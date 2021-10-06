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Ekmeklerini taştan değil, kömürden çıkarıyorlar - Son Dakika

Ekmeklerini taştan değil, kömürden çıkarıyorlar

06.10.2021 23:40

Ekmeklerini taştan değil, kömürden çıkarıyorlar Mardin'den Elazığ'a gelerek ormanlık alanda odun kömürü yapmak için çadırda yaşayan aileler, yaklaşık 6 ayın sonunda çalışmalarında sona geldi.

Ekmeklerini taştan değil, kömürden çıkarıyorlar

ELAZIĞ - Mardin'den Elazığ'a gelerek ormanlık alanda odun kömürü yapmak için çadırda yaşayan aileler, yaklaşık 6 ayın sonunda çalışmalarında sona geldi.

Mardin'in Derik ilçesinden mevsimlik işçiler, mangal kömürü yaparak ekmek parası kazanmak üzere 6 ay önce Elazığ'a geldi. Palu ilçesinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki dağlık bir alana yerleşen ve burada Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenen alanda bu süre zarfında çalışan 20 kişilik işçi grubu, çalışmalarında sona geldi. Daha önceden topladıkları odunları dizerek ateş ve dumanından kömür üreten işçiler, bugünden itibaren çıkarttıkları kömürleri çuvallara doldurmaya başladı. Çocuklarıyla birlikte gece gündüz çalışan ve yaklaşık 20 ton kömür bekledikleri belirten işçiler, bu işle uğraşanlar için bir kooperatifleşmenin olmasını istedi.

"Bir çocuğu yetiştirmek gibidir, gece nöbet tutuyorsun"

Çok zorlu bir 6 aylık sezon geçirdiklerini dile getiren İslam El, "Mardin'den Palu'ya kömür işi için geldik. Çocuklarla beraber 20 kişiyiz. Biz 2 ay sürer diye düşünüyorduk tam 6 aydır buradayız. Bu mangal kömürüdür. Restoran ve marketlere kullanılan çok kaliteli bir kömürdür. Hem sağlık açısından hijyenik hem de insanların pişirdiği şeyde daha bir rahatlık sağlıyor. İlk başta meşeleri kesiyoruz, bir metrelik boylarda doğruyoruz ve alana getiriyoruz. Görüldüğü alanda ocak yapıp içine diziyoruz. Daha sonra samanını ve ardından da toprakla üstünü kapatıp ateşini yakıyoruz. Ortalama 15 ile 20 gün boyunca ateşte kalıyor. Zaten bu ateşle kömür olmuyor, dumanla oluyor. Bunu becermek de biraz kabiliyet ister. Çok zahmetli bir iş. Bir çocuğu yetiştirmek gibidir, gece nöbet tutuyorsun. Bugün ise çıkarttığımız kömürleri çuvallara dolduruyoruz. Satışa hazır hale getiriyoruz. En fazla 20 günlük işimiz kaldı. Biz bir kooperatifin kurulmasını istiyoruz" dedi.

İşçilerden Hamdin El ise "Odun kömürü için buraya geldik. Odunlarımızı önce kestik, ondan sonra toplamaya başladık. Dizdik ve şuanda kömürümüzü çıkarıyoruz. Şuanda toz ve dumanın içinde çalışıyoruz. Çok zor bir iş, bir odunu elde etmek için en az 50 sefer elden geçiriyoruz. Odun, 15 gün ateşin içinde kalıyor. Gece gündüz gözünü kırpmadan buna bakıyorsun. Çaban ve uğraştığın şey boşa gitmesin diye çok uğraşmalısın dolayısıyla zahmetli bir iştir. Bizim için ufak bir ortam hazırlansa hem biz rahat olur sıkıntı çekmeyiz hem de devletimiz için daha iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Ekmeklerini taştan değil, kömürden çıkarıyorlar
Ekmeklerini taştan değil, kömürden çıkarıyorlar
Ekmeklerini taştan değil, kömürden çıkarıyorlar
Ekmeklerini taştan değil, kömürden çıkarıyorlar

Elazığ, Mardin, Kömür, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ekmeklerini taştan değil, kömürden çıkarıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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