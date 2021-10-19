Edenred'den 400 restorana Android POS cihazı desteği

Edenred, salgın sürecinde zorlanan küçük işletmelere yeni nesil yazar kasa POS cihazı Android POS hediye ederek onların tasarruf ve kolaylık sağlamasını hedefliyor.

Edenred'in açıklamasına göre, şirket, Kovid-19'un hemen başında hayata geçirdiği "Her Zamankinden Daha Fazla" isimli yardım fonu aracılığıyla faaliyet gösterdiği 46 ülkedeki sıkı karantina tedbirlerinden doğrudan etkilenen üye restoranları, Edenred çalışanlarını ve müşterilerini destekliyor.

Dünya çapında yürüttüğü birçok kurumsal sosyal sorumluluk projesinin haricinde tamamen salgının neden olduğu etkilere yönelik oluşturulan bu fon aracılığıyla şimdiye kadar 3 kıtada 70 girişimi destekleyen şirket, Türkiye'de 400 restorana içerisinde Android yazılım bulunan, yeni nesil POS cihazları hediye etti.

Android POS'lar sayesinde bu restoranların tek bir cihazla müşterilerinden aldıkları mobil temassız ödeme talebi başta olmak üzere yeni nesil tüm ödeme seçeneklerine cevap verebilir hale gelmesi bekleniyor. Edenred teknolojinin yardımıyla işletmelerin rakipleri arasından sıyrılmalarına ve müşterileri tarafından tercih sebebi olmalarına katkıda bulunabilmeyi hedefliyor.

"Sürdürülebilir başarı için çağın gerekliliklerine uyum şart"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Edenred Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Boztepe, tüm dünyada dijitalleşmenin başrolde olduğu günlerden geçtiklerini belirterek, salgınla birlikte bugüne kadar yapmamış olsa da pek çok kullanıcının artık mobil ödeme yöntemini tercih etmeye başladığını bildirdi.

Gelecek dönemde yeni teknolojilere olan talebin daha da artacağını ve dijitalleşmenin hızla devam edeceğini kaydeden Boztepe, şu açıklamalarda bulundu:

"İşletmelerin de bu bakış açısıyla online sipariş, mobil ödeme ve yeni nesil ödeme seçenekleri gibi konulara daha fazla yatırım yapmaları gerekiyor. Bu alanlarda çağın gerekliliklerini sağlayan, teknolojinin sunduklarından yararlanan işletmelerin rakiplerinden ayrılarak tüketici nezdinde sürdürülebilir bir başarı yakalayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda Ticket Restaurant yemek kartı üyesi 400 işletmeye hediye ettiğimiz yüksek güvenlik standartlarına sahip Android POS cihazlarımız sayesinde biz aslında bu işletmelere teknolojiyi hediye ediyor, işletmelerin böylece mobil ödeme alabilmelerine bir nebze de olsa destek olmayı amaçlıyoruz. Android POS cihazlarımız sayesinde üye restoranlarımız, hem yazar kasa hem de ayrı bir ödeme kaydedici cihaz alma masrafından kurtuluyor."

Boztepe, restoranların, tek cihazla yeni nesil tüm ödeme seçeneklerine cevap verebilir hale geldiğini belirterek, diğer cihazlara göre çok daha hafif olan Android POS'un hem paket servis hizmetinde hem de restoranlarda rahatça kullanılabildiğini aktardı.