Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.481.058.513 Ford Otosan 1.188.271.249 ASELSAN 1.168.163.614 Türk Hava Yolları 883.492.588 Tüpraş 819.123.714 Ereğli Demir Çelik 623.246.062 Kardemir (D) 562.309.740 Koza Altın 523.934.501 Şişe Cam 461.984.499 Vakıflar Bankası 417.111.529 Yapı ve Kredi Bankası 405.897.229 Bim Mağazalar 398.381.386 Koç Holding 379.619.928 Koza Madencilik 335.500.364 Petkim 288.207.713 Halkbank 278.586.598 Akbank 266.362.518 İş Bankası (C) 261.441.954 Doğan Holding 236.000.489 Sabancı Holding 222.697.994 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak

İngiltere Kraliçesi, bir hafta içinde ikinci kez bastonla görüntülendi

Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor

Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi

Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF

Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi

Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında gelmiş

Kaldırımdan giden taksici, yayaya korna çalarak yol istedi