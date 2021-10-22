Finansal servislerin dijitalleşmesi ve Açık Bankacılık İstanbul'da konuşuldu

Finansal Hizmetler sektörü için çözümler geliştiren Finansal Teknoloji şirketlerinden biri olan Finastra, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Finastra İstanbul Solution Forum'u gerçekleştirdi. 90'dan fazla üst düzey yönetici, fintech uzmanı, sektör lideri ve danışmanlar bir araya gelerek, Açık Bankacılık, Hizmet Olarak Bankacılık (BAAS), açık platformların potansiyel gücü ve bankacılık sektörünün dijital dönüşümleri gibi önemli başlıklarda değerli iç görüler sunup görüş ve tecrübelerini paylaştılar.

Etkinlikte, açık bankacılık, bankacılık sektörünün, Türkiye'deki Açık Bankacılık standartlarına son şeklini vermek amacı ile verilere erişimin desteklenmesi, bulut gibi teknolojiler, dolandırıcılık tespiti, otomatik kredi oluşturma ve kağıtsız ticaret finansmanı trendlerine de değinildi. Finastra Global Endüstri Lideri ve etkinliğin açılış konuşmacısı Carlos Teixeira şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin finans sektörü, dijital dönüşümün kılavuzluğunda hızlı değişimlere ve gelişmeye sahne oluyor. Çağın gereklerini geçmek için bankaların ve finans kuruluşlarının, değişen müşteri tercihlerine odaklanması ve pandemi surecine paralel oluşan yeni taleplere yanıt vermesi gerekiyor. Türkiye'de, gelişmekte olan FinTech teknolojilerini benimseyen inovasyon temelli bir ekonomiyi desteklemek ve inşa etmek için sektörlerin önde gelen isimlerini bir araya getiriyor olmak bizleri çok heyecanlandırıyor."

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM REKABET UNSURU OLARAK KULLANIYOR"

Etkinlik kapsamında düzenlenen bir panelin moderatörlüğünü üstlenen Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise şunları kaydetti:

"Son on yılda hızlı bir şekilde büyüyen finans sektörü değişmeye devam ediyor. Bulut bilişim teknolojileri, Açık API'ler olarak da bilinen açık uygulama programlama arayüzleri, yapay zeka ve makine öğrenimi, nesnelerin interneti, robotik süreç otomasyonu, blok zinciri teknolojileri ve yenilikçi ödeme çözümleri, bu değişimde büyük rol oynuyor. Finans sektörünün özellikle hibrit bulut kullanımında diğer tüm sektörleri geride bıraktığını görüyoruz. Ekonomide güvenli bir sığınak olarak görülen bankalar, dijital dönüşümü rekabet unsuru olarak kullanıyor. Hatta kimi bankalar finansal teknoloji (fintech) şirketleriyle ortak çalışarak strateji belirliyor. Söz konusu stratejiler, bankacılık sektörünün geleceği olarak görülen açık bankacılığa dayanıyor."

"AÇIK BANKACILIK İLE MÜŞTERİLERİMİZE DAHA FAZLA KATMA DEĞER YARATMAYI AMAÇLIYORUZ"

Etkinliğe katılan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, "Açık Bankacılık, verilerin demokratikleşmesini sağlıyor. Veri paylaşımının hem müşteriler hem de sektör açısından sunduğu çeşitli avantajlar var. Öncelikle rekabet arttıkça katma değerli hizmetler daha da ön plana çıkacak. Ayrıca daha fazla veriyle desteklenen gelişmiş analitik modeller sayesinde müşterilere kişiselleştirilmiş hizmetler de sunulabilecek. Tahmin modelleri ve yapay

zeka gibi uygulamalar daha da geliştirilecek ve daha verimli kullanılacak. Garanti BBVA olarak Açık Bankacılık ile müşterilerimize daha fazla katma değer yaratmayı amaçlıyoruz. Teknolojideki yetkinliğimizi, bireysel segmentten KOBİ'lere, kurumsaldan FinTech'lere kadar müşterilerimize sunduğumuz geniş hizmet yelpazesiyle birleştirerek müşteri deneyimini geliştirmek adına çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Finastra Türkiye Ülke Direktoru Işılay Ündemir, "Türkiye'nin finansal teknolojilerde yakaladığı dinamizm ve yüksek büyüme ivmesi, bölgede büyük bir fintech potansiyeli olduğuna işaret ediyor. Türkiye Finastra için çok önemli bir pazar. Dijital bankacılığa hız kazandırmak, FusionFabric. cloud (FFDC) platformumuz aracılığıyla iş birliğini teşvik etmek ve gerçek açık bankacılık ve finansmana giden yolda global deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla ülkemizdeki bankalar, finans kuruluşları, fintech'ler ve iş ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya kararlıyız ve devam edeceğiz" diye konuştu.