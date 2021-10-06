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El işlemeli yastık üreten kadın girişimci yurt dışı taleplerine yetişemiyor - Son Dakika

El işlemeli yastık üreten kadın girişimci yurt dışı taleplerine yetişemiyor

06.10.2021 11:01
El işlemeli yastık üreten kadın girişimci yurt dışı taleplerine yetişemiyor, System.String[]

Sakarya'da salgın döneminde hobi olarak dikmeye başladığı el işlemeli yastık modellerini internet üzerinden satan İlkay Yağcıoğlu, yurt dışından da yoğun talep görüyor.

Sakarya'da salgın döneminde hobi olarak dikmeye başladığı el işlemeli yastık modellerini internet üzerinden satan İlkay Yağcıoğlu, yurt dışından da yoğun talep görüyor.

Evli ve bir çocuk annesi Yağcıoğlu (33), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evde boş vaktini değerlendirmek amacıyla çocukların sevdiği çizgi film karakterlerinden yastık hazırlamaya karar verdi.

Makineyle diktiği yastıkları internet üzerinden satışa çıkarınca büyük ilgi gören Yağcıoğlu, kış bahçesi, balkon ve odalarda kullanılabilecek yastıklar üretmeye başladı.

İsteğe göre tasarımlar yapan Yağcıoğlu, ürünlerini yurt içi ve dışındaki müşterilerine gönderiyor. Özellikle Avrupa ve Arap ülkelerinden yoğun talep alan Yağcıoğlu, atölye açarak işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.

İlkay Yağcıoğlu, AA muhabirine, internette tanıttığı tasarımlarının büyük beğeni kazandığını, hobi amaçlı başladığı işi atölye kurarak devam ettirmeyi planladığını söyledi.

Yağcıoğlu, "Dubai ve Katar, en son çalıştığım ülkeler. Ürünlerimi geçtiğimiz hafta teslim ettim. Şu anda Londra'dan gelen siparişler üzerinde çalışıyorum. Ürünlerim özellikle Arap ve Avrupa ülkelerinden çok rağbet gördü. Yurt dışında bu tarz ürünler olmadığı için bunlara çok önem veriyorlar. Siparişlere zor yetişiyorum." diye konuştu.

Yastık dikerek ülkeye döviz kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Yağcıoğlu, beğeni alan tasarımlar üzerine yoğunlaştığını, bir atölye kurarak işini kurumsallaştırmayı hedeflediğini dile getirdi.

El işlemeli yastık üreten kadın girişimci yurt dışı taleplerine yetişemiyor
El işlemeli yastık üreten kadın girişimci yurt dışı taleplerine yetişemiyor
El işlemeli yastık üreten kadın girişimci yurt dışı taleplerine yetişemiyor
El işlemeli yastık üreten kadın girişimci yurt dışı taleplerine yetişemiyor

Sakarya, Atölye, Arap, Film, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi El işlemeli yastık üreten kadın girişimci yurt dışı taleplerine yetişemiyor - Son Dakika Ekonomi


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