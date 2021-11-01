Eskişehir'in ihracatı yüzde 25 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracattaki artış Eskişehir'in rakamlarına da yansıdı. Ekim ayında 100,6 milyon dolar olarak gerçekleşen Eskişehir ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.

İhracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, ihracatta 2021 yılı boyunca ortaya konulan performansın Ekim ayında da devam ettiğini belirterek, "TİM tarafından açıklanan verilere göre ekim ayı, tüm zamanların aylık ihracatı, son 12 ay ve yılın ilk 10 ayı ihracat rekorlarını kırdı. Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünde Türkiye'nin ihracatı yılın ilk 10 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34'lük artışla 181,8 milyar dolar oldu" dedi.

Vazgeçmek yok

İhracattaki artışın Eskişehir'in rakamlarına da yansıdığını hatırlatan ESO Başkanı Kesikbaş, "Ekim ayında 100,6 milyon dolar olarak gerçekleşen Eskişehir ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13'lük bir artış gösterdi. İlk 10 ayda (Ocak - Ekim) 937,9 milyon dolara ulaşan Eskişehir ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 25 yükseldi. Bu başarıda tüm belirsizliklere ve dalgalanmalara rağmen ihracattan vazgeçmeyen cesur Türk sanayisinin ve ihracatçısının imzası var. Ancak desteğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Üretimin, yatırımların ve istihdamın artması için sanayicinin desteklenmesi hayati önem taşımakta" dedi. - ESKİŞEHİR