Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 43 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|43,00
|43,00
|43,00
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|42,00
|42,01
|42,00
|HMS
|Civil peynir
|Kg
|18,56
|26,00
|18,67
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|16,67
|16,67
|16,67
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA
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