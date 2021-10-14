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Çukurova'da ikinci ürün mısırın yerini soya aldı - Son Dakika

Çukurova'da ikinci ürün mısırın yerini soya aldı

14.10.2021 10:05
Çukurova'da ikinci ürün mısırın yerini soya aldı

Çukurova'nın topraklarında ikinci mahsul olarak bu yıl kuraklık ve zirai hastalıklar nedeniyle mısırın yerini soya aldı.

Çukurova'nın topraklarında ikinci mahsul olarak bu yıl kuraklık ve zirai hastalıklar nedeniyle mısırın yerini soya aldı. Üreticiler, soyanın kuraklığa rağmen beklentiyi karşıladığını söyledi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yüzlerce dönüm araziye modern tarım sulama sistemi kurarak mısır yerine soya ekti. Ekim ayı ile birlikte soya hasadına başlayan çiftçiler kuraklığın hissedilir derecede verim düşüklüğüne neden olduğunu bu nedenle mısır ekmediklerini söyledi.

Ufacıkören mevkiinde soya hasadı yapan çiftçilerden Nevzat Ertürk, 115 dönüm arazide soya ekimi yaptıkların belirterek,

"İlk etapta fiyat yüksekti şimdi neden bilmiyorum geri çekildi. Soyanın tonu 4 bin 800 dolaylarında. Ama bir ay önce 5 bin 800 ve üzeri idi. Biz çiftçiyiz şartlar ne olursa olsun ekim yapacağız. Burada büyük bir emek var. Çukurova'da sarı saçakta herkes tatile giderken emek vermeye devam ediyoruz. Kazanamıyoruz diye bir şey yok. Şuan maliyetler yüksek. Soyayı Çukobirlik alıyor ama ben tüccara veriyorum. Yeni sezon ürünlerine yatırım yapıyoruz ve kalanla geçiyoruz" dedi.

Çiftçilik ve ticaret yapan Atalay Özer ise bu yıl geçen seneye oranla verimin düşük olduğunu ifade ederek, "Hava şartları ve iklim buna müsaade etmedi. Sıcakla birlikte kurt, haşere ile mücadeleyi çok fazla yapamadık. Birde çiftçiler mücadele ettikçe maliyet arttı. Girdiler yüksek olunca az girdi ile ürün elde edilmeye çalışıldı. Bu sene 200 kilodan 400 kilograma kadar hasat yapıldı. Fiyatı güzel şuan için. Soyanın tercih edilmesinin nedeni Çukurova'da mısır hastalık yapmaya başladı ve toprak ikinci ürünü yetiştirmiyor. Mısır tamamen bitti. Soya hem fiyatı hem verim hem de girdi olarak güzel. Hem desteği hem de yetiştirirken yaptığınız masraf açısından şuan soya daha iyi" diye konuştu. - ADANA

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da ikinci ürün mısırın yerini soya aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çukurova'da ikinci ürün mısırın yerini soya aldı - Son Dakika
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