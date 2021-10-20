FLO'nun "LOL" koleksiyonu çocukları en sevdiği karakterle buluşturuyor

FLO'nun Kış Koleksiyonu kız çocuklarının gözdesi olan LOL karakteri ile tasarlanmış çizme, sneaker ve panduf alternatifleri sunuyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, çocukların bitmeyen enerjilerine uyum sağlayacak modeller, miniklerin her anının en güzel eşlikçisi oluyor.

Çocuk ayakkabı modasında farklı modelleri, konforu ve uygun fiyat avantajını bir arada sunan FLO, kız çocuklarının en sevdiği lisanslı LOL karakterleriniçizme, sneaker, ve panduf'lara taşıyor. Kız çocuklarının eğlenceli dünyasına sevimliliğiyle eşlik eden modeller siyah, beyaz, metalik gri ve pembe renkleriyle öne çıkıyor.

LOL karakterinin eşlik ettiği sneakerlar, kalın taban, cırt cırt ve renk detaylarıyla dikkat çekiyor. Yağmurlu havaları da unutmayan FLO, birbirinden eğlenceli LOL tasarımlarını su geçirmeyen çizmelerle buluşturuyor. Koleksiyonda yer alan panduflar ise çocukların kreşte ve evde ayaklarını sıcacık tutuyor. LOL koleksiyonu elbise, tayt, eşofman takımı, jean ve daha birçok kombinle tamamlanarak miniklerin adımlarına renk katıyor. Çocukların ayaklarından çıkarmak istemeyeceği LOL koleksiyonu FLO'da müşterilerini bekliyor.