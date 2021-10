Doğu Karadeniz'de yaş çay alım kampanyasının 15 Ekim'de sona ermesi planlanıyor

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bu yıl toplamda 860 bin ton civarında yaş çay alımı yapacaklarını, kampanyanın 15 Ekim'de sona ermesini planladıklarını belirtti.

Alim, AA muhabirine, ÇAYKUR'un üçüncü sürgün alımlarının devam ettiğini ve bu dönemde yaklaşık 214 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Günlük alım miktarının bölge bölge değiştiğini ve 10 günde 30 bin ton daha yaş çay almayı planladıklarını dile getiren Alim, "Yaş çay alımının bittiği alım yerlerini, fabrikaları kapatıyoruz. Ekim 15 gibi kampanyanın biteceğini düşünüyoruz. Bundan sonra çayın gelme şansı yok. Yüksekler soğuk ve kar yağıyor. Üreticimiz ara vermeden çayını topluyor. Sorun yaşanmazsa 15 Ekim gibi tüm çay alımı bitmiş olacak." dedi.

Bu yıl kuru çay satış hedeflerinin 150 bin ton olduğunu belirten Alim, "Aldığımız yaş çaya bakıldığında 150 bin ton yeterli değil. Hedefimizi artırmak gerekiyor. 850-860 bin ton yaş çay alınan bir yerde bizim satışımızın 170-180 bin tona çıkması gerekiyor. İnşallah bu yıl 150 bin ton satışı gerçekleştireceğiz. Pazar arayışlarımız devam ediyor. Amacımız üreticiden daha fazla çay alabilmek, bunun karşılığında uygun satabileceğimiz pazarları bulabilmek. Sadece çay almak değil alınan çayı satmak gerekiyor." diye konuştu.

"Biz son 3 yıldır yaş çay alımını yukarı çıkardık"

Alim, her zaman üreticinin yanında olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bunu söylem olsun diye söylemedik. Gerçekten üreticinin yanında olduk. Yıllardır maliyenin, Hazinenin vermiş olduğu senelik 650 bin ton yaş çay alımı bütçe rakamı var. 650 bin ton yaş çaydan ürettiğin çay ile satışı birbirini dengeliyor. Biz son 3 yıldır yaş çay alımını hep yukarı çıkardık. Bu yıl 850-860 bin ton yaş çay alacağız. Bu kadar çay alıp depolarda bekletmenin ne ÇAYKUR'a ne üreticiye faydası var. Çay satışı için pazar arayışlarımız devam ediyor.

Bazı kesimler tarafından ÇAYKUR'un özel sektöre kuru çay satışı yapmasından dolayı fabrikaların üreticilerden yaş çay almadığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılıyor. Küçük büyük 150-160 özel sektör çay fabrikası var. Biz bunların 4'üne çay sattık. Diğerleri neden almıyor? Sadece özel sektör değil, üretici isterse, her kim isterse belirlenen fiyatlardan herkese çay satıyoruz, satacağız. Satmak zorundayız, depoları bitireceğiz ve üreticiden çay alacağız. Biz geçen sene 20 bin ton civarında dışarı (özel sektöre) çay satmamış olsaydık üreticiden çay alma şansımız olmayacaktı. Her neresinden bakarsanız bakın bu satış üretici için karlı bir işlemdir. Üreticiden biz 150 hatta 200 bin ton fazla çay almamış olsaydık, bu çay özel sektöre gidecekti. Yine üretici mağdur olacaktı. Kuru çay satışı ile özel sektörden 150-200 bin ton fazla yaş çay aldık. Bunu 3,87'den aldık. Üreticinin her türlü mağduriyetini gidermek için elimizi taşın altına koyduk ama maalesef bazıları kim oldukları belli, onların derdi üretici değil, üreticiyi memnun etmek değil, kafalarını karıştırmak için çalışıyorlar. Bu işin üretimini yapan kişiler ÇAYKUR'un ne yapmak istediğini çok net biliyor."

Özel sektör çay fabrikalarına satılan kuru çayın fiyatına da ilişkin bilgi veren Alim, şunları kaydetti:

"Çay satışlarında kilogramının 18-19 liraya yapıldığı söyleniyor. Faturaları gelip görsünler. 2018 yılının sonunda kilogramını 20,40 liradan sattık. 2018 yılında satılan çay ile 2021 ortasında satılan çay aynı olmaz. Daha sonra 22,40, ardından 24,95 liradan sattık. Bu sene 27,50 liradan sattık. Aradan geçen üç ay sonra 28,30 artı KDV'ye çıkardık ve üreticilerin hepsine istedikleri kadar çay vereceğiz. Bunu söylerken üreticiye dökme çay verirseniz kaosa sebebiyet verir veya elinde kalır diye üreticilere 5 kiloluk çaylardan 28,30 artı KDV'den veriyoruz. Hesabı yapıldığında kaça verdiğimiz ortaya çıkıyor. Üreticimiz bizden daha fazla çay istediğinde herkese verdiğimiz gibi üreticimize de veririz. Burada üreticilerimiz mağdur edilmiyor."

Alim, beyaz çay üretiminin bu yıl az olduğunu, soğuk çayda ise satışın bugüne kadar 73 milyon litreyi geçtiğini ve 100 milyon litre hedefini tutturacaklarını ifade etti.