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Facebook ruhsal sağlık farkındalığının artmasını hedefliyor - Son Dakika

Facebook ruhsal sağlık farkındalığının artmasını hedefliyor

08.10.2021 15:59
Facebook ruhsal sağlık farkındalığının artmasını hedefliyor

Facebook ruh sağlığına dair farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği çalışmaları duyurdu.

Facebook ruh sağlığına dair farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği çalışmaları duyurdu.

Facebook 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında ruh sağlığı konusunda farkındalığı artırmak ve yeni kaynaklar sağlamak amacıyla Türkiye'de hayata geçirdiği çalışmaları duyurdu. İnsanların ruhsal ve duygusal sağlık ihtiyaçlarını desteklemek için uzman kaynaklarla bağlantı kurmalarına yardımcı olmak isteyen Facebook, Türk Psikologlar Derneği ile bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında, insanların kendi ruh sağlıklarını değerlendirmelerine destek olmak amacıyla 8 maddeden oluşan bir kontrol listesi oluşturuldu. Bu liste ile insanların hem kendi ruhsal sağlıklarına hem de yardıma ihtiyacı olabilecek yakınlarının ruhsal sağlıklarına dair farkındalıklarının artması amaçlanıyor.

14 milyondan fazla insan ruh sağlığı konusunda Facebook üzerinden bağlantı kuruyor

Şirketten verilen bilgilere göre dünya genelinde ruh sağlığı ve ruhsal bozukluklarla ilgili 16 bin Facebook grubu ve bu grupların 14 milyondan fazla üyesi bulunuyor. Türkiye'de ise 2 binden fazla Facebook grubu sayesinde 75 bine yakın kişi ruh sağlığı konusu çerçevesinde birbiriyle bağlantı kuruyor. Bu konuda insanlara daha fazla destek olmak ve insanların duygusal sağlığa dair ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla uzmanlarla birlikte çalışan sosyal medya şirketi, Facebook Duygusal Sağlık sayfasında ruh sağlığı ve sağlık kuruluşları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan bilgiler içeren ipuçları sunuyor. Şirket bu sayfa sayesinde Facebook platformlarında yer alan ilgili araçlar, politikalar ve kaynaklar ile ilgili kullanıcılarını bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Türkiye'de ruh sağlığı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Facebook Türkiye sayfasında yayınlanacak bir etkinlik de gerçekleştirilecek. Uplifers'dan psikoloji editörü Merve Dökmeci'nin moderatörlüğünde Türk Psikologlar Derneği'nden Servet Aşan ve psikiyatr doktor Arzu Erkan Yüce'nin katılımcı olarak yer alacağı canlı yayında pandemiyle ilgili güncel ruh sağlığı konularından ve toplumda ruh sağlığı hizmetleriyle ilgili farkındalık oluşturulmasına yönelik çabalar ele alınacak. 10 Ekim Pazar günü saat 20: 00'de gerçekleşecek yayını Facebook Türkiye sayfasından canlı olarak izlenebilecek. - İSTANBUL

Facebook ruhsal sağlık farkındalığının artmasını hedefliyor

ruh sağlığı, Facebook, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Facebook ruhsal sağlık farkındalığının artmasını hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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