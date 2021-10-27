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Çevreyi korumaya geçen yıl 41,7 milyar lira harcandı - Son Dakika

Çevreyi korumaya geçen yıl 41,7 milyar lira harcandı

27.10.2021 10:14
Çevreyi korumaya geçen yıl 41,7 milyar lira harcandı

Türkiye'de, çevre koruma harcamaları 2020'de yıllık bazda yüzde 8,9 artarak 41,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye'de, çevre koruma harcamaları 2020'de yıllık bazda yüzde 8,9 artarak 41,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020'ye ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, çevre koruma harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artış göstererek geçen yıl toplam 41,7 milyar lira olarak hesaplandı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 59,1'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 32,8'i genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 8,2'si ise hane halkları tarafından yapıldı.

Bu harcamaların yüzde 54,4'ü atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 31,4'ü atık su yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,3'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 3,2'si toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 6,7'si ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

Çevre koruma yatırım harcamaları 7,8 milyar lira oldu

Bir önceki yıla göre yüzde 21,5 artarak toplam 7,8 milyar lira olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 81,9'u mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 18,1'i ise genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Atık yönetimi hizmetleri için 3,5 milyar lira, atık su yönetimi hizmetleri için 2,9 milyar lira yatırım harcaması yapılırken, diğer konularda 1,3 milyar lira çevre koruma yatırım harcaması gerçekleştirildi.

Çevre koruma harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranı 2019 yılında yüzde 0,9 iken 2020'de yüzde 0,8 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Lirası, Yatırım, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çevreyi korumaya geçen yıl 41,7 milyar lira harcandı - Son Dakika Ekonomi


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