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Ege'de bu sezon 185 bin ton pamuk elde edilmesi bekleniyor - Son Dakika

Ege'de bu sezon 185 bin ton pamuk elde edilmesi bekleniyor

12.10.2021 12:31
Ege'de bu sezon 185 bin ton pamuk elde edilmesi bekleniyor

Ege Bölgesi'nde 2021-2022 sezonunda 185 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde 2021-2022 sezonunda 185 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor.

İzmir Ticaret Borsasından (İTB) yapılan açıklamaya göre, İTB ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, uydu görüntüleri kullanılarak yapılan pamuk rekoltesi tahmin çalışmasının 22 yıldır kurumların başarılı iş birliği ile yürütüldüğünü belirtti.

Kocagöz, geçen sezon Ege Bölgesi kütlü pamuk üretimi tahminini 429 bin ton olarak açıkladıklarını hatırlatarak, Ege borsaları kütlü pamuk tescil miktarının 424 bin ton olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Yaklaşık yüzde 1'lik hata payıyla elde ettikleri başarılı sonucun bu sezon da devam etmesini umduklarını vurgulayan Kocagöz, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sezonla karşılaştırdığımızda pamuk ekilen alan açısından eksiğimiz var. Susuzluk ve tarımsal desteklemelerdeki münavebe şartı nedeniyle çiftçilerimiz özellikle ayçiçeğine yöneldi. Bu sezon verimimizin oldukça iyi olması ekim alanındaki noksanlığı kapatarak üretimimizde artış sağlıyor. Fiyatlar üreticimizi destekliyor. Bu moralli sezonun ardından önümüzdeki sezonda 1 milyon ton pamuk üretim eşiğini geçmeyi umuyoruz."

Kocagöz, tekstil sanayisinin önceki yıllarda 1 milyon 600 bin ton olan pamuk tüketiminin 2 milyon tona yaklaştığına değinerek, tüketimin ancak 3'te 1'inin üretebildiğini anlattı. Bu konuda senelerdir belirttikleri önlemlerin alınarak harekete geçilmesi gerektiğini aktaran Kocagöz, "Türkiye ekonomisinin buna ihtiyacı var. En az 1 milyon ton, tercihen 1 milyon 250 bin ton pamuk üretmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi de rekolte tahmin çalışmasının tekstil sektörü için büyük önem taşıdığına değinerek, Ege Bölgesi için yapılan bu çalışmanın Türkiye genelinde de yapılmasının gerekliliğini belirtti.

Pamuk fiyatlarının son 10 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu, artış trendinin devam ettiğini ifade eden Eskinazi, bu durumun hazır giyim sektörünün maliyetleri açısından olumsuz etkileri olmakla birlikte çiftçileri pamuk üretimine teşvik etmesi konusunda olumlu etkilerinin olabileceğini söyledi.

"Üretimin 185 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz"

Sunumların ardından İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, 2021-2022 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahminini açıkladı.

2020-2021 sezonunda pamuk ithalatının 2 milyar doların üzerine çıktığını kaydeden Uçak, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin pamuk ithalatındaki bağımlılığını azaltması için üretimin artırılması çok önemli. Bunun içindir ki sürdürülebilir üretimin desteklenmesinde çok büyük fayda var. Çiftçimizin gelirlerinin iyi olduğu bir yılda primlerin artması için Bakanlığımız nezdinde destek aramaya devam edeceğiz.

Rekolte tahmin çalışması çerçevesinde bölgemizde pamuk ekim alanlarının yüzde 3 azalarak 93 bin hektara düşeceği öngörülüyor. Ortalama kütlü veriminin ise geçen yıla göre yüzde 11 artarak dekarda 496 kilogram olacağı tahmin ediliyor. Buna göre kütlü üretim de 462 bin ton olacak. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 40 olmasını ve bu randıman oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 185 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz."

Meclis Başkanı, Türkiye, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ege'de bu sezon 185 bin ton pamuk elde edilmesi bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ege'de bu sezon 185 bin ton pamuk elde edilmesi bekleniyor - Son Dakika
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