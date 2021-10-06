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Cardelion kestane şekeri Kanada'da çok beğenildi - Son Dakika

Cardelion kestane şekeri Kanada'da çok beğenildi

06.10.2021 16:31
Cardelion kestane şekeri Kanada'da çok beğenildi

Bursa'nın meşhur lezzeti kestane şekerini dünya sofralarına ulaştıran İlka Şekerleme, Kanada'ya gönderdiği yeni parti ürünler ile ihracatta yeniden atağa kalktı.

Bursa'nın meşhur lezzeti kestane şekerini dünya sofralarına ulaştıran İlka Şekerleme, Kanada'ya gönderdiği yeni parti ürünler ile ihracatta yeniden atağa kalktı. Cardelion markası ile başta Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine kestane şekeri gönderen İlka Şekerleme, 5 kıt'ada 33 ülkeye ihracat yapıyor.

İlka Şekerleme, modern tesislerinde ürettiği Bursa kestane şekerini 3 farklı marka, muhtelif formlarda (sade, çikolatalı, cevizli, bademli) ve değişik gramajlarda 50 farklı ambalaj ile pazara sunuyor. Firmanın genel müdürü Mümin Akgün, Bursa kestane şekerini Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla iç ve dış pazarda milyonlarca insana ulaştırdıklarını söyledi. 5 kıt'ada 33 ülkeye ihraç ettikleri kestane şekerini, Türkiye içinde de kendi şubelerini yanı sıra bayileri aracılığı ile binlerce noktada tüketicilerin beğenisine sunduklarını kaydeden Mümin Akgün, pandemi ile yavaşlayan üretimlerinin bir süredir normal seyrine yaklaştığını belirtti.

Mümin Akgün, kestane şekerinin ihracatı hayli zor bir ürün olduğunu belirtip, bu zorluğu aşmak için dünyanın önemli gıda ve şekerleme fuarlarına katılarak ihracatı geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Paris'teki SİAL Fuarı'nın haricinde ABD, Almanya ve Dubai'deki gıda ve şekerleme fuarlarında stant açtıklarını ve binlerce paket ürün dağıtarak tanıtım yaptıklarını kaydeden Mümin Akgün, fuarları, ürünlerin vitrine çıktığı çok önemli tanıtım mecrası olarak değerlendirdiklerini söyledi. Uluslararası fuarlarda hem ürün tanıtımı hem iş bağlantısı yaparak pazar paylarını genişletmeye çalıştıklarını dile getiren Mümin Akgün, bunun meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade etti.

Mümin Akgün, "2020 yılında salgın sebebiyle birçok sektör gibi biz de sıkıntılı süreçler yaşadık. İç pazarda da ihracatta da daralma oldu. Ama katıldığımız fuarlarda yaptığımız görüşmelerin olumlu etkilerini bu süreçte daha iyi anladık. Nitekim zor pandemiye rağmen Avrupa'ya ihracat yapabildik. Şimdi de ihracat portföyümüzde yer alan Kanada'daya da yeniden satış yapmaya başladık" dedi.

Mümin Akgün, Cardelion markasının Avrupa'dan sonra Amerika kıt'asında da sevilmeye başladığını sözlerine ekledi. - BURSA

Cardelion kestane şekeri Kanada'da çok beğenildi

Orta Doğu, İhracat, Kanada, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cardelion kestane şekeri Kanada'da çok beğenildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cardelion kestane şekeri Kanada'da çok beğenildi - Son Dakika
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