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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

26.10.2021 19:00
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.8473,76BIST ANKARA2.2081,03BIST ANTALYA2.477-0,22BIST BALIKESİR1.8921,45BIST BURSA4.102-0,75BIST DENIZLI1.8491,56BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.8473,76
BIST ANKARA2.2081,03
BIST ANTALYA2.477-0,22
BIST BALIKESİR1.8921,45
BIST BURSA4.102-0,75
BIST DENIZLI1.8491,56
BIST ISTANBUL1.6331,43
BIST IZMIR3.450-0,35
BIST KAYSERI10.9725,12
BIST KOCAELI4.4950,41
BIST KONYA2.2441,33
BIST TEKIRDAĞ9.7241,49
BIST AYDIN1.0860,14
BIST MANISA1.3421,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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