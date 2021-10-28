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Fiesta Rally Cup'ta şampiyonun belirlenmesine 2 yarış kaldı - Son Dakika

Fiesta Rally Cup'ta şampiyonun belirlenmesine 2 yarış kaldı

28.10.2021 11:20
Fiesta Rally Cup'ta şampiyonun belirlenmesine 2 yarış kaldı

Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında yapılan ve her kesimden ralli sürücüsüne açık tek marka kupası olan Fiesta Rally Cup'ta Ege Rallisi sonrası ve şampiyonların belli olmasına iki yarış kala heyecan ve çekişme devam ediyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında yapılan ve her kesimden ralli sürücüsüne açık tek marka kupası olan Fiesta Rally Cup'ta Ege Rallisi sonrası ve şampiyonların belli olmasına iki yarış kala heyecan ve çekişme devam ediyor.

Ford Otosan açıklamasına göre, son etaba kadar çekişmenin eksik olmadığı Fiesta Rally Cup-Ege Rallisi ayağında Serhan Türkkan-Koray Akgün ikilisi, hızlı tempolarını bu yarışta da sürdürdüler ve yarışı kazandılar. İkili, R2 grubunun da birincisi olmayı başardı. Ekip, aynı zamanda Ege Rallisi'nin iki çeker ikincisi ve genel klasman altıncısı olmayı da başardı.

Geçen yarış yakaladığı yüksek tempoyu bu yarışta da sürdüren Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak Serhan'ın sadece 27 saniye gerisinde finişe gelmeyi başardılar ve R2T grubunda da birinci oldular.

Yeni Fiesta R1T'leri ile ilk kez Fiesta Rally Cup'ta start alan Ayhan Germirli- Mustafa Nazik ikilisi, ilk etaplarda yaşadıkları zaman kayıplarından sonra yeni araçlarına alıştıkça hızlandılar ve genel klasman üçüncülüğü elde ettiler.

Ekip, ST/R1/R1T grubunu da kazanırken, aynı zamanda Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın da birincisi oldular. İstikrarlı tempolarını bu yarışta da sergileyen Okan Tanrıverdi-Sevilay Genç ikilisi hem genel klasman dördüncüsü oldular hem de Şevki Gökerman Ralli Kupası ikincisi olmayı başardılar.

Cem Yudulmaz yeni co-pilotu Ali Emre Yılmaz ile yarışı beşinci sırada tamamladı ve yenilenen Fiesta R2T'sine her etap daha fazla alışmaya başladığını gösterdi.

Liderlik mücadelesinde ilk 5 ekip birbirlerini çok az puan farkıyla takip ediyor

4 yarış sonrası iki ekibin aynı puanla birinciliği paylaştığı Fiesta Rally Cup liderlik mücadelesinde ilk 5 ekip, birbirlerini çok az puan farkıyla takip ediyorlar.

Fiesta Rally Cup, her yaştan deneyimli pilotları ve gelecek vadeden genç pilotları profesyonel bir ekibin parçası haline getirmeye devam ediyor.

Yüksek bir rekabet ortamı sunan Fiesta Rally Cup'ın bir sonraki ayağı, 13-14 Kasım'da Kocaeli'de düzenlenecek ve Türkiye Ralli Şampiyonası'na da puan verecek olan Kocaeli Rallisi çatısı altında gerçekleştirilecek.

Fiesta Rally Cup detaylı puan durumuna http://fiestarallycup.com/puan-durumu/ linkinden ulaşılabiliyor.

Türkiye, Fiesta, Ralli, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiesta Rally Cup'ta şampiyonun belirlenmesine 2 yarış kaldı - Son Dakika Ekonomi


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