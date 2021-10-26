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Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası

26.10.2021 16:51
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 43 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 43 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg43,0043,0043,00HTS
Et büyükbaşKg42,0042,0142,00HMS
Civil peynirKg18,5626,0018,67HTS
Lor peynirKg16,6716,6716,67HTS
PatatesKg1,351,351,35HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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