğan Basım
|14,58
|2,03
|38,99
|Dyo Boya
|9,92
|0,20
|-11,80
|Eczacıbaşı İlaç
|5,77
|0,52
|-19,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,42
|0,50
|35,29
|E-Data Teknoloji
|10,08
|-1,66
|Edip Gayrimenkul
|3,20
|-0,62
|-3,61
|Ege Endüstri
|1.119,00
|0,10
|-32,79
|Ege Gübre
|166,20
|-1,01
|15,85
|Ege Profil
|26,26
|0,46
|-31,33
|Ege Seramik
|14,18
|-0,77
|46,75
|Egeplast
|23,66
|-0,92
|-28,95
|Ekiz Kimya
|5,84
|-4,42
|-18,09
|Emek Elektrik
|2,73
|0,00
|-4,39
|Eminiş Ambalaj
|19,12
|-4,26
|-48,10
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|0,56
|-15,35
|Enerjisa Enerji
|10,53
|1,84
|-8,68
|Enka İnşaat
|10,08
|-0,10
|43,15
|Erbosan
|85,35
|-1,78
|110,46
|Ereğli Demir Çelik
|17,09
|0,77
|30,10
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,26
|-0,61
|Ersu Gıda
|5,05
|3,27
|2,23
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,52
|0,27
|Escort Teknoloji
|5,32
|0,57
|-19,03
|Esenboğa Elektrik
|28,78
|0,07
|51,26
|Etiler Gıda
|5,63
|7,24
|41,46
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,42
|-1,28
|41,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,48
|3,88
|-1,65
|Euro Yat. Ort.
|3,23
|0,31
|-27,28
|Euro Yatırım Holding
|1,92
|0,52
|-32,39
|Europap Tezol Kağıt
|14,05
|-0,78
|Fade Gıda
|8,12
|-0,37
|56,10
|Fenerbahçe Futbol
|30,90
|-0,19
|4,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,28
|-0,87
|-22,66
|F-M İzmit Piston
|100,20
|0,10
|-18,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,85
|-0,42
|-9,06
|Ford Otosan
|154,30
|0,39
|26,33
|Formet Metal ve Cam
|1,29
|-0,77
|-47,42
|Frigo Pak Gıda
|20,76
|-2,54
|-1,05
|Galata Wind Enerji
|4,00
|-0,99
|Galatasaray Sportif
|3,35
|1,52
|-17,28
|Garanti Bankası
|9,41
|0,21
|-7,30
|Garanti Faktoring
|13,24
|-6,50
|18,96
|Garanti Yat. Ort.
|2,16
|-0,46
|-32,83
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,77
|0,15
|14,24
|Gediz Ambalaj
|15,25
|-0,52
|13,81
|Gen İlaç
|13,95
|0,43
|Gentaş
|3,00
|0,67
|-33,53
|Gersan Elektrik
|5,23
|-0,19
|-14,82
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,60
|-4,58
|Global Men. Değ.
|6,10
|0,33
|1,50
|Global Yat. Holding
|1,89
|-1,56
|-46,20
|Good-Year
|7,65
|-0,26
|-3,99
|Göltaş Çimento
|37,16
|1,36
|-9,46
|Gözde Girişim
|5,67
|0,35
|-28,95
|GSD Denizcilik
|4,25
|4,17
|74,53
|GSD Holding
|2,71
|3,04
|7,97
|Gübre Fabrik.
|49,16
|-1,21
|-42,87
|Güler Yat. Holding
|2,54
|0,00
|-26,65
|Halk GMYO
|2,34
|0,00
|-23,23
|Hatay Tekstil
|15,51
|-0,26
|13,75
|Hedef Girişim
|2,63
|-1,13
|4,17
|Hektaş
|8,39
|-0,59
|57,05
|HUB Girişim
|9,63
|-0,72
|-47,09
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|0,47
|2,38
|ICBC Turkey Bank
|5,62
|-0,53
|-13,54
|İdeal Finansal Teknolojiler
|43,16
|-9,97
|220,65
|İdealist GMYO
|2,31
|5,48
|-2,66
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|0,00
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,00
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,90
|1,12
|-63,47
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|2,53
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|6,43
|0,94
|38,40
|Info Yatırım
|3,85
|1,32
|-17,57
|İntema
|33,52
|-0,53
|-15,99
|Inveo Yatırım Holding
|96,50
|-0,92
|118,23
|İpek Doğal Enerji
|12,12
|1,85
|-7,34
|İskenderun Demir Çelik
|11,73
|2,80
|29,81
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi