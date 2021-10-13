Üye Girişi
Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı

13.10.2021 15:01
Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 üreticiye yüzde 75 hibe destekli sarımsak tohumu ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 üreticiye yüzde 75 hibe destekli sarımsak tohumu ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi.

Palu ilçesinde Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli 500 kilogram sarımsak tohumu ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yerli sarımsak yetiştiriciliği ile tanınan Seydili köyünde ekilmek üzere, 7 üreticiye kişi başı 5 dekar alanda ekim yapmak üzere, 500 kilogram sarımsak tohumu, 200 kilogram gübre, 6 adet 5 metrelik ve 2.5 metrelik sulama borusu ile 1 adet gübre tankı dağıtımı gerçekleştirdi.

Her daim üretici ile beraber olduklarını, bu proje ile ilçede ürün desenini artırmayı amaçladıklarını söyleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özen, "İlçede mevcut bulunan tarım arazilerini santim santim işleyerek üreticilerin refahını artırmayı hedefliyoruz. Projenin kabul edilmesi ve uygulanması aşamasında desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'a, İlçe Kaymakamı Tayfun Deli ve İl Tarım Orman Müdürü Turan Karahan'a teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı
Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı
Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı

Hisarcık, Elazığ, Tarım, Palu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! 16:06 Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! "Çaki" lakaplı şahıs kıskıvrak yakalandı Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim 16:00 Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu 15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu
Transfer sorunu Fenerbahçe maçı öncesi gün yüzüne çıktı! Trabzonspor yönetimine eleştiriler artıyor 15:33 Transfer sorunu Fenerbahçe maçı öncesi gün yüzüne çıktı! Trabzonspor yönetimine eleştiriler artıyor Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı 15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı 14:53 Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var 14:42 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Tanju Özcan, TRT dizisindeki 14:36 Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu

Son Dakika Haberleri
16:06 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu
16:00 Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim
15:59 Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu
15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu
15:32 Transfer sorunu Fenerbahçe maçı öncesi gün yüzüne çıktı! Trabzonspor yönetimine eleştiriler artıyor
15:28 CHP ve İYİ Parti'den sonra bir "siyasi cinayet" iddiası da Davutoğlu'ndan geldi: Şu anda dostça uyarılar geliyor
15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı
15:02 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021
15:01 Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu
Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu         
16:07
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu         
16:01
Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu         
16:00
Aile hekimiyle tartışıp, kapı ve pencereleri tekmelediler Aile hekimiyle tartışıp, kapı ve pencereleri tekmelediler         
15:55
CHP ve İYİ Parti'den sonra bir CHP ve İYİ Parti'den sonra bir "siyasi cinayet" iddiası da Davutoğlu'ndan geldi: Şu anda dostça uyarılar geliyor         
15:28
Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu         
15:01
Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi         
14:52
Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu         
14:40
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi         
14:14
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı         
14:09
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 16:10:01. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement