Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.650
|1,46
|BIST ANKARA
|2.169
|1,48
|BIST ANTALYA
|2.462
|0,34
|BIST BALIKESİR
|1.852
|-0,92
|BIST BURSA
|3.966
|0,45
|BIST DENIZLI
|1.820
|-1,38
|BIST ISTANBUL
|1.570
|1,19
|BIST IZMIR
|3.367
|0,77
|BIST KAYSERI
|9.648
|-0,09
|BIST KOCAELI
|4.357
|3,52
|BIST KONYA
|2.178
|-0,40
|BIST TEKIRDAĞ
|9.583
|-1,39
|BIST AYDIN
|1.067
|0,09
|BIST MANISA
|1.301
|2,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi