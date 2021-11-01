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Emet ve Hisarcık'ta Küreci elmasına yoğun ilgi - Son Dakika

Emet ve Hisarcık'ta Küreci elmasına yoğun ilgi

01.11.2021 12:57
Emet ve Hisarcık'ta Küreci elmasına yoğun ilgi

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde yöreye özgü yerli Küreci cinsi elma kendine özgü tadıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde yöreye özgü yerli Küreci cinsi elma kendine özgü tadıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Elma üreticisi İsmail Gök, adını Emet ilçesine bağlı Küreci köyünden alan yöreye has Küreci cinsi elmanın kendine özgü tadıyla vatandaşlar tarafından tercih edilen elmaların başında geldiğini söyledi.

Emet ve Hisarcık ilçelerinde Küreci elması üretiminin son yıllarda iyice azaldığına dikkat çeken İsmail Gök," Küreci elmasının hoş aromasının yanında diğer bir özelliği de soğuğa dayanıklı olması ve 100-150 yıl meyve verebilmesi. Günümüzde Küreci elmasına sahip çıkılmalı ve yok olmadan gelecek nesillere ulaştırılmalı. Bu çerçevede İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince Küreci elmasının koruma altına alınıp, örnek projelerle üretimde çoğaltma çalışmalarının yapılması lazım" dedi. - KÜTAHYA

Emet ve Hisarcık'ta Küreci elmasına yoğun ilgi
Emet ve Hisarcık'ta Küreci elmasına yoğun ilgi

İsmail Gök, Hisarcık, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emet ve Hisarcık'ta Küreci elmasına yoğun ilgi - Son Dakika Ekonomi


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