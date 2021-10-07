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Doğu Anadolu'da teşvikli yatırım rekoru - Son Dakika

Doğu Anadolu'da teşvikli yatırım rekoru

07.10.2021 10:55
Doğu Anadolu'da teşvikli yatırım rekoru

Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın Ağustos ayında 31; yılın 8 ayında 258; 2001-2021 yılları kapsamında ise 4 bin 325 yatırımın teşvik belgesi aldığı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın Ağustos ayında 31; yılın 8 ayında 258; 2001-2021 yılları kapsamında ise 4 bin 325 yatırımın teşvik belgesi aldığı bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Ağustos dönemi Teşvik Bültenini yayımladı. Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın Ağustos ayında 25 bölgesel, 6 genel olmak üzere toplam 31; yılın 8 ayında 203 bölgesel, 55 genel toplam 258; 2001 -2021 yılları kapsamında ise 2 bin 106 bölgesel 2 bin 215 genel kategoride toplam 4 bin 325 yatırımın teşvik belgesi aldığı bildirildi.

Erzurum'un Bölgesel Payı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verileri kaydında, DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında teşvik belgesi payı Ağustos ayında yüzde 9,67, Ocak - Ağustos ayı kaydında yüzde 8,91 oldu; 2001 - 2021 yılları toplamındaki teşvik belgesi payı ise yüzde 10.65 olarak değerlendirildi

Doğu Anadolu Ağustos Ayı Verileri

Ağustos 2021 döneminde, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 14 il kaydında 25 bölgesel, 6 genel kategoride toplam 31 yatırım teşvik belgesine kavuştu. Bölgesel yatırımlar için 643 milyon, genel yatırımlar için 84 milyon, toplam 727 milyonluk yatırım gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda bin 499, genel yatırımlarda ise 15 kişilik istihdam öngörüldü.

Ocak - Ağustos Dönemi

Bölgede bu yılın 8 ayında 203 bölgesel, 55 genel yatırım teşvik belgesine kavuştu. Bölgesel yatırımlar için 2,8 milyar, genel bazlı yatırımlar için 1.3 milyar, toplam 4 milyar 250 milyonluk harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlar kaydında 14 bin 253, genel yatırımlarda 533 olmak üzere toplam 14 bin 786 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu.

Doğu Anadolu 2001 - 2021 Verileri

Bakanlık verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, Bölgede 2001 - 2021 yılları kapsamında 2 bin 106 bölgesel, 2 bin 215 genel yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 25.2 milyar, genel yatırımlar için 25,8 milyar, toplam 53,8 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 144 bin791, genel yatırımlarla da 34 bin 971 kişi iş edindi.

Erzurum Verileri

Erzurum'da Ocak -Temmuz ayları diliminde 459 olan Teşvikli yatırım sayısı 461'e yükseldi. Aylık eksende teşvikli yatırım artış oranı yüzde 0.43 olarak değerlendirildi. İlde teşvikli yatırımlar içinde bölgesel yatırım payı yüzde 30,59'a yükselirken, genel yatırımlar payı da yüzde 70,06 olarak hesaplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ağustos dönemi teşvikli yatırım verilerini paylaştı. Erzurum'da bu yılı Ağustos ayı bölümünde 2 bölgesel, 1 genel kategoride 3, 2021 yılı Ocak - Ağustos ayları dizininde 11 bölgesel, 12 genel bazlı toplam 23; 2001 - 2021 yılları kapsamında ise 138 bölgesel, 323 de genel ölçekli olmak üzere toplam 461 yatırım teşvik belgesi aldı.

Erzurum Ağustos 2021 Dönemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Ocak - Ağustos dönemi Teşvikli yatırımlar il dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da Ağustos ayı ölçeğinde 2 bölgesel, 1 de genel kategoride yer alan 3 yatırımın teşvik kapsamına alındığı açıklandı. Bölgesel yatırımlar için 14 milyon Genel kapsamlı yatırım için 64 milyon TL harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 54 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu.

Erzurum 2021 Ocak -Ağustos Dönemi

İlde bu yılın 8 aylık düzeyde 11 bölgesel, 12 genel kapsamlı 23 yatırım teşvik kapsamında değerlendirildi. Bölgesel bazlı yatırımlar için 167 milyon, genel kapsamdaki yatırımlar için 169 milyon olarak toplam 336 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda bin 18, genel yatırımlarda 89, toplam bin 107 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu.

Erzurum 2001 - 2021 Dönemi

Erzurum'da 2001 - 2021 yılları düzeyinde 138'i bölgesel, 323'ü de genel kategoride toplam 461 yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel yatırımlar için 2 milyar 384 milyon, genel yatırımlar için ise 2 milyar 841 milyonluk harcama gerçekleştirildi. Bölgesel teşvikli yatırımlarla 9 bin 137, genel teşvikli yatırımlar kaydında ise 4 bin 152 kişi iş edindi. - ERZURUM

Doğu Anadolu'da teşvikli yatırım rekoru

Doğu Anadolu, Erzurum, Yatırım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu'da teşvikli yatırım rekoru - Son Dakika Ekonomi


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