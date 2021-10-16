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Bursa'da üç çeyrekte 259 bin otomobil üretildi, 159 bini ihraç edildi - Son Dakika

Bursa'da üç çeyrekte 259 bin otomobil üretildi, 159 bini ihraç edildi

16.10.2021 11:18
Bursa'da üç çeyrekte 259 bin otomobil üretildi, 159 bini ihraç edildi

Otomobil devleri OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'da, yılın üç çeyreğinde günlük 959 adet otomobil üretildi, bunların ortalama 592'si (yüzde 61,74'ü) ihraç edildi.

Otomobil devleri OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'da, yılın üç çeyreğinde günlük 959 adet otomobil üretildi, bunların ortalama 592'si (yüzde 61,74'ü) ihraç edildi.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de yılın üç çeyreğinde 571 bin 108'i otomobil olmak üzere traktör dahil 962 bin 829 araç üretildi.

Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 168 bin 22 ile Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault tarafından gerçekleştirildi. OYAK Renault'un toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 29,4 olarak kayıtlara geçti.

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota ise 9 aylık süreçte 160 bin 592 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Aynı dönemde Hyundai Assan 126 bin 695, TOFAŞ 90 bin 995, Honda Türkiye 21 bin 733 ve Ford Otosan 3 bin 71 adetlik üretim rakamına ulaştı.

Bursa'da ocak-eylül döneminde üretilen otomobil sayısı 259 bin 17 olurken genel otomobil üretiminin 45,35'i otomotivin başkentinde gerçekleştirildi.

Yılın 9 ayında, genel otomobil üretiminin yüzde 70,29'una karşılık gelen 401 bin 437'si ihraç edilerek 6,6 milyar dolar döviz girdisi sağlandı.

Bursa'daki üretimin yaklaşık yüzde 40'ı ihraç edildi

Üretimde ikinci sırada olan Toyota, ihracatta ise 128 bin 191 adetle ilk sırada bulunuyor.

OYAK Renault 124 bin 981, Hyundai Assan 109 bin 237, TOFAŞ 34 bin 939, Honda Türkiye 2 bin 280 ve Ford Otosan bin 809 otomobil ihraç etti.

Ocak-eylül dönemindeki dış satıma 159 bin 920 otomobille ciddi katkı sağlayan Bursa'dan OYAK Renault ve TOFAŞ'ın yaptığı ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil ihracatının yüzde 39,83'ünü oluşturdu.

Bursa'da 9 aylık süreçte üretilen 259 bin 17 otomobilin yüzde 61,74'ü yurt dışına gönderildi.

Kentte günlük olarak banttan indirilen araç sayısı 959 ve günlük dış satım sayısı ise 592 oldu.

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Otomobil, Renault, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da üç çeyrekte 259 bin otomobil üretildi, 159 bini ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


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