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Erdek'te zeytin alımları başladı - Son Dakika

Erdek'te zeytin alımları başladı

28.10.2021 17:23
Erdek'te zeytin alımları başladı

Marmarabirlik Yönetim Kurulu, 8 kooperatif başkanı ile birlikte yaptığı toplantıların ardından geçtiğimiz günlerde zeytin fiyatlarını açıkladı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu, 8 kooperatif başkanı ile birlikte yaptığı toplantıların ardından geçtiğimiz günlerde zeytin fiyatlarını açıkladı.

Marmarabirlik bu yıl üst barem zeytin fiyatını 20,10 TL, alt barem zeytin fiyatını ise 7,40 TL olarak belirledi. Bu yıl yağlık zeytin alım fiyatı ise 7 TL olacak. Fiyatların açıklanmasının ardından 25 Ekim 2021 Pazartesi günü itibarı ile Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin Gedeve Mevkii'ndeki tesislerinde alımlara başlandı.

Türkiye genelinde sofralık zeytin üretiminin geçtiğimiz yıla göre yüksek olacağı tahmin edilmekle birlikte Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatif ve 25 bin ortaktan bu yıl 72 bin 650 ton rekolte beyanı alındı.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin bu yıl zeytin alım miktarı beklentisi ise en az 7 bin 500 ton. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, 2021/2022 zeytin alım kampanyası dönemine ait yaptığı açıklamada, kampanyanın ilk dört gününde ortaklardan 130 bin 688 kilo zeytin alımı gerçekleştirdiklerini bu almış olduğu ürüne karşılık ise 1 milyon 645 bin 095 lira ödeme yapacaklarını söyledi. Alımların ilk etapta kooperatifin Erdek Gedeve Mevkii'ndeki tesislerinde başlatıldığını kaydeden Şenol, kampanya döneminde toplam 7 bin 500 ton ürün almayı öngördüklerini, alım yerlerinin önümüzdeki günlerde arttırılacağını bildirdi. - BALIKESİR

Erdek'te zeytin alımları başladı
Erdek'te zeytin alımları başladı

Marmarabirlik, Kooperatif, Zeytin, Erdek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erdek'te zeytin alımları başladı - Son Dakika Ekonomi


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