Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,056761 3,19 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,105727 3,16 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 12,197776 3,11 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,078422 3,04 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 11,662963 2,99 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,049886 5,00 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,197452 4,99 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,986275 4,59 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,178588 4,35 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,140156 4,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,081264 3,90 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,170288 3,27 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,069563 3,22 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,077344 2,93 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,162691 2,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,092481 3,96 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,246137 3,68 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,261024 3,56 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,392613 3,27 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,346149 3,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,072877 3,33 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,389119 3,27 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,205981 3,26 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,115018 3,16 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 4,085001 3,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,045205 3,40 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,076673 3,31 HSBC Portföy Altın Fonu 4,539970 3,30 TEB Portföy Altın Fonu 0,128026 3,28 Deniz Port. Altın Fonu 0,065603 3,28 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,163763 0,15 TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu 1,012734 0,14 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,365130 0,14 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,231275 0,14 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,036696 0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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