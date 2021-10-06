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Ege'de yaş meyve ve sebze ihracatı hedefi, 1 milyar 100 milyon dolar - Son Dakika

Ege'de yaş meyve ve sebze ihracatı hedefi, 1 milyar 100 milyon dolar

06.10.2021 14:37
Ege'de yaş meyve ve sebze ihracatı hedefi, 1 milyar 100 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2021 yılı için tasarladıkları 1 milyar 100 milyon dolarlık hedefe ulaşacaklarını ve bunun da üzerine çıkabileceklerini ifade etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2021 yılı için tasarladıkları 1 milyar 100 milyon dolarlık hedefe ulaşacaklarını ve bunun da üzerine çıkabileceklerini ifade etti. Hayrettin Uçak, izinler verildikten sonra mandalina hasadına da başlayacaklarını söyleyerek, "Üreticilerimize ve ihracatçılarımıza bereketli ve kazançlı bir yıl diliyorum" dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektöründeki güncel gelişmeleri ve ocak-eylül dönemi ihracat rakamlarını değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi. Seferihisar ilçesinde bulunan işletme tesisinde yapılan toplantıya Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Demircan katıldı. Toplantıda konuşan Hayrettin Uçak, göreve geldikleri günden bu zamana kadar ihracatta yüzde 33'lük bir artış gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "2021 yılının ilk 9 aylık bölümünde 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılı için 1 milyar 100 milyon dolarlık bir hedef koymuştuk. Bu hedefi ulaşacağız diye düşünüyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belki de hedeflediğimiz rakamın üzerine de çıkacağız" diye konuştu.

Mandalina hasadı başlayacak

Hava şartlarının ürünlerin olgunlaşması ve kullanımı için önemli bir etken olduğunu ifade eden Hayrettin Uçak, "Şu anda havalar yeni yeni soğumaya başlıyor. Kış meyveleri olan turunçgiller, havalar soğukken tüketilen bir ürün olduğu için bunlara olan talebin daha da artacağını düşünüyoruz. Hasada başladık. Şu anda 'enter limonu' dediğimiz ürünü, Muğla bölgesinden hasat edip Seferihisar'da bulunan paketleme evimize getiriyoruz. Burada işleyip iç piyasaya gönderiyoruz. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığında görevli arkadaşlarımız, mandalina bahçelerini dolaşıyor ve ölçümler yapıyor. Önümüzdeki günlerde de mandalinanın da izin tarihi kesinleştikten sonra onun da hasadına başlayacağız. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Üreticilerimize ve ihracatçılarımıza bereketli ve kazançlı bir yıl diliyorum" dedi.

Sürdürülebilirlik Departmanı kuruldu

EİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz da Ege İhracatçı Birliklerinin son bir yılda 15,5 milyar dolar ihracat seviyesine ulaştığını belirterek, ikisi Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğine ait olmak üzere yedi Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilmesi (UR-GE) projesi yürüttüklerini, AB Yeşil Mutabakatı'na ihracatçı sektörlerin uyum sağlama sürecine destek olmak için Sürdürülebilirlik Departmanı kurduklarını söyledi. İşbırakmaz, bu anlamda Türkiye'de öncü ihracatçı birliği olduklarını, yoğunlaştıkları bir diğer başlığın ise dijitalleşme olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından meyve paketleme tesisi gezildi. - İZMİR

Ege'de yaş meyve ve sebze ihracatı hedefi, 1 milyar 100 milyon dolar
Ege'de yaş meyve ve sebze ihracatı hedefi, 1 milyar 100 milyon dolar
Ege'de yaş meyve ve sebze ihracatı hedefi, 1 milyar 100 milyon dolar
Ege'de yaş meyve ve sebze ihracatı hedefi, 1 milyar 100 milyon dolar
Ege'de yaş meyve ve sebze ihracatı hedefi, 1 milyar 100 milyon dolar
Ege'de yaş meyve ve sebze ihracatı hedefi, 1 milyar 100 milyon dolar
Ege'de yaş meyve ve sebze ihracatı hedefi, 1 milyar 100 milyon dolar

İhracat, dolar, Uçak, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ege'de yaş meyve ve sebze ihracatı hedefi, 1 milyar 100 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi


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