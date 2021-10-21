Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.650 1,46 BIST ANKARA 2.169 1,48 BIST ANTALYA 2.462 0,34 BIST BALIKESİR 1.852 -0,92 BIST BURSA 3.966 0,45 BIST DENIZLI 1.820 -1,38 BIST ISTANBUL 1.570 1,19 BIST IZMIR 3.367 0,77 BIST KAYSERI 9.648 -0,09 BIST KOCAELI 4.357 3,52 BIST KONYA 2.178 -0,40 BIST TEKIRDAĞ 9.583 -1,39 BIST AYDIN 1.067 0,09 BIST MANISA 1.301 2,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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