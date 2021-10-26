Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.847
|3,76
|BIST ANKARA
|2.208
|1,03
|BIST ANTALYA
|2.477
|-0,22
|BIST BALIKESİR
|1.892
|1,45
|BIST BURSA
|4.102
|-0,75
|BIST DENIZLI
|1.849
|1,56
|BIST ISTANBUL
|1.633
|1,43
|BIST IZMIR
|3.450
|-0,35
|BIST KAYSERI
|10.972
|5,12
|BIST KOCAELI
|4.495
|0,41
|BIST KONYA
|2.244
|1,33
|BIST TEKIRDAĞ
|9.724
|1,49
|BIST AYDIN
|1.086
|0,14
|BIST MANISA
|1.342
|1,22
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi