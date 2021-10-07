Üye Girişi
Çanakkale Boğazı'nda 15 bin lüfer yakaladılar - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda 15 bin lüfer yakaladılar

07.10.2021 16:43

Çanakkale Boğazı'nda 15 bin lüfer yakaladılar Çanakkale Boğazı'nda balık avına çıkan balıkçı Mehmet Kul, yunusların önüne kattığı balık sürüsünü görünce 15 bin lüferle geri döndü.

Çanakkale Boğazı'nda 15 bin lüfer yakaladılar

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda balık avına çıkan balıkçı Mehmet Kul, yunusların önüne kattığı balık sürüsünü görünce 15 bin lüferle geri döndü.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Aksaz Köyü Limanı'ndan avlanmak için 4 tayfasıyla birlikte dün 11 metrelik 'Mercan-2' teknesiyle denize açılan balıkçı Mehmet Kul Şahmelek açıklarında yunus balıklarını gördü. Yunusların lüfer balıklarını önüne katarak ilerlediğini gören teknenin kaptanı Mehmet Kul, ağları balıkların geçiş yönüne atılması talimatını verdi.

Bir süre sonra ağları makara yardımıyla tekneye alan tayfa gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hemen hemen tüm gözleri lüferle dolan ağlar, güçlükle tekneye çekilebildi. Ağır yük alan tekne batma riskine karşı hız keserek tekrar Aksa Limanı'na yanaştı. Ağzına kadar lüfer dolu tekneyi gören vatandaşlar, o anları da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Çanakkale'de 30 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Kul, balıkları ağlardan temizlemenin 12 saat sürdüğünü belirterek, "Köyden arkadaşlar da bize yardım etti. Parasız olarak dağıttığımız balıklar hariç, ağlardan 15 bin adet lüfer çıktı. Limana gelen vatandaşlara balıkların bir kısmını kilosunu 50 liradan sattık, bir kısmını da toptan sattık" diye konuştu.

Çanakkale Boğazı'nda 15 bin lüfer yakaladılar
Çanakkale Boğazı'nda 15 bin lüfer yakaladılar
Çanakkale Boğazı'nda 15 bin lüfer yakaladılar
Çanakkale Boğazı'nda 15 bin lüfer yakaladılar
Çanakkale Boğazı'nda 15 bin lüfer yakaladılar
Çanakkale Boğazı'nda 15 bin lüfer yakaladılar
Çanakkale Boğazı'nda 15 bin lüfer yakaladılar
Çanakkale Boğazı'nda 15 bin lüfer yakaladılar

Çanakkale Boğazı, Mehmet Kul, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Boğazı'nda 15 bin lüfer yakaladılar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin Libya'ya 17:41 Türkiye'nin Libya'ya "çocuk savaşçı gönderdiğini" iddia eden BM raporuna Ankara'dan jet hızında yalanlama Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı 17:34 Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi 17:31 Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı 17:18 Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu 16:54 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi 16:35 İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi
TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü 16:25 TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü 15:55 "Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Son Dakika Haberleri
17:33 Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı
17:31 Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi
17:28 Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi?
17:09 NATO, 8 Rus diplomatın akreditasyonunu "ajan" oldukları gerekçesiyle iptal etti
17:04 Son dakika! Altının kilogramı 503 bin 340 liraya çıktı
17:03 Genç kız, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
16:55 Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi
16:53 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu
16:51 Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış
16:35 İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi
Çiftçinin kayıp 14 cumhuriyet altını polisi harekete geçirdi! Adana'dan Gaziantep'e pamuk yastığın içinde gitmiş Çiftçinin kayıp 14 cumhuriyet altını polisi harekete geçirdi! Adana'dan Gaziantep'e pamuk yastığın içinde gitmiş         
17:51
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre yeni fiyatlar Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre yeni fiyatlar         
17:38
Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni         
17:31
Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi? Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi?         
17:28
Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi         
16:56
Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış         
16:52
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu         
15:58
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 17:55:26. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda 15 bin lüfer yakaladılar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement