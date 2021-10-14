Erzurum ve Adana'daki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Erzurum ve Adana'daki 2 taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Erzurum'un Palandöken ilçesi, Köşk Mahallesi'nde, bulunan 1256 metrekare yüz ölçümlü taşınmaza en yüksek teklif, 4 milyon 250 bin lira ile Volkan Kızmaz tarafından verildi.

Adana'nın Sarıçam ilçesi, Çarkıpare Mahallesi'ndeki 2 bin 846 metrekare yüz ölçümlü taşınmaza nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 18 milyon 100 bin lira bedel ile HMK Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verdi.