Üye Girişi
EGİAD-KOSGEB arasında iş birliği - Son Dakika

EGİAD-KOSGEB arasında iş birliği

05.10.2021 11:20
EGİAD-KOSGEB arasında iş birliği, System.String[]

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyelerinin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) hibe ve desteklerinden üst düzeyde faydalanması amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyelerinin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) hibe ve desteklerinden üst düzeyde faydalanması amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, KOSGEB uzmanlarının her ay EGİAD üyeleriyle bir araya geleceği bir iş birliğinin başladığı da duyuruldu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)'nın hibe ve desteklerinden yararlanması için harekete geçti. Bu kapsamda bir toplantı düzenlenirken, EGİAD üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, KOSGEB İzmir Müdürü Levent Arslan konuşmacı olarak katıldı. Önümüzdeki dönemlerde açılacak çağrılar kapsamında KOSGEB uzmanlarına EGİAD'ın ev sahipliği yapacağı bildirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, KOBİ'lerin ekonomideki rollerinin çok önemli olduğunu belirterek, oransal büyüklüğün yanında; istihdam, katma değer, yatırım, vergi, ihracat kalemlerinin içindeki payının da büyük olduğunu ifade etti.

KOBİ'lein, hem ekonomik hem de sosyal yönleri olan ekonomik birimler olduğunu vurgulayan Yelkenbiçer, "Türkiye ekonomisinde toplam girişim sayısının yüzde 99,8'ini istihdamın yüzde 73,5'ini, maaş ve ücretlerin yüzde 54'ünü, cironun yüzde 62'sini oluşturan KOBİ'lerin ekonomideki rolleri çok önemlidir. Diğer taraftan, know-how, sermaye miktarı ve özellikle bilgi ve iletişim alanındaki modern teknolojiye erişim ve sağladığı avantajlardan faydalanma kabiliyeti açısından da geliştirilmesi gereken KOBİ'lerin finansman bulma konusunda güçlük yaşamakta oldukları yadsınamaz bir gerçektir. Aynı zamanda ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelerden en çok KOBİ'lerin etkilendiğini de vurgulamak gerekmektedir" dedi.

Ekonominin canlandırılması ve büyüme-kalkınmaya dayalı ekonominin sağlanması açısından KOBİ'lerin finansal kaynaklara kolaylıkla erişebilmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, "Bu işletmelerin yapısal olarak güçlendirilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Katma değeri yüksek üretim oranının arttırılması, bu kapsamda ihracatta yüksek katma değerli ürünlerin ağırlığının sağlanması öncellikli hedefimiz olmalıdır. Bu kapsamda KOSGEB'in girişimcilik destekleri, Ar-Ge, teknolojik üretim ve yerlileştirme destekleri, işletme geliştirme, büyüme ve uluslararasılaşma destekleri KOBİ'ler için çok değerli. Bir melek yatırımcı gözüyle altını çizmeliyim ki KOSGEB'in girişimciliğin desteklenmesi açısından uzun yıllardır gerçekleştirdiği destekler de farklı girişimci fikirlerinin şirketleşmesini sağlamıştır" dedi.

İş birliğinin müjdesini verdi

KOSGEB İzmir Müdürü Levent Arslan da, bu toplantı ile EGİAD üyeleri ve KOSGEB uzmanlarının her ay bir araya geleceği bir iş birliğinin başladığını müjdeleyerek, KOSGEB desteklerini aktardı.

İşletme Geliştirme Destek Programı hakkında ayrıntılı bir sunum yapan Arslan, "Program ile KOBİ'lerin, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ'lerin kurumsallaşma, markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması, kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, KOBİ'lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. İşletmelere, yurtiçi fuar, yurtdışı iş gezisi, model fabrika, teknik danışmanlık, nitelikli eleman istihdam, tasarım, sınai mülkiyet hakları, belgelendirme, test ve analiz, enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği verebilmekteyiz" dedi.

Amaçlarının KOBİ'lerin birbirleri ile veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlamak olduğunu vurgulayan Arslan, iş birliği destek programı proje konularını ise şu şekilde özetledi:

"İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle; kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat, müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir." - İZMİR

EGİAD-KOSGEB arasında iş birliği
EGİAD-KOSGEB arasında iş birliği

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Kosgep, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EGİAD-KOSGEB arasında iş birliği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum 11:15 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Son dakika magazin haberleri! 24 saatte yaşanan magazin olayları 11:11 Son dakika magazin haberleri! 24 saatte yaşanan magazin olayları Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? 11:09 Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah?
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı 10:53 Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum 10:36 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor 10:28 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor
Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı 10:25 Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu 10:04 Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu

Son Dakika Haberleri
11:21 Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
11:15 Ferdi Kadıoğlu kararın verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek
11:14 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum
11:11 Son dakika magazin haberleri! 24 saatte yaşanan magazin olayları
11:09 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar
11:09 Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah?
10:52 Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı
10:46 Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
10:35 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum
10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı
Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor         
11:21
Ferdi Kadıoğlu kararın verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Ferdi Kadıoğlu kararın verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek         
11:15
Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar         
11:10
Silah tacirlerine şafak operasyonu! Kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı Silah tacirlerine şafak operasyonu! Kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı         
11:00
Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı         
10:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor         
10:27
8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu         
10:10
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı         
09:20
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı         
09:15
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 11:25:20. #1.13#
SON DAKİKA: EGİAD-KOSGEB arasında iş birliği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement