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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

21.10.2021 10:12
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 23 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 23 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 19 Ekim'de Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Batı Akdeniz'de seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 23 Ekim'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

Doğalgaz, Türkiye, Cezayir, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika
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