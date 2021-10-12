E-ticarete yeni başlayacak KOBİ'lere 5 ipucu

Covid-19 döneminde alışverişin dijital ortama kaymasıyla birlikte firmalar da e-ticaret faaliyetlerine hız verdi. Bununla birlikte e-ticaret yapan işletme sayısı 2020 yılı sonu itibarıyla 250 bini geçmesine rağmen Türkiye'de 3,2 milyon KOBİ olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu alanda büyük bir potansiyel olduğu ortaya çıkıyor.

Türkiye'de son yıllarda hızla büyüyen e-ticaret, Covid-19 pandemisi ile birlikte tüm dünyada büyük bir ivme kazandı. Tüketiciler market alışverişinden giyime kadar pek çok kalemde teması azaltmak için e-ticarete yönelince firmalar da bu alana ağırlık vermeye başladı. 2019 yılında 68 bin 457 işletme e-ticaret faaliyetinde bulunurken, 2020 yılında bu sayı 256 bin 861'e yükseldi. Öte yandan Türkiye'de 3,2 milyon KOBİ'nin olması, bu alandaki yüksek potansiyeli de gözler önüne seriyor.

E-ticaret firmalarının satış yaptığı tüm kanallarda senkronizasyon sağlayan ve e-ticaret ile alakalı tüm işlemlerin tek bir panel üzerinde yapılmasına olanak sağlayan Shopside, e-ticaret ekosistemine katılmak isteyen işletmeler için şı önerilerde bulundu:

"Stoklarınızı ayırın: Fiziksel mağazanız varsa, mağaza ve e-ticaret takibini iyi yapabilmek için stoklarınızı ayırın. Aksi takdirde stokta olmayan ürünlerin satışını yapabilirsiniz. Siparişi iptal etmenize yol açacak bu durum müşteri memnuniyetsizliği ile birlikte mağaza puanınızın da düşmesine neden olur. Dolayısıyla hatasız stok yönetimi büyük önem arz ediyor.

Pazaryerindeki rakiplerinizi kontrol edin: Pazaryerlerinde satışa başlamadan önce satışa çıkaracağınız ürünlerin rakip ve fiyat analizlerini yapın. Özellikle üreticisi olmadığınız ürünleri satıyorsanız ana üreticilerin pazaryerinde satış yapıp yapmadığını mutlaka kontrol edin. Çünkü pazaryerinde ana üreticiyle rekabet etmeniz son derece zor olacaktır.

Karlılık analizi yapın: Ürünün kargosu, maliyeti, paketlemesi, pazaryeri komisyon oranlarını dikkate alarak elinize geçecek net karı ürün bazında hesaplayın. Bu sayede gelir-gider dengenizi görebilir, e-ticaretin devamlılığını sağlayabilirsiniz.

Satıcı puanınızı yüksek tutun: Yeni pazara girişlerde satıcı puanı son derece önemli. Çünkü satıcı puanı ne kadar yüksek ise ürünler aramalarda o kadar üst sıralarda yer alıyor. Bu nedenle satışa başladığınız andan itibaren müşterilerinizi memnun edecek hizmetlere odaklanın. Paketleme, kargo süreleri, küçük eşantiyon hediyeler veya iyi yorum isteyen notlar gibi hususlar, mağazanızı yukarılara taşıyacaktır.

Hızlı aksiyon alın: Müşteri sorularına hızlı geri dönüş yapın. Potansiyel müşteriniz ürüne olan ilgisini kaybetmeden veya alternatif bir satıcıdan ürün bulmadan, satın alma süreçlerini hızlandırın." - İSTANBUL