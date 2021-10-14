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Eskiye dönüş başladı: Bu kış evleri kuzine sobalar ısıtacak - Son Dakika

Eskiye dönüş başladı: Bu kış evleri kuzine sobalar ısıtacak

14.10.2021 20:18

Eskiye dönüş başladı: Bu kış evleri kuzine sobalar ısıtacak Soba satışları arttı, doğal gaz zammı sobacılara yaradı Nostaljiye dönüş ve doğal gaza yapılan zamlar sonrası vatandaşların soba kullanımına yönlenmesi, sobacılara yaradı.

Eskiye dönüş başladı: Bu kış evleri kuzine sobalar ısıtacak

Soba satışları arttı, doğal gaz zammı sobacılara yaradı

İZMİR - Nostaljiye dönüş ve doğal gaza yapılan zamlar sonrası vatandaşların soba kullanımına yönlenmesi, sobacılara yaradı. Vatandaşlar hem ısınmak hem de yemek yapabildikleri için kuzine sobalara rağbet gösterirken, sobacılar da havaların soğumasıyla işlerinin daha da artacağını söyledi.

Vatandaşların nostalji merakı ve doğalgaza yapılan son zamlarla birlikte soba satışları hız kazanmaya başladı. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ısınmak için kömür sobalarına rağbet gösteren vatandaşların tercihi ise genellikle kuzineli sobalar oluyor. Hem ısınmak hem de yemek yapabilmek için kuzineli sobaları tercih eden vatandaşlar soba fiyatlarını da yüksek bulurken, esnaf fiyatların 400 lira ile bin 500 lira arasında değiştiğini söyledi.

Soba satışlarında artış var

İzmir'in Konak ilçesinde soba satıcılığı yapan Akif Yalçın, özellikle doğal gaza gelen zam ve nostaljiye dönüş merakı olduğu için sobaya rağbet olduğunu söyledi. Yalçın, "Her sene olduğu gibi bu sene de sobaya rağbet var. Özellikle kuzine olarak tabir ettiğimiz fırınlı sobalar çok tercih ediliyor. Çünkü vatandaşlar bu sobalarla hem ısınıyor hem de yemeğini yapabiliyor. Hobi bahçeleri de kuzine sobaların satışını artırdı. Bir de nostaljiye dönüş merakı var artık. Doğal gaza gelen zammın da bizim satışlarımızın artmasında payı var elbette. Soba fiyatları da 400 liradan 700 liraya, kuzineli sobaların fiyatları da 700 ile bin 100 lira arası değişebiliyor. Şu an müşteriler genellikle fiyatları soruyorlar, havalar biraz daha soğuyunca İnşallah işlerimiz de açılmaya başlayacak. Havalar soğuduğu zaman günde 10-15 adet soba satışımız olabiliyor" diye konuştu.

Vatandaşlar doğal gaz zammından sonra sobaya döndü

Doğal gazlı evlerinde soba kullanacaklarını söyleyen vatandaşlar da gelen zamlardan sonra böyle bir karar aldıklarını söyledi. Soba satın almaya gelen vatandaşlardan Şerif Zorlu, "Fırınlı soba bakmaya geldim. Hem ısınmak hem de yemek yapabileceğimiz için tercihim bu oldu. Bu kış doğal gaz fiyatları da biraz yüksek olduğu için soba kullanmak istedik. Geçen sene 500 lira fatura geliyordu, bu sene daha da çok gelecek gibi. Bu yüzden soba satın almak istedik" dedi. Vatandaşlardan Mikail Uzun da zamlardan sonra soba yakmak istediklerini söyleyerek, "Doğal gaz fiyatlarından ötürü soba almak istedim ancak soba fiyatlarına da zam gelmiş. Fiyatları biraz yüksek buldum. Bu kış nasıl ısınacağız onu düşünüyorum. Ama bir şekilde soba satın alacağız. Doğal gaz kullanmayı düşünmüyorum. Kuzine soba satın almak istiyorum" açıklamasında bulundu. Mehmet Şirin isimli vatandaş ise "Doğal gaz faturaları yüksek geldiği için soba kullanmayı düşünüyorum. Evim doğal gazlı olmasına rağmen soba yakacağız bu kış. Hem ısınma hem yemek için fırınlı sobalara bakıyorum. Soba fiyatları geçen senelere göre yüksek ama mecbur alacağız" dedi.

Eskiye dönüş başladı: Bu kış evleri kuzine sobalar ısıtacak
Eskiye dönüş başladı: Bu kış evleri kuzine sobalar ısıtacak
Eskiye dönüş başladı: Bu kış evleri kuzine sobalar ısıtacak
Eskiye dönüş başladı: Bu kış evleri kuzine sobalar ısıtacak

Doğalgaz, Esnaf, Kömür, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskiye dönüş başladı: Bu kış evleri kuzine sobalar ısıtacak - Son Dakika Ekonomi


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