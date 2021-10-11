Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,046232
|-0,43
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237142
|-0,28
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,570052
|-0,24
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031979
|-0,22
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,856419
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|0,970624
|-0,35
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|5,049122
|-0,29
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|0,979127
|-0,29
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,049630
|-0,18
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,228263
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057408
|-0,55
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089212
|-0,54
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044905
|-0,54
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,793868
|-0,54
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,102820
|-0,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,003043
|-1,66
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,003982
|-0,27
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,940447
|-0,24
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,051101
|-0,19
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,176000
|-0,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,035047
|-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi