Üye Girişi
Finansal servislerin dijitalleşmesi ve Açık Bankacılık İstanbul'da konuşuldu - Son Dakika

Finansal servislerin dijitalleşmesi ve Açık Bankacılık İstanbul'da konuşuldu

22.10.2021 12:58
Finansal servislerin dijitalleşmesi ve Açık Bankacılık İstanbul'da konuşuldu

Finansal Hizmetler sektörü için çözümler geliştiren Finansal Teknoloji şirketlerinden biri olan Finastra, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Finastra İstanbul Solution Forum'u gerçekleştirdi.

Finansal Hizmetler sektörü için çözümler geliştiren Finansal Teknoloji şirketlerinden biri olan Finastra, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Finastra İstanbul Solution Forum'u gerçekleştirdi. 90'dan fazla üst düzey yönetici, fintech uzmanı, sektör lideri ve danışmanlar bir araya gelerek, Açık Bankacılık, Hizmet Olarak Bankacılık (BAAS), açık platformların potansiyel gücü ve bankacılık sektörünün dijital dönüşümleri gibi önemli başlıklarda değerli iç görüler sunup görüş ve tecrübelerini paylaştılar.

Etkinlikte, açık bankacılık, bankacılık sektörünün, Türkiye'deki Açık Bankacılık standartlarına son şeklini vermek amacı ile verilere erişimin desteklenmesi, bulut gibi teknolojiler, dolandırıcılık tespiti, otomatik kredi oluşturma ve kağıtsız ticaret finansmanı trendlerine de değinildi. Finastra Global Endüstri Lideri ve etkinliğin açılış konuşmacısı Carlos Teixeira şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin finans sektörü, dijital dönüşümün kılavuzluğunda hızlı değişimlere ve gelişmeye sahne oluyor. Çağın gereklerini geçmek için bankaların ve finans kuruluşlarının, değişen müşteri tercihlerine odaklanması ve pandemi surecine paralel oluşan yeni taleplere yanıt vermesi gerekiyor. Türkiye'de, gelişmekte olan FinTech teknolojilerini benimseyen inovasyon temelli bir ekonomiyi desteklemek ve inşa etmek için sektörlerin önde gelen isimlerini bir araya getiriyor olmak bizleri çok heyecanlandırıyor."

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM REKABET UNSURU OLARAK KULLANIYOR"

Etkinlik kapsamında düzenlenen bir panelin moderatörlüğünü üstlenen Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise şunları kaydetti:

"Son on yılda hızlı bir şekilde büyüyen finans sektörü değişmeye devam ediyor. Bulut bilişim teknolojileri, Açık API'ler olarak da bilinen açık uygulama programlama arayüzleri, yapay zeka ve makine öğrenimi, nesnelerin interneti, robotik süreç otomasyonu, blok zinciri teknolojileri ve yenilikçi ödeme çözümleri, bu değişimde büyük rol oynuyor. Finans sektörünün özellikle hibrit bulut kullanımında diğer tüm sektörleri geride bıraktığını görüyoruz. Ekonomide güvenli bir sığınak olarak görülen bankalar, dijital dönüşümü rekabet unsuru olarak kullanıyor. Hatta kimi bankalar finansal teknoloji (fintech) şirketleriyle ortak çalışarak strateji belirliyor. Söz konusu stratejiler, bankacılık sektörünün geleceği olarak görülen açık bankacılığa dayanıyor."

"AÇIK BANKACILIK İLE MÜŞTERİLERİMİZE DAHA FAZLA KATMA DEĞER YARATMAYI AMAÇLIYORUZ"

Etkinliğe katılan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, "Açık Bankacılık, verilerin demokratikleşmesini sağlıyor. Veri paylaşımının hem müşteriler hem de sektör açısından sunduğu çeşitli avantajlar var. Öncelikle rekabet arttıkça katma değerli hizmetler daha da ön plana çıkacak. Ayrıca daha fazla veriyle desteklenen gelişmiş analitik modeller sayesinde müşterilere kişiselleştirilmiş hizmetler de sunulabilecek. Tahmin modelleri ve yapay

zeka gibi uygulamalar daha da geliştirilecek ve daha verimli kullanılacak. Garanti BBVA olarak Açık Bankacılık ile müşterilerimize daha fazla katma değer yaratmayı amaçlıyoruz. Teknolojideki yetkinliğimizi, bireysel segmentten KOBİ'lere, kurumsaldan FinTech'lere kadar müşterilerimize sunduğumuz geniş hizmet yelpazesiyle birleştirerek müşteri deneyimini geliştirmek adına çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Finastra Türkiye Ülke Direktoru Işılay Ündemir, "Türkiye'nin finansal teknolojilerde yakaladığı dinamizm ve yüksek büyüme ivmesi, bölgede büyük bir fintech potansiyeli olduğuna işaret ediyor. Türkiye Finastra için çok önemli bir pazar. Dijital bankacılığa hız kazandırmak, FusionFabric. cloud (FFDC) platformumuz aracılığıyla iş birliğini teşvik etmek ve gerçek açık bankacılık ve finansmana giden yolda global deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla ülkemizdeki bankalar, finans kuruluşları, fintech'ler ve iş ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya kararlıyız ve devam edeceğiz" diye konuştu.


Finansal servislerin dijitalleşmesi ve Açık Bankacılık İstanbul'da konuşuldu

geri dönüşüm, İstanbul, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Finansal servislerin dijitalleşmesi ve Açık Bankacılık İstanbul'da konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde 12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu 12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı 12:00 En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu 11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek 11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi 11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir 10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor 10:24 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor

Son Dakika Haberleri
13:14 Altay Bayındır, taraftarın tepkisini toplamaya başladı! Her gelen top filelerle buluşuyor
12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde
12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek
12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu
12:08 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor
12:01 Son dakika gündem olayları!
11:59 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu
11:35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
11:34 Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz
Altay Bayındır, taraftarın tepkisini toplamaya başladı! Her gelen top filelerle buluşuyor Altay Bayındır, taraftarın tepkisini toplamaya başladı! Her gelen top filelerle buluşuyor         
13:14
Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek         
12:31
Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor         
12:09
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz         
19:05
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam         
16:17
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 13:26:29. #1.11#
SON DAKİKA: Finansal servislerin dijitalleşmesi ve Açık Bankacılık İstanbul'da konuşuldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement