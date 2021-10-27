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Borsada yarın öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek - Son Dakika

Borsada yarın öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek

27.10.2021 14:46
Borsada yarın öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek

Borsa İstanbul'da, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarın öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul'da, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarın öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında hafta sonuyla birlikte 3,5 günlük tatile girecek.

Yarın, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yarınki işlemlerin takası bugünkü işlemler ile birlikte 2 Kasım Salı günü yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) yarın işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Öte yandan VİOP'ta Ekim vadeli sözleşmeler bugün normal seansla birlikte kapanacak. Yarından itibaren Aralık vadeli sözleşmeler en yakın vade olarak işlem görmeye devam edecek.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda ise yarın hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30'a kadar yapılacak.

Borsa İstanbul, Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada yarın öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek - Son Dakika Ekonomi


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