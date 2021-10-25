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Cemal Polat: "Franchising verecek firmalar, yatırımcıları dikkatli seçmeli" - Son Dakika

Cemal Polat: "Franchising verecek firmalar, yatırımcıları dikkatli seçmeli"

25.10.2021 09:31
Cemal Polat:

Türkiye'deki birçok kurumsal firmaya İngiltere'de hizmet sunan ve franchise zincirlerinin bölgesel danışmanlığını üstlenen Cemal Polat, markasını franchising sistemiyle büyütmek isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'deki birçok kurumsal firmaya İngiltere'de hizmet sunan ve franchise zincirlerinin bölgesel danışmanlığını üstlenen Cemal Polat, markasını franchising sistemiyle büyütmek isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Polat, "Sürecin en önemli adımı, müşteri memnuniyeti. Bunu sağlayacak işletmelerle çalışılmalı" dedi.

Bir firmanın markasını ve sistemini belli bir süreliğine bağımsız yatırımcılara kullandırmasına dayanan bir sistem olan franchise sistemi, ticaret dünyasında birçok firma tarafından tercih ediliyor. Büyümek isteyen firmalar, franchise zincirleri oluşturak yoluna devam ediyor. Sistem avantajlarının yanında marka açısından riskler de barındırıyor. Çok sayıda markanın franchise zincirlerinin bölgesel danışmanlığını üstlenen Cemal Polat, firmaların olası risklere karşı nelere dikkat etmeleri gerektiğini şöyle anlattı:

"Sürecin en önemi adımı, müşteri memnuniyeti. Bunu sağlayacak işletmelerle çalışılmalı. Firma, franchisor (franchise alan yatırımcı) ile yaptığı anlaşmada tüm detayları açıkça belirlemeli, hiçbir madde yoruma açık olmamalı. Markanın tüm mağazalarında aynı kalite ve standartlar sağlanmalı. O nedenle altyapı çalışmalarına önem verilmeli. İşletme kötü yönetilirse ve tüketici memnuniyeti sağlanamazsa, bu durum markaya büyük zarar verir."

"Başarı, markayı temsil edecek yatırımcıya bağlı"

Başarılı iş adamı, karlı bir franchise yatırımı için dikkat edilmesi gereken unsurları da sıralayarak, "İlk sırada franchisor seçimi geliyor. Başarının temel faktörü; markayı temsil edecek yatırımcının o markaya uygun olması. İkinci sırada lokasyon seçimi var. Franchisor, müşteri kitlesine uygun noktalara yatırım yapmalı. Firma da bunu desteklemeli, gerektiği yerlerde sürece müdahil olmalı. Eğitim konusu da önemli. Franchise alan yatırımcı ve ekibine markaya ilişkin tüm bilgiler ve sistem hakkında kapsamlı bir eğitim verilmeli" dedi.

"Önemli olan hızlı yayılmak değil doğru iş birlikleri kurmak"

Franchising sisteminin rekabetin yoğun olduğu ticaret dünyasında markanın hem büyümesini hem de korunmasını sağladığını dile getiren Cemal Polat, doğru işbirlikleri kurmanın önemi ile ilgili ise, "Firma kendi şubelerini açmaya kalksa, yatırım bedeli çok fazla olur. Franchising sistemi işte bu bedeli ortadan kaldırarak markanın büyümesini sağlar. Artan tanınırlık, aynı oranda satışları da artırır. Ancak sektördeki tecrübemle şunu söylemeliyim ki; önemli olan hızlı yayılmak değil, doğru işbirlikleri kurmaktır. Benim birlikte çalıştığım firmalara tavsiyem de bu yönde; doğru yatırımcılarla uzun yıllar devam edecek işbirlikleri kurmak, marka açısından daha faydalı olacaktır" diye konuştu. - KİLİS

Cemal Polat: Franchising verecek firmalar, yatırımcıları dikkatli seçmeli
Cemal Polat: Franchising verecek firmalar, yatırımcıları dikkatli seçmeli

Cemal Polat, Yatırımcı, England, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cemal Polat: 'Franchising verecek firmalar, yatırımcıları dikkatli seçmeli' - Son Dakika Ekonomi


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