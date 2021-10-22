DKİB Sektör Komitesi Başkanı Cirav'dan "İhracat Kredi Garanti Fonu" teşekkürü

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, "İhracat Kredi Garanti Fonu"nun kurulmasıyla ihracatçıların finansmana erişimlerinin kolaylaşacağını, daha düşük maliyetle Eximbank ve diğer bankalardan kredi kullanım imkanı doğacağını belirtti.

Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıların yıllarca özlemini duyduğu, finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldıracak özel bir kredi garanti fonunun kurulmasının çok hayırlı bir gelişme olduğunu vurguladı.

İhracatçıların finansmana erişimde yaşadığı en büyük problemin teminat sorunu olduğuna dikkati çeken Cirav, ihracatçıların kredi kullanımında bankalara verecek uygun fiyattan teminat bulamadığı için sürekli ihracatçıların neden bir Kredi Garanti Fonu olmadığı hususunu sorguladığını aktardı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un göreve gelir gelmez bugüne kadar çözümlenemeyen bu konuyu gündeme aldığının altını çizen Cirav, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın, tüm ihracat camiasının katkısı ile İhracat Kredi Garanti Fonu kuruluşunun gerçekleştirmesi ve yasa tasarısını hızlı bir şekilde TBMM gündemine taşıması, ihracatımızın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Halen TBMM'de bulunan bu kanun tasarısının kabul edilmesi ile ihracatçılara yönelik ihtisaslaşmış bir İhracat Kredi Garanti Fonu kurulmuş olacak ve ihracatçıların finansmana erişimleri kolaylaşacak, daha düşük maliyetle Eximbank ve diğer bankalardan kredi kullanım imkanı doğacaktır. Bu vesile ile bu oluşumu kısa süre içinde hayata geçiren başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ticaret Bakanımız sayın Mehmet Muş'a şükranlarımızı sunuyoruz."