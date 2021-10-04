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Ekvator Enerji, Şanlıurfa'da elektrik üretim kapasitesini arttırdı - Son Dakika

Ekvator Enerji, Şanlıurfa'da elektrik üretim kapasitesini arttırdı

04.10.2021 14:55
Ekvator Enerji, Şanlıurfa'da elektrik üretim kapasitesini arttırdı, System.String[]

Ekvator Enerji, Şanlıurfa'da 6,88 megavat kurulu güce sahip Yılmaz Güneş Santrali'ni portföyüne dahil ederek elektrik üretim gücünü artırdı.

Ekvator Enerji, Şanlıurfa'da 6,88 megavat kurulu güce sahip Yılmaz Güneş Santrali'ni portföyüne dahil ederek elektrik üretim gücünü artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ekvator Enerji Şanlıurfa'da 100 bin 272 metrekare üzerinde kurulu, 25 bin 944 güneş paneli kullanılan ve 6,88 megavat kurulu güce sahip Yılmaz Güneş Santrali'ni satın aldı.

Şirket bu yatırımla, elektrik üretim gücünü artırırken ortalama 2 bin 436 meskenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak ve 309 bin 981 ağacın çevreye sağlayacağı katkıya denk karbon salınımını azaltacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekvator Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Kubilay Şakar, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş, rüzgar ve suya dayalı yatırımlara devam edeceklerinin altını çizerek, "Konya'da 235 bin metrekare üzerinde kurulu ve Şanlıurfa'da da 60 bin metrekare üzerinde kurulu santral portföyümüze 100 bin metrekare üzerinde kurulu Yılmaz Güneş Santrali'ni dahil etmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Bu yatırımımızla birlikte toplamda 21,14 megavat kurulu güce ulaştık ve santrallerimizden elde edilen elektrik üretimi ile yılda toplam 962 bin 495 ağacın çevreye sağladığı faydaya denk karbon salınımının azaltılmasına katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Güneş, Şanlıurfa, Ekvador, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekvator Enerji, Şanlıurfa'da elektrik üretim kapasitesini arttırdı - Son Dakika Ekonomi


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