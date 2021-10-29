'dan yapay zekayla yüzde 30 enerji tasarrufu

Vodafone, Yapay Zeka Destekli Dijital Termal Yönetim Uygulaması sayesinde veri merkezi iklimlendirme altyapısında yüzde 30 enerji tasarrufu sağladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'de hayata geçirdiği enerji verimliliği uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Şirket, veri merkezlerinin enerji tüketiminde ana etkenlerden biri olan iklimlendirme altyapısını optimize etmek için makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojilerini kullanıyor.

Veri merkezlerinde Yapay Zeka Destekli Dijital Termal Yönetim Uygulamasını hayata geçiren Vodafone, bu sayede Güç Kullanım Verimliliği (PUE) parametresini yüzde 10 iyileştirirken, iklimlendirme altyapısında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlıyor.

Açıklamada görüşleri yer alan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, yeşil şebeke hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Vodafone olarak, 2025 hedeflerimiz doğrultusunda sera gazı emisyonlarımızı yarıya indirmek için teknolojiden en verimli şekilde yararlanmaya devam ediyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak için toplam enerji tüketimimizi düşürmeye ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya odaklanıyoruz. Özellikle makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojilerinden yaygın olarak faydalanıyoruz. Bu kapsamda, geleceğin önemli teknolojilerinden Yapay Zeka Destekli Dijital Termal Yönetim Uygulamasını veri merkezlerimizde uzun süredir başarıyla kullanıyoruz. Bu uygulama sayesinde, iklimlendirme için kullandığımız enerji miktarında yıllık %30 oranında tasarruf sağlayabiliyoruz."