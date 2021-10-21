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Diyarbakır'da 650 çiftçiye 4 milyon lira değerinde 210 ton mercimek tohumu desteği - Son Dakika

Diyarbakır'da 650 çiftçiye 4 milyon lira değerinde 210 ton mercimek tohumu desteği

21.10.2021 17:25

Diyarbakır'da 650 çiftçiye 4 milyon lira değerinde 210 ton mercimek tohumu desteği Diyarbakır'da 17 ilçede bulunan 650 çiftçiye içerisinde yüzde 25 çiftçi payı da bulunan 4 milyon lira değerinde 210 ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da 650 çiftçiye 4 milyon lira değerinde 210 ton mercimek tohumu desteği

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 17 ilçede bulunan 650 çiftçiye içerisinde yüzde 25 çiftçi payı da bulunan 4 milyon lira değerinde 210 ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Sur ilçesi Silvan yolu üzerinde bulunan Gap Uluslararası Tarımsal Araştırma yerleşkesinde yapılan törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ile çok sayıda çiftçi katıldı. Sertifikalı mercimek tohumu dağıtım töreninde konuşan ve çiftçilerin gelirini artırmak için büyük çaba harcadıklarını ifade eden Vali Karaloğlu, "Diyarbakır, yukarı Mezopotamya'nın bereketli toprakları üzerinde kurulmuş kadim bir şehir. Biz şehrimizin bereketinden istifade edebilmek için tarımsal ve hayvansal faaliyetlerimizi her daim hem bakanlığımız hem de yerelde büyükşehir belediyemiz ve diğer kurumlarımız kentteki tarımsal üretim faaliyetlerini ve hayvancılık faaliyetlerini destekliyoruz. Bakanlığımızın da şöyle bir politikası var. Özellikle ithal edilen tarımsal ürünlerin yerli ikamesini sağlamak için destek veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız, işte bugün kırmızı mercimeğe vermiş olduğumuz bu 4 milyonluk tohum desteği de ithal miktarını azaltmak, yerli üretimi çoğaltmak maksadıyla bakanlığımızın teşvik ettiği alanlardan bir tanesi. Hem ithalatı kısalım hem de çiftçimizin gelirini artıralım diye bir gayretimiz var" dedi.

"Çiftçilerin emeklerinin karşılığını alması için destek veriyoruz"

Çiftçilerin emeklerinin karşılığını alması için yüzde 25 çiftçi payı ile birlikte 4 milyon liralık karşılığını almalarını sağlamak için destek verdiklerini aktaran Vali Karaloğlu, "Dün 1 milyon dağıtacaktık. Genel müdürümüzle konuştuk. Allah razı olsun. O da Bakanımızın talimatlarıyla, 'Madem Diyarbakır çiftçimiz hevesli bu işe' 1 milyon daha ilave ettiler. Yüzde 25 çiftçi payıyla beraber bugün 4 milyonluk sertifikalı tohumu inşallah sizinle buluşturacağız. Tohumun ismi Fırat 87 ama siz çiftçiler ona komando diyor musunuz? Doğru mu? Dayanıklı ve bereketli olduğu için çiftçimiz kendine göre bir isim takmış. İnşallah bu sene önümüzdeki sene yaşadığımız kuraklık problemini yaşamayız diye temenni ediyoruz ve inşallah bol mahsul alarak hem ülkemizdeki üretim miktarını artırırız hem de sizin çiftçi olarak emeğinizin karşılığını almanızı sağlamış oluruz" diye konuştu.

"4 milyon liralık sertifikalı mercimek tohumu dağıtıyoruz"

Mercimek tohumunun yüzde 75 hibeli olarak çiftçilere dağıtmak üzere toplandıklarını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ise, "Mercimek ve diğer buğday gibi bazı ürünlerde gerek ihtiyacımız, gerekse de ihraç ettiğimiz ürünlerden dolayı işlenmek üzere ithal ettiğimiz ürünlerde miktarı artırma adına bakanlığımız tarafından yapılan bir çalışmayla 2 milyon liralık kaynak sağladık ve mercimek tohumu yüzde 75 hibeli olarak çiftçilerimize dağıtmak üzere toplandık. Valimizin akşam yaptığı görüşmeyle 1 milyon lira daha ilave destek sağlamak suretiyle Bakanlığımızdan, bugün 4 milyon liralık sertifikalı mercimek tohumu dağıtımını gerçekleştireceğiz. Burada huzurlarınızda valimize hem bu projeye verdiği destekler yüzünden hem de diğer tarımın bütün alanlarında bize verdiği çok ciddi katkılar ve üreticimize yaptığı bu desteklerden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından çiftçilere mercimek tohumu dağıtılması ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören son buldu.

Diyarbakır'da 650 çiftçiye 4 milyon lira değerinde 210 ton mercimek tohumu desteği
Diyarbakır'da 650 çiftçiye 4 milyon lira değerinde 210 ton mercimek tohumu desteği
Diyarbakır'da 650 çiftçiye 4 milyon lira değerinde 210 ton mercimek tohumu desteği
Diyarbakır'da 650 çiftçiye 4 milyon lira değerinde 210 ton mercimek tohumu desteği

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Hisarcık, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da 650 çiftçiye 4 milyon lira değerinde 210 ton mercimek tohumu desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 650 çiftçiye 4 milyon lira değerinde 210 ton mercimek tohumu desteği - Son Dakika
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