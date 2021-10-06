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Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin geleceğe yönelik yeni stratejileri belirlendi - Son Dakika

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin geleceğe yönelik yeni stratejileri belirlendi

06.10.2021 17:13
Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin geleceğe yönelik yeni stratejileri belirlendi

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP), "Strateji Çalışması ve Arama Toplantısı" düzenledi.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP), "Strateji Çalışması ve Arama Toplantısı" düzenledi.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, ATAP A.Ş. Başkan Vekili Kenan Işık, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, ATAP A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, ATAP A.Ş.'de faaliyet gösteren şirket temsilcileri, sanayiciler ve akademisyenler katıldı.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi ATAP A.Ş. tarafından düzenlenen "Strateji Çalışması ve Arama Toplantısı"na katılan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "18 yıllık bir geçmişe sahip olan ETGB, bu süre zarfında 2 şehir 4 üniversite ve 1 organize sanayi bölgesi ile tek bir ekosistem ortaya çıkarma başarısını gösterdi. ETGB halen 4 yerleşke ve 9 binada yüzde 99 doluluk oranıyla hizmet vermektedir. Bölgemizde halen 129 Ar-Ge firması faaliyet sürdürüyor. İki üniversitede kuruluş çalışmaları devam eden yeni ek hizmet binalarımız ile yüksek teknoloji üretimine yönelik bu ekosistemimizi daha büyüterek, bölgemizde Ar-Ge yapan firma sayımızı ilk olarak 200 firmaya ve Ar-Ge personelini ise en az bin-bin 250 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Bölgemize yeni ve köklü Ar-Ge firmalarını kazandırmak konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan ilkini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik. Yine önemli ve büyük yazılım firmalarının bölgemize kazandırılması konusunda arkadaşlarımızın firmalarla görüşmeleri sürüyor. Bu ekosistemde gelişen ve büyüyen teknoloji firmalarının, daha fazlasının önümüzdeki dönemde Eskişehir OSB'de yüksek katma değerli yeni ürünler üreten tesisler kurması konusundaki destek ve çabamız artarak sürecek" diye konuştu.

Eskişehir'in yüksek teknoloji ihracatında hedefi yüzde 20

Yüksek teknoloji ürün ihracat oranı yüzde 20 seviyesine taşımayı hedeflediklerini aktaran Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnovasyon ve yenilikçi teknolojiler konusunda ülkemizde ilk 5 ilden biri olan Eskişehir'deki, sanayi kuruluşlarımızda halen 20 Ar-Ge merkezi ve 5 tane de tasarım merkezi çalışmalarını sürdürüyor. Bunların sayısının daha da artması için gayretlerimiz devam edecek. Yüksek teknoloji ürün ihracat oranı Türkiye genelinde yüzde 3,6 iken, Eskişehir OSB yönetimi olarak, başta havacılık, raylı sistemler ile savunma sanayi alanları olmak üzere köklü bir sanayiye sahip kentimizde bu oran yüzde 15 seviyesindedir. İlerleyen dönemde bölgemize, gelişen ve büyüyen yeni firmaların da katılmasıyla birlikte bu oranı yüzde 20 seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz."

"Hedefimiz, Türkiye'de birincilik"

Düzenlenen bu toplantıyı çok önemsediklerini aktaran Başkan Küpeli, "Bugün gerçekleştirilen toplantıyla 18 yıllık geçmişe sahip bölgemizin, dünyadaki yeni gelişmeler ve trendlerin etkisiyle birlikte, sizlerin görüş ve düşüncelerini bir potada harmanlayarak, yeni çalışma dönemimiz için yeni bir yol haritası ve yeni rotalar belirleyeceğiz. Sizlerden isteğimiz tüm düşünce ve fikirlerinizi bizimle net bir şekilde paylaşmanız, tüm görüşleriniz bizim için değerli, bunu asla unutmayınız. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesini önümüzdeki dönemde, çok daha iyi noktalara el birliği içinde taşıyacağız. Bu kapsamda teknoloji geliştirme bölgeleri performans sıralamasında ilk hedef olarak, bölgemizi en etkili ilk 10 bölgeden biri haline getirip, ardından ilk 5 içinde, en sonunda esas hedefimiz olan 1'inci sırada yer almasını kendimize hedef olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

"Hepimizin mutabık kaldığı bir strateji haritamız olacak"

ATAP A.Ş. Başkan Vekili Kenan Işık düzenledikleri çalıştay ile yeni dünyanın kriterlerine uygun yol haritası belirleyeceklerini ifade ederek, "Yeni dünyanın kriterleri, yeni dünyanın sistemleri, değişen şartlar, pandeminin hızlı ivmesiyle çok daha hızlı ilerleyen bir ekosistem var artık. Ortak akıl ile hep beraber yeni dönemde neler yapmamız gerekir, neyi nasıl yapacağız, hangi konuları önemsememiz lazım. Bu konuları hep birlikte ortaya koymak ve bir yol haritası çıkarmak üzere bir stratejik yönlenme çalışması başlattık. Bugünkü toplantının sonunda hepimizin üzerinde mutabık kaldığı bir strateji haritamız olacak" dedi.

"Sanayimizi katma değerli ürün ve hizmetlere taşımalıyız"

ATAP A.Ş. Başkan Vekili Işık, sanayiyi yüksek teknolojili ürünlere taşımaları gerektiğini söyledi. Birlikte iş yapabilme ve güç birliğinin arttırarak devam etme şansının olduğunun altını çizen Işık, "Sanayimizi mutlaka ve mutlaka yüksek teknolojili katma değerli ürün ve hizmetlere taşımalıyız. Bundan başka çaremiz yok. Eskişehir mevcut sanayi yapısıyla, teknoloji geliştirme altyapısıyla bunun için en önemli ekosistemlerinden birine sahip. Birlikte çalışma kültürümüzü geliştirmeliyiz. Belirleyeceğimiz teknolojik alanlarda birikim ve kabiliyetlerimizi birleştirerek sinerji ve güç birliğimizi artırarak birlikte iş yapabilme, birlikte değer üretebilme kültürü sonucu çarpan etkisiyle devam etme şansımız var" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından çalıştaya geçilerek, strateji çalışması ve metodolojisi tanımı, dünyada teknoloji gelişim evreleri, dünyadan ve Türkiye'den başarılı TGB uygulamaları, PESTLE analizi, ATAP A.Ş. etki ve etkinlik değerlendirme sonuçları, stratejilerin önceliklendirilmesi konularında uzman isimler tarafından sunumlar yapıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin geleceğe yönelik yeni stratejileri belirlendi
Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin geleceğe yönelik yeni stratejileri belirlendi
Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin geleceğe yönelik yeni stratejileri belirlendi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Araştırma Geliştirme, Kenan Işık, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin geleceğe yönelik yeni stratejileri belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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