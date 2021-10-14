Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.481.058.513
|Ford Otosan
|1.188.271.249
|ASELSAN
|1.168.163.614
|Türk Hava Yolları
|883.492.588
|Tüpraş
|819.123.714
|Ereğli Demir Çelik
|623.246.062
|Kardemir (D)
|562.309.740
|Koza Altın
|523.934.501
|Şişe Cam
|461.984.499
|Vakıflar Bankası
|417.111.529
|Yapı ve Kredi Bankası
|405.897.229
|Bim Mağazalar
|398.381.386
|Koç Holding
|379.619.928
|Koza Madencilik
|335.500.364
|Petkim
|288.207.713
|Halkbank
|278.586.598
|Akbank
|266.362.518
|İş Bankası (C)
|261.441.954
|Doğan Holding
|236.000.489
|Sabancı Holding
|222.697.994
Kaynak: AA
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